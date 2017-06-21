Главный принцип успеха в бизнесе – никаких принципов!
Михаил Гуцериев строит новую «розничную» империю накапливая долги, запуская руку в активы подконтрольных компаний и разоряя целые регионы
В тебя, как в зеркало гляжусь
Не так давно «Сбербанк» и «Альфа-банк», самые большие кредиторы белорусской экономики, провели переговоры с Лукашенко о снижении долговых нагрузок по ведущим белорусским предприятиям – и владелец белорусского «Славкалия» российский бизнесмен Михаил Гуцериев оказался тут как тут. «При обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси» интерес самого Гуцериева оказался прост и незатейлив: увеличение доли и доходов на мировом рынке. Другими словами – продолжение политики поглощения сторонних бизнес-структур, попавших в тяжелое положение, и гонка за доходами.
Уже так сложилось - там, где появляется Герман Греф, с большой долей вероятности жди и Гуцериева. Так уж сложилось, что эти двое протаптывают друг другу дорожку там, где одному из них кто-то встал поперек. Когда-то Греф сделал из английского «отшельника» Гуцериева «нового русского» олигарха, позволив тому вернуться в «места обетованные», затем Гуцериев отплатил Грефу той же монетой, выкупив на паях его проблемный украинский «Сбербанк», причем, свой выбор глава «сбера» прокомментировал просто: «Обратился к тому, кому больше всех доверяю».
Вообще, «Сбербанк» уже не первый год остается одним из главных кредиторов структур Гуцериева, поэтому последний частенько решается на большие покупки даже в кризисные для многих времена. Сам Гуцериев говорит, что с Грефом у него отношения чисто деловые: «…не езжу отдыхать с Грефом, не хожу к нему на день рождения, и он ко мне не ходит. Он просто нам доверяет… ничего личного…».
Наверное, у этих двух есть что-то общее. Греф как-то представил новую философию «Сбербанка: «Время – деньги». Михаил Гуцериев когда-то сказал: «Готов торговать всем, кроме Родины». Какую Родину имел в виду ингуш, родившийся в Казахстане, делавший первые серьезные «бабки» в Чечне и переехавший доделывать их в Москву с тем расчетом, что для семьи жить лучше все-таки в Лондоне, а свадьбу играть в Америке, не суть важно. Главное, что едва ли это Ингушетия, беднейшая из беднейших республик страны, не имеющая возможности заинтересовать известного «земляка» - а на свои деньги, как говорят, Гуцериев ничего не строит.
Поэтому едва ли созданный его пресс-службой аккаунт «в контакте» поможет простым ингушам, пишущим туда незатейливые просьбы о помощи, что он откликнется в ответ. Правда, поток просьб наблюдался лишь поначалу – позже стих. Ингуши поняли – быть ингушом по паспорту не значит быть ингушом в сердце.
Кому апельсины – кому витамины?!
Да и некогда господину Гуцериеву – ведь торговать всем, кроме Родины, это значит торговать всем. На это уходит уйма времени и сил. А время, как сказал «лучший друг» Герман, это деньги. Гуцериев и делает деньги - торгует. Торгует всем – от овощей до нефти, наращивая, правда, не только капиталы, но одновременно долги и скандалы.
Еще памятен пожар на складе, где погибли восемь спасателей и Гуцериеву пришлось понервничать после того, как выяснилось, что владельцем сгоревшего склада «ЗАО» Виктория» оказался «овощной король» Исраил Осканов, неоднократно получавший предупреждения о нарушений правил пожарной безопасности, которого называли партнером, соседом и даже членом семейного клана миллиардера Гуцериева.
И имя Гуцериева не единожды называлось в скандальных историях со складами и овощебазами. Еще в 2013 году когда в Западном Бирюлеве гражданин Азербайджана Орхан Зейналов зарезал москвича Егора Щербакова, возмущенные убийством жители стали собираться на сходы, сходы переросли в беспорядки, во время которых была отчасти разгромлена Покровская база, после чего вдруг выяснилось, что клан Гуцериевых не только «хозяин мигрантов с овощебаз» и крупнейший игрок на овощном рынке столицы, но и инициатор разгона «Покровской».
«Узбеки, молдаване, таджики, армяне, украинцы, азербайджанцы. Они работают годами на «Вегетте» и буквально заполонили поселок. Они живут в квартирах, в частных домах, в сараях, в бытовках, строят бараки. Естественно, основная масса мигрантов — нелегалы» - так говорили про овощную базу «Вегетта», тоже «ходившую» под Гуцериевыми, и где в ходе облавы в августе 2013 г. на базу нагрянула полиция, которая обнаружила там целый город с собственными банками, кафе, молельными комнатами и поликлиникой».
Кстати, в те годы в столице функционировала некая компания «Русбилдинг», прославившаяся недружественными поглощениями. Сама по себе контора ничего не представляла – но, как поговаривали, ей заказывали серьезные лица на тот или иной бизнес, который надо отнять, отжать, выкупить за копейки и т.д. и после передать заказчику. Этакий «рейдерский наемник», благодаря которому в собственности Гуцериевых оказались несколько столичных объектов – в том числе, и тот самый «овощной город» «Вегетта».
Вообще, пожары в овощном бизнесе Гуцериевых случались неоднократно – им находили разные причины: халатность, преднамеренные поджоги с целью получения страховки и даже поджоги конкурентов на фоне криминального передела рынка, что вовсе не выглядит надуманным, когда узнаешь, что подавляющую часть столичного агрорынка контролировал небезызвестный Шакро Молодой. Так что, попытки хорошо оплачиваемых пиарщиков Гуцериева придать хозяину имидж «человека от сохи», который вышел в люди, сделав себя сам, не тянут даже на троечную легенду для начинающего депутата райсовета.
Поторгуем в розницу – но много
Когда компания «Сафмар», соучредителем которого является Гуцериев принялась до кучи к уже имеющейся «Техносиле» скупать известные бренды «Эльдорадо» и «М-видео», многие, наверное, удивлялись – откуда у человека «бабки»? На дворе кризис, у структур самого олигарха миллиардные долги – еще в конце 2015 г. Forbes подсчитал, что общая сумма долгов структур подконтрольной Гуцериеву группы «Сафмар», основного скупщика чужих активов, действующего в авангарде, перед крупными российскими банками – 8 миллиардов долларов, из которых пять миллиардов приходится на Сбербанк, глава которого Герман Греф уже выражал обеспокоенность на сей счет.
Да и насколько необходим фактический контроль над четвертью розничного электронного рынка, который за последние три года сократился вдвое в долларовом выражении – тоже вопрос.
По словам самого Гуцериева, в сферу розничной торговли он попал случайно в 2015 году, когда «Техносила» не смогла расплатиться по долгам с Бинбанком, принадлежащем, в том числе, и ему. Существует мнение, что при помощи конвертации долгов структуры Гуцериева «как бы купили» и другие сети.
Как пояснил основатель онлайн-экосистемы ремонтов и дизайнов ReRooms/PriceRemont.ru Юрий Гольдберг: «Возможно, у банков группы Гуцериева к «Эльдорадо» и «М.Видео» были ранее переуступленные, реструктурированные или вновь выданные кредиты с залогами в виде акций, долей, недвижимости. Когда кредиты конвертируются в доли и акции, нередко анонсируется новая покупка активов. Но по большому счету, это сделка не что иное, как взыскание долгов или вход в капитал компании-должника с последующим выкупом всех активов».
Так что, никаких «сделок века» в данном случае не произошло. Один был должен, вернуть нечем – отдал бизнес. Плюс небольшие по меркам таких брендов «отступные». К примеру, за «М-видео» с сотнями магазинов по стране было уплачено всего лишь 725 миллионов долларов.
Да, в последние годы «Эльдорадо» и «М-видео» медленно шли ко дну. Они не могли не только платить по долгам, но и теряли в продажах. К примеру, выручка сети магазинов «Эльдорадо» в 2015 году составила 117,49 млрд. руб., тогда как в 2014-м – 131,7 млрд., что составило 10,8%. За тот же период времени «М-видео» просело на 5,5%, сократив выручку до 191,9 млрд. руб.
При этом чистая прибыль лидера продаж электроники «М-видео» упала вообще на 44,7% в сравнении с годом ранее – до 4,547 млрд руб., на которые огромному сетевику в большими долгами было не выжить.
Дальнейшая цель «Сафмара» понятна – объединение всех сетей и выход на рынок одного игрока, который станет настоящим супер-ритейл-гигантом в своей сфере. Тем более, сам олигарх цели и не скрывает: «Мы создаем платформу для продажи всего, кроме продуктов питания и одежды».
По мнению специалистов, появление на рынке такого гиганта, «убьет» более мелкие сети и позволит его владельцам диктовать розничные цены – иначе говоря, ставить любые. Ведь даже самый мелкий рыночный торгаш знает, что чем больше берешь на складе или у производителя, тем отпускная оптовая цена меньше. Понятно, что столько «на складе», сколько сможет позволить себе будущий гуцериевский «монстр», больше никто не осилит. Более того, при таком раскладе лет через несколько куда простой россиянин не приди за телевизором, он все равно окажется в одном из «семейных» магазинов – возможности сравнить цену у других не будет.
Меняю город на деньги
Если с вопросом, где Гуцериев взял деньги на массовую скупку брендов – более-менее ясно (просто забрал за долги), то остался немаловажный вопрос, как он будет реанимировать убыточные сети и, так сказать, перезапускать нынешний розничный «неликвид». Лишь слегка копнув бизнес Гуцериева, разбросанный по всей стране, мы нашли ответ и на этот вопрос.
Есть в Челябинской области крохотный городок под названием Верхний Уфалей с населением около 30 тысяч человек, который и дал возможность Гуцериеву развивать свой новый бизнес дальше.
При чем здесь богом забытый уральский городишко – спросите вы? Отвечаю – в Верхнем Уфалее есть предприятие «Уфалейникель», не только градообразующее, а пожалуй, и районообразующее, где до недавнего времени работало подавляющее число взрослых верхнеуфалимцев, если включить сюда сферу услуг, магазины, образование, медицину – в общем, всех, кто обслуживает работников завода и их семьи.
Предприятие работало давно и успешно – но вот начали падать цены на никель. Самое время поддержать завод в трудную минуту (убыток по прошлому году 1,4 миллиарда рублей) – взять кредит в банке, влить в предприятие, как это делает большинство настоящих болеющих за свое дело хозяев.
Но Гуцериев решил по-другому – кредиты-то он взял, но только на покупку и развитие «Эльдорадо» и «М-видео», а на «Уфалейникеле» просто взял и сократил почти две тысячи человек. Как говорится, сэкономил. И мгновенно в городе только официальный уровень безработицы подскочил до 7,8%, при том, что из двух тысяч уволенных пока только нескольким сотням удалось встать на биржу труда. Значит, процент городской безработицы может быть на уровне 20-30%. То есть, каждый третий-четвертый взрослый житель Верхнего Уфалая – при том, что по данным Росстата в конце прошлого года средняя отметка безработицы по стране была меньше 5,4%.
В городе другой работы нет. Массовые увольнения с завода потянут за собой и снижение торговли, невозможность людей оплачивать лечение, обучение детей, выплаты по кредитам. Для кого-то это и вовсе будет обречение на голодную смерть.
А ведь Гуцериев опытный коммерсант – он вполне мог просчитать завтрашние перспективы «Уфалайникеля». Завод – один из главных производителей никеля (доля на российском рынке 15%, на мировом 1%). В деньгах это цифры с таким количеством нулей, что в глазах рябит.
И вот на фоне падения цен известный аналитик Джон Майер заявляет о том, что в скором времени поставки никеля из Филиппин (одного из ведущих игроков на рынке в этой сфере) могут упасть на половину, потому как весной правительство этой страны в категоричной форме потребовало закрытия добывающих предприятий, загрязняющих водные ресурсы. А там таких – каждое второе.
В итоге происходит уравнивание рынка, покупателям никеля не хватает – цена растет. Задачка из учебника экономиста-первокурсника. Но на таких объемных и затратных производствах, как никелевые, подобное уравнивание происходит не за день и не за два. Это месяцы, а то и годы для того, чтобы прибыль заметно пошла вверх.
Господин Гуцериев, видимо, решил, что розничная торговля, в которой люди постоянно что-то покупают, отобьет кредиты быстрее, чем ставший убыточным завод. Ну, а то, что завод – это, прежде всего, тысячи людей с семьями, что это целый город, который умрет вслед за заводом… В общем, стать олигархом и одновременно думать о людях – это, наверное… нелегко.
Что до Гуцериева, откалывать подобные «штуки» ему не впервой. Еще в 2011-м он обещал ростовскому губернатору Василию Голубеву реорганизацию шахт региона на 9,5 миллиардов рублей. Вложил в итоге 68 миллионов, шахты обанкротил, частично распродал, частично «раздал» своим людям, которые так же благополучно довели небольшие шахтерские города до коллапса, оставив людей и без зарплат и без средств к существованию.
Но что еще удивительней, ростовским властям, чтобы погасить рабочим долги по зарплатам, пришлось через подконтрольную им «Региональную корпорацию развития» подписать договор о выкупе прав требований, обеспеченных залогом, к предприятиям-должникам с «Рост-банком», на 100% принадлежащим президенту «Бин-банка» - весьма родного учреждения для Гуцериева и его партнера Михаила Шишханова.
Представляете фокус – они задолжали по зарплатам, они же продали властям и права на то, чтобы те вместо них могли гасить долги по зарплатам. Заработали на пустом месте. Кто-то скажет – извращение. Не соглашусь - это принцип гуцериевского бизнеса в действии. Не более того.
Но более того…
И на достигнутом господин Гуцериев останавливаться не собирается. На фоне объявленной мэром Москвы Собяниным поголовной реновации, прямо-таки вездесущий гуцериевский «Сафмар» нацелился на столичные «общаги». Собираясь их реконструировать «Сафмар» даже создал фирму под названием "Пионер эстейт", в карточке которой есть ссылка на сайт фирмы "Уют" ПАО "Моспромстрой", где уже выложена информация о 15 общежитиях вместимостью в несколько тысяч номеров. Сегодняшняя цена на койко-место в этих общежитиях в зависимости от условий 250-550 рублей в сутки при помощи заинтересованных структур Михаила Гуцериева в скором времени может стать «сладким сном», если, олигарху (как поговаривают, именно такова цель Гуцериева) удастся превратить временное жилье эконом-класса, удобное для приезжих и командировочных, в элитные апартаменты.
Наверняка, когда в столице озадачились плохим состоянием общежитий, речь шла прежде всего о приведении их в порядок и сохранении за ними того же нынешнего «эконом-статуса». Но радение за обездоленных – это не для олигарха Гуцериева. Это для поэта Гуцериева. В стишках можно и про любовь к ближнему и про человечность и про сострадание… Бумага все стерпит…