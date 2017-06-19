Реновация – как реанимация отечественной металлургии
Похоже, «великое московское переселение народов» поможет российским «стальным магнатам» удержать свои позиции в престижном рейтинге Forbes
Трудные времена
В России сохраняется высокое перепроизводство стали. По данным Росстата, за 2016 год страна выпустила 69,6 миллиона тонн стальной продукции, отправив на экспорт или склады около 30 миллионов тонн, то есть, едва ли не 40%.
А ведь, казалось бы, еще позапрошлый 2015 год благоволил к ведущим отечественным металлургам. Все без исключения компании этого сектора нарастили свою рублевую выручку по сравнению с годом 2014-м. Суммарно по сравнению с 2014 годом выручка в рублях выросла на 19% и составила почти 5 трлн руб. или около 6% ВВП. Рост на фоне снижения цен и спроса металлургам обеспечил падающий рубль.
Рост металлургического бизнеса выгоден стране - отрасль почти на 50% является ориентированной на экспорт, а это порядка 10% всех валютных поступлений в бюджет от внешнеэкономической деятельности России. Эти цифры называл министр промышленности Денис Мантуров вроде бы как даже с некоторой гордостью – мол, говорили первые лица государства учиться жить не одной нефтью и газом, мы и учимся.
Но 2016-й надежд не оправдал – рубль на глазах укреплялся, а ряд стран-импортеров ввели заградительные пошлины на «русскую сталь», желая помочь своим собственным металлургам. Например, Евросоюз заявлял о 26%-ной пошлине на стальную продукцию из России (для сравнения – для Китая всего 16%), а для отдельных компаний, например, Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) – 36,1%, и«Северстали» – 34%. Это значительно больше, чем «заградпошлины» от США (от 12,62 до 16,89%) – но «штаты» подали дурной пример другим. А потеря части европейского рынка для российских сталеваров хуже, чем потеря всего американского - доля российской продукции в общем объеме холодного проката, против которого выступили американские металлурги, составляет всего 5%, а в Европу до недавнего времени мы в совокупности с Украиной и Китаем поставляли 60% от всего стального импорта в ЕС. На этом фоне даже Турция, которая после известных событий просится к нам в друзья, заговорила о намерении ввести антидемпинговые пошлины в отношении российской стали, доля которой в турецком импорте в 2015 году составила 19,2%.
Для наглядности потерь ведущих отечественных «сталеваров» – в 2016 году на европейские продажи того же НЛМК пришлось 19,2% чистой выручки, а у «Северстали» и вовсе 20,7%.
То, что отрасль находится в кризисе, можно увидеть из результатов ведущих компаний. Показательны результаты Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который стал лидером рейтинга среди металлургов, в 2015-м в долларах «уронил» свою выручку на 32,9% до $8,8 млрд. Причина — падение спроса и цен на основную продукцию (сталь, рельсы и уголь), объяснял Evraz в отчетности. В итоге убыток составил $719 млн.
На втором месте отраслевого рейтинга оказался UC Rusal Олега Дерипаски. В рублях гигант выручку, правда, увеличил – но в долларах сократил на 7,% до $8,7 млрд. Здесь виной упадку оказались цены на алюминий и глинозем, которые сократились по сравнению с 2014 годом на 9,8% и 8,2% соответственно.
«Норильский никель», в числе акционеров которого все те же главные действующие лица Дерипаска, Абрамович и Абрамов, а также Потанин, хотя и хвалился рекордной дивидендной доходностью, слабую динамику сырьевых ресурсов преодолеть безболезненно не смог, что и привело к не слишком впечатляющим результатам: долларовая выручка сократилась на 28% до $8,5 млрд, а чистая прибыль - на 14% до $1,7 млрд.
Погоня за повышением эффективности зачастую оборачивается банальной оптимизацией – сокращением штатов, уменьшением рабочей недели, а порой даже частичной остановкой производства. В условиях наличия значительных мощностей, но при уменьшении импорта у металлургов была лишь одна призрачная надежда – на увеличение внутреннего спроса. Призрачная – потому, что основные покупатели на территории России – строительный бизнес и автопром снижали потребительский интерес где-то на 1,5-2% в год.
В общем, перспектив впереди не наблюдалось. Никаких масштабных «комсомольских строек» центр не заявлял – а значит, чтобы иметь возможность оплачивать немалые кредиты, стальным гигантам ничего другого не оставалось, кроме как и дальше «оптимизировать» все, что только можно.
Хрущевки – спасение для олигархов
Но вот от слов к делу перешли столичные реноваторы во главе с мэром Собяниным, главная цель которых, по их собственным заверениям, переселить москвичей в квартиры с лучшими условиями. Насколько там все лучше и удобней, сами жители столицы верят с трудом – примером тому многочисленные жалобы и недовольства «переселенцев». Однако, выясняется, что столичная строительная революция может вытянуть за уши из трясины и отдельные отрасли – например, металлургическую
Эксперты уже подсчитали, что для строительства одного квадратного метра нового жилья, куда планируется переселить собственников из квартир в попавших под программу "Реновация" домах, потребуется 85 килограммов стали для производства главным образом арматуры. За заявленных под реализацию программы реновации 15 лет обещано построить 20 миллионов квадратов готового жилья и несложный арифметический просчет дает потребность столичного строительного рынка в двух миллионах тонн стали.
Опять же по оценкам экспертов, при московской цене 45 тысяч рублей за тонну сортового проката, при обслуживании столичных строек отечественные металлурги могут заработать от 50 до 90 миллиардов рублей. Но лакомый пирог едва ли будет разделен между всеми поровну. Большую часть подрядов на прокат уже заранее отдается НЛМК третьего на данный момент призера российского «Форбс» Владимира Лисина с шестнадцатью миллиардами американских рублей «на кармане» и «Северстали», «серебряного призера» того же отечественного «Форбс» Алексея Мордашева, с состоянием в 17,5 миллиардов долларов.
И маленький шанс для остальных
Ага, скажет кто-то – и без того самые «толстосумы» пробили себе заказы через друзей в столичной мэрии, привычно задвинув тех, кто поменьше «ростом». Вы знаете, не буду говорить, что такого не могло быть в природе – но пока визуально НМЛК и «Северстали» просто повезло. Они ближе всех к строящейся Москве – ближайшие мощности в 180 км. (Калужская обл.) и около тысячи км. (Саратовская обл.) соответственно.
При оглядке конкурентов друг на друга, корректировке цен и практически одинаковой себестоимости производства (кроме, пожалуй, «Мечела»), на первое место в выборе партнера-сталевара для столичных властей выходит логистика.
Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова (14 место в «Форбс» и 8,3 миллиарда) находится в 1700 километрах от столицы, а ЕВРАЗ Романа Абрамовича (12 место и 9,1 миллиарда) вообще в Новокузнецке – а это 3700 км. от первопрестольной.
Предполагается, что и представители «младшего металлургического сословия», такие, как Камский меткомбинат, листопрокатный завод в Смоленской области, Ревякинский завод в Тульской области могут попытаться отрезать себе кусочек из большого столичного пирога – но по прогнозам, самые реальные шансы не отдать весь кусок «призерам» российского «Форбса» - у челябинского «Мечела», переживающего не лучшие времена вместе со своим хозяином – Игорь Зизюн с 650 миллионами долларов считается одним из самых «бедных» российских олигархов, занимая в «Форбсе» 152 место.
Но у «Мечела» есть свои козыри. Во-первых, в отличие от конкурентов, использующих в производстве довольно энергоемкую электрометаллургию, «Мечел» работает на железной руде, что позволяет ему держать ценник в своем регионе ниже других и не выше при дальних поставках. Поэтому не удивительно, что челябинская сталь покупается по всей стране от Питера до Находки.
Во-вторых, столичный рынок «Мечелу» уже знаком. Стальной гигант сумел вписаться в масштабный (порядка 30 станций) проект строительства третьего пересадочного контура московского метрополитена, и по договору с генподрядчиком строительства СМУ «Ингеоком» уже начал поставки на долгосрочной основе. http://www.metalinfo.ru/ru/news/94269
Значит же, подрядчика устроила челябинская цена, несмотря на расстояние почти в 1800 километров – почему не попробовать предложить себя Собянину и К? Как говорится, не все же Мордашеву да Лисину.
«Час икс» для миллиардеров и безнадега для людей
Сейчас металлурги в нетерпении – подходит время подписания контрактов. Думаю, что где-то там, в «кулуарах», где идет предварительный «просмотр» кандидатов, сейчас жарковато. Таких контрактов хочется всем. Но для кого-то это возможность остаться в призерах «Форбс», а для кого-то – последняя возможность вытянуть компанию из кризиса. О рабочих, как всегда, в таких моментах думают в последнюю очередь – хотя, понятное дело, для компании, которая выиграет подряд, это и рабочие места, и зарплаты, и другие условия, которых работяги в переживающей нелегкие времена отрасли сейчас зачастую лишены.
В 2017 году экспертами прогнозируется первый за последние несколько лет рост спроса на сталь внутри страны по разным оценкам от 1,2 до 3,5%. Иногда можно услышать мнение, что это связано с выходом России из полосы кризиса и восстановлением отечественной экономики. Но такие заявления от лукавого. Кризис как был, так и остается. Да и до общего оздоровления страны еще работать и работать.
Реновация – единственная причина такого благоприятного для наших сталеваров причина. Причем, она хороша не только объемами, но и своей долгосрочностью. А в таких масштабных производствах, как литейные, это весьма важно.
Что касается основных претендентов-олигархов, то в перспективе пропасть между выигравшими и проигравшими за ближайшие несколько лет может увеличиться в разы. Так что, стальным магнатам есть за что потолкаться в приемной у…
И, наверное, перед таким «кушем» им незачем задумываться на тему - а нужна ли вообще реновация москвичам. Если уж сами столичные власти стараются не видеть, как люди выходят на улицы, протестуя протии реновации. Протестуют те, кто попал под программу, живя во вполне нормальных домах, протестуют те, кто под программу не попал, проживая в домах, с обрушающимся потолком и сыплющимися стенами, протестуют те, кто не хочет идти жить на двадцатый этаж, протестуют те, чей небольшой бизнес рухнет вместе со старым микрорайоном – потому что на новом месте надо все начинать сначала…
Огромные деньги «заточены» под реновацию, минуя другие острые и наболевшие проблемы столицы. К примеру, на весну 2017-го в Москве очередь на получение бесплатного социального жилья превышает 80 тысяч семей. В прошлом году многодетные матери даже устраивали голодовку в знак протеста против действующей в городе практики по предоставлению социального жилья нуждающимся.
И, несмотря на то, что размер субсидий на приобретение социального жилья в мегаполисе на 2017-й составит 6 миллиардов рублей, уполномоченный по правам человека по Москве Татьяна Потяева пояснила, что ситуация остается сложной, а улучшений не заметно, поскольку объемы жилого строительства в Москве не позволяют обеспечить всех нуждающихся и имеющих права на бесплатную крышу над головой положенными им квадратными метрами в установленные сроки, заставляя людей десятилетиями существовать в стесненных условиях в ожидании, пока власти вспомнят и о них и о своих обязательствах, прописанных, кстати, в законах.
Только вот законы писаны теми же, кто обязался их выполнять – почему иногда на них… «не забить». Особенно, когда на кону «большие бабульки». Надо успеть к «пирогу», пока весь не поделили. А что не впишется в закон… потом перепишем…