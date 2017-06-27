Близкая к «повару Путина» фирма займется охраной сирийских нефтегазовых месторождений
Охраной нефтегазовых месторождений и сопутствующей инфраструктуры в Сирии от повстанцев займется российская компания, связанная с приближенным к президенту Владимиру Путину ресторатором Евгением Пригожиным
Охраной нефтегазовых месторождений и сопутствующей инфраструктуры в Сирии от повстанцев займется российская компания, связанная с приближенным к президенту Владимиру Путину ресторатором Евгением Пригожиным.
По данным «Фонтанки», во время визита в Россию в декабре 2016 года министр нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганем подписал с компанией ООО «Евро Полис» меморандум на освобождение и охрану от повстанцев нефтегазовых месторождений в стране.
Согласно документу, ООО «Евро Полис» обязана освобождать захваченные противниками режима Башара Асада нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры, а также обеспечивать их охрану.
Доля «Евро Полиса» в добыче сирийской нефти и газа составит 25%, а расходы на боевые действия компании возместят отдельно. Меморандум подписан сроком на 5 лет.
По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Евро Полис» была создана в июле 2016 года и зарегистрирована в подмосковном городе Красногорск. Уставной капитал фирмы составлял 10 тысяч рублей, а единственным ее сотрудником являлся гендиректор.
«Евро Полис» не вел заметную деятельность до января 2017 года, когда ее генеральным директором стал вышедший на пенсию боец СОБР и оперативник Олег Ерохин. Он ранее служил с нынешним начальником службы безопасности миллиардера Евгения Пригожина Евгением Гуляевым.
В январе 2017 года единоличным собственником «Евро Полиса» стало ЗАО «Нева», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Генеральный директор «Невы» – Валерий Чекалов, он же генеральный директор и формальный собственник ООО «Коллектив-Сервис». Номера телефонов «Коллектив-Сервиса» совпадают с контактами двух десятков связанных с Евгением Пригожиным компаний.
В мае 2017 года уставной капитал ООО «Евро Полис» вырос до 3 млн рублей. тогда же компания открыла филиал в сирийском Дамаске.
Еще один меморандум на предоставление услуг по защите, производству и транспортировке газа сирийские власти подписали с АО «Стройтрансгаз» («СТГ»), которое якобы связано с бизнесменом Геннадием Тимченко – еще одним другом Владимира Путина. Работы предполагалось начать 3 июня 2017 года.