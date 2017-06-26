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26 июня 00:02

Борцы с коррупцией нашли у директора госкомпании РСВО четыре квартиры в Майами

Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International и журналист Лиля Добровольская обнародовали расследование о недвижимости в США директора госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игоря Зорина

Фото: Americancities.ru

Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International и журналист Лиля Добровольская обнародовали расследование о недвижимости в США директора госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игоря Зорина. По данным борцов с коррупцией, г-н Зорин имеет четыре квартиры в Майами общей стоимостью более 9 млн долларов. Помощь в покупке американской недвижимости, по данным TI, ему оказывал бывший сотрудник ФСБ.

Официальная зарплата Игоря Зорина за 2015 год составила 75 тысяч долларов. Таким образом, чтобы купить четыре квартиры в Майами ему бы пришлось копить около 130 лет.

Transparency International и Лиля Добровольская выяснили, что квартиры в Майами глава госкомпании купил при посредничестве бывшего сотрудника ФСБ Святослава Мангушева. Сейчас он возглавляет совет директоров охранной компании «Альфа-Антикриминал», которая работает в России.

Бывший силовик переехал в США еще в 2010 году. В Штатах он занялся бизнесом и инвестициями в недвижимость, а в 2012 году он зарегистрировал охранное предприятие Alpha-Anticriminal LLC.

Объект недвижимости по адресу регистрации Alpha-Anticriminal LLC принадлежит через коммерческую структуру Hallmark 204 LLС россиянину по имени Игорь Зорин. В 2013 году Зорин сменил Мангушева на посту главы этой компании, сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на TI.

Кроме того, до 2017 года Игорь Зорин был учредительным агентом фирмы Sky Synergy LLC, которая принадлежит Святославу Мангушеву, а его риэлторское агентство Alpha Realty LLC арендует помещение у Hallmark 204 LLС.

Па данным Transparency International, владелец американских компаний Игорь Зорин и российский чиновник Игорь Зорин – это один и тот же человек.

Согласно данным реестра недвижимости Майами, Игорь Зорин владеет тремя квартирами в кондоминиуме Trump Palace общей стоимостью 6,1 млн долларов, а также элитным частным домом за 3,3 млн долларов. Подпись на одном из документов о недвижимости очень похожа на подпись, которую оставил Зорин в рекомендательном письме Мангушеву.

Сотрудники Transparency International передали в Генпрокуратуру результаты расследования и подтверждающие документы. Борцы с коррупцией отмечают, что как директор госпредприятия Зорин не может управлять зарубежными компаниями. Кроме того, Зорин должен был сообщить о конфликте интересов при заключении госконтрактов с компаниями Мангушева. Связанные с Мангушевым фирмы получили от РСВО более 70 госконтрактов на общую сумму в 380 млн рублей.

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