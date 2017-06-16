Михаил Прохоров продал медиахолдинг РБК Григорию Березкину
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова и владелец группы ЕСН Григорий Березкин завершили сделку по продаже и купле медиахолдинга РБК. О продаже холдинга структурам г-на Березкина сообщает телеканал «Дождь»
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова и владелец группы ЕСН Григорий Березкин завершили сделку по продаже и купле медиахолдинга РБК. О продаже холдинга структурам г-на Березкина сообщает телеканал «Дождь». В «Онэксим» и ЕСН информацию о сделке пока не комментируют.
Напомним, в конце мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила структуре ЕСН Григория Березкина приобрести 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», а также 80,4% акций «РБК Онлайн».
«Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени (до закрытия сделки) совсем немного осталось», – сказал 16 июня «Дождю» Березкин.
Стоимость сделки не раскрывается. По данным «Коммерсанта», Березкин был готов купить РБК за 100 млн долларов, но цену снизили почти в два раза.
По неофициальным данным, Михаил Прохоров решил продать РБК из-за давления, которое на него оказывалось Администрацией президента. В Кремле данную информацию опровергли.