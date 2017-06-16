Фирмы «повара Путина» заподозрили в картельном сговоре на рынке школьного питания
Компании, связанные с ресторатором Евгением Пригожиным, выиграли контракты на организацию питания московских школьников на сумму около 50 млрд рублей. Эксперты считают, что тендеры были проведены с нарушениями законодательства
Компании, связанные с ресторатором Евгением Пригожиным, выиграли контракты на организацию питания московских школьников на сумму около 50 млрд рублей. Эксперты считают, что тендеры были проведены с нарушениями законодательства и собираются передать материалы в правоохранительные органы.
13 июня были подведены итоги 36 конкурсов на организацию питания в школах стоимостью около 50 млрд рублей. Победителями тендеров стали шесть компаний. Это ООО «Школьник-ЮЗ», ООО «Московский школьник», ООО «Комбинат питания «Конкорд»», ЗАО «Комбинат дошкольного питания», ООО «ВИТО-1» и ООО «Социальное питание «Центр». По данным антикоррупционного центра партии «Яблоко», первые пять компаний связаны с бизнесменом и ресторатором Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина». На фирмы г-на Пригожина приходится 94% контрактов, отмечают эксперты «Яблока».
Борцы с коррупцией считают, что сами тендеры на социальное питание были проведены с нарушениями, которые попадают под статью УК РФ об ограничении конкуренции. Участников конкурсов эксперты подозревают в картельном сговоре в пользу поставщиков промышленного питания низкого качества, так называемой «бортовой еды».
Антикоррупционный центр «Яблока» выяснил, что связанные с Пригожиным компании с сентября 2015 года получили аналогичные контракты почти на 28 млрд рублей. Данные контракты действуют до 2017 года.
Эксперты выяснили, что основными поставщиками питания для московских школ и детсадов стали компании ООО «Комбинат питания «Конкорд» (11 закупок), ООО «Школьник-ЮЗ» (10 закупок), ЗАО «Комбинат дошкольного питания» (8 закупок), ООО «Московский школьник» (6 закупок), ООО «Вито-1» (4 закупки). Указанные компании принадлежат к СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения».
Гендиректор СРО Дмитрий Тихонов одновременно работает заместителем генерального директора ООО «Комбинат питания «Конкорд», главой которого является известный ресторатор Евгений Пригожин.
По результатам расследования партия «Яблока» обратилась к Департаменту образования Москвы с требованием расторгнуть «заведомо невыгодные для жителей города контракты», которые были заключены в ходе тендеров с ограничением конкуренции.