Башкирский арбитраж арестовал активы АФК «Система» по иску «Роснефти»
Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции дочерних структур АФК «Система» по иску госкомпании «Роснеть» на 170,6 млрд рублей. Рынок отреагировал на решение суда падением котировок. Акции АФК «Система» упали вечером в понедельник, 26 июня, на 6,6%
Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции дочерних структур АФК «Система» по иску госкомпании «Роснеть» на 170,6 млрд рублей. Рынок отреагировал на решение суда падением котировок. Акции АФК «Система» и сотового оператора МТС упали вечером в понедельник, 26 июня, на 6,6%.
25 июня АФК «Система» получила от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Башкирии. Согласно документам, под арест попали принадлежащие АФК и АО «Система-Инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси»» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК».
Башкирский арбитраж наложил арест на активы АФК «Система» в качестве обеспечительной меры по иску «Роснефти».
Ранее компания Игоря Сечина подала иск к «Системе» на 170,6 млрд рублей. В такую сумму «Роснефть» оценила ущерб, нанесенный руководителями АФК компании «Башнефть». Напомним, что сейчас «Башнефть» контролируется «Роснефтью».
В АФК «Система» назвали иск «Роснефти» не состоятельным и даже написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, которая негативно влияет на инвестиционный климат в России. Однако в Кремле заявили, что не собираются вмешиваться в корпоративный конфликт.
В заявлении АФК «Система» по поводу ареста акций заявили, что такое решение было принято вопреки судебному акту, и намерены его обжаловать. В заявлении говорится, что стоимость активов АФК значительно превышает сумму убытков, якобы понесенных истцами и предъявленных ими к взысканию, кроме того, АФК обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала. Арест активов представитель компании назвали «беспрецедентным давлением».
Судебное заседание по существу иска назначено на 27 июня.
Между тем, рынок уже отреагировал на решение башкирского арбитражного суда. Так, котировки акций АФК «Система» и сотового оператора МТС на лондонской бирже упали по состоянию на вечер понедельника на 6,66%.
Акции МТС на Нью-Йоркской бирже упали на 4,7%, а капитализация снизилась до 8,49 млрд долларов.
На Московской бирже на момент сообщения об аресте активов торговая сессия уже завершилась. 26 июня арестованный пакет акций МТС стоил 151,7 млрд рублей.