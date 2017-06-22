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22 июня 07:10

Банк «Траст» потребовал от держателей закрытых карт оплатить долг за sms-оповещение

Клиенты проблемного банка «Траст», который проходит процедуру санации, неожиданно для себя оказались в должниках у организации. Банк требует от держателей своих карт, которые были закрыты еще несколько лет назад, оплатить услуги за sms-оповещение

Клиенты проблемного банка «Траст», который проходит процедуру санации, неожиданно для себя оказались в должниках у организации. Банк требует от держателей своих карт, которые были закрыты еще несколько лет назад, оплатить услуги за sms-оповещение. В среднем размер долга держателей карт «Траста» составляет 12 тысяч рублей.

Клиенты «Траста» на сайте banki.ru сообщили, что у них возникли задолженности за услуги sms-оповещение по картам, закрытым 3-7 лет назад. Во всех случаях использование банковских карт было прекращено еще до принятия решения о санации банка «Траст» (оздоровлением занимается банк «Открытие»). Теперь банк пытается взыскать со своих бывших клиентов долги за указанную услугу, сообщает «КоммерсантЪ».

Юристы отмечают, что задолженность возникла из-за того, что закрыв карты, клиенты не попросили одновременно с этим закрыть привязанные к ним счета. Со временем дополнительные услуги по карточным счетам стали платными, поэтому повлекли возникновение задолженности.

В «Трасте» сообщили, что сейчас проводят проверку и будут разбираться в каждом конкретном случае, чтобы не допустить нарушения интересов клиентов. Комиссии, начисленные по ошибке, в банке обещают отменить.

Юристы советуют гражданам защищать свои интересы в суде, так как в данном случае имеет место быть халатность сотрудников «Траста» и «Открытия». Если клиент изъявил желание закрыть карту, его обязаны были оповестить о необходимости закрытия карточного счета. Кроме того, сотрудники банка должны были сообщить клиентам о возникновении задолженности, а не копить долги годами.

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