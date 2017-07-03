Аналитики зафиксировали рекордный отток иностранного капитала из России
В России зафиксирован рекордный отток иностранного капитала за последние 3,5 года. По данным экспертов, иностранные инвесторы вывели из российских акций 1,6 млрд рублей. Вложения в активы России сокращаются уже четвертый месяц подряд
В России зафиксирован рекордный отток иностранного капитала за последние 3,5 года. По данным экспертов, иностранные инвесторы вывели из российских акций 1,6 млрд рублей. Вложения в активы России сокращаются уже четвертый месяц подряд.
По данным «Ренессанс Капитала», объем средств, выведенных из таких фондов за неделю, превысил 83 млн долларов. Одновременно с этим инвестиции в активы других развивающихся стран растут. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), на минувшей неделе фонды развивающихся рынков привлекли почти 1,9 млрд долларов, а за четыре месяца сумма составила 28 млрд долларов.
Аналитики отмечают, что бегство иностранных инвесторов из России связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения Москвы и Вашингтона, падением цен на нефть и обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», сообщает «КоммерсантЪ».
Примечательно, что на фоне оттока иностранного капитала министр финансов России Антон Силуанов заявил, что оснований для рисков по оттоку капитала нет, а рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов.