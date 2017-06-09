Ваш бизнес еще не отняли? Тогда мы идем к вам!

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Вложись в свое дело, поставь его на ноги и… останься ни с чем – таковы сегодняшние правила «игры» от питерских чиновников
На радость людям
Спортивный клуб «Спорт Палас» появился на карте Санкт-Петербурга в 2007 году и сразу стал набирать популярность среди горожан своей универсальностью. Теннисные корты, фитнес, йога, кафе – полезное можно было совместить с приятным, придти можно было всей семьей и отдельно отдать детишек «на спорт». В одном только детском теннисном центре спорткомплекса занималось несколько сотен ребятишек.
То, что «Спорт Палас» был построен по временной схеме, едва ли могло стать поводом для беспокойства. Обычная практика тех лет - для более быстрого запуска проекта объект возводится как временный, а уж потом, набрав мощности и средств, оформляется в «капиталку» - официально, с уплатой всех налогов и сборов, предоставлением всей технической документации.
В 2012-м ООО «Диапазон» (позже ООО «Спортивный мир»), которое и было инвестором спорткомлпекса в лице его руководителя Романа Курбатова заключило с городом инвестдоговор, выполнило по нему все пункты и по праву ожидало от городских структур ответного шага – принятия комплекса в эксплуатацию уже под статусом капитального. И от КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры СанктПетербурга) Курбатов даже акт приемки получил. Но позже власти отыграли назад - акт был назван всего лишь проектом, между чиновниками и бизнесменом начался долгоиграющий спор, который плавно перетек в Арбитраж.
Словно предчувствуя предстоящие затяжные «бои» с чиновниками, Роман Курбатов открыто обвинял главу КГИОП Сергея Макарова в саботаже, поскольку, по утверждению предпринимателя, у него на руках были все документы, необходимые для подписания акта приемки. Но, видимо, «кампания» против Курбатова уже начиналась и господин Макаров к тому времени уже мог иметь четкие инструкции и добро на «саботаж».
«Пресс-машина» от чиновников
Как выяснилось, вся эта круговерть с техдокументацией была лишь легкой артподготовкой по отношению к «Спорт Паласу». Основные события начались в 2015-м, когда питерские власти объявили территории, который занимал спорткомплекс, сферой своих интересов по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Ненавязчиво Курбатову дали понять, что его детище занимает не свое место и его следует освободить. Пока по-хорошему. Бизнесмен в течение всех восьми лет работы комплекса вкладывал в него свои деньги, чтобы сделать таким, каким он стал сейчас. 10 тысяч квадратных метров спорта, здоровья и отдыха за будь здоров не сделаешь. Одна лишь оценка собственности потянула на 20 миллионов долларов.
В общем, Курбатов отдать свой бизнес не захотел. Захотел проблем – он взрослый человек, и прекрасно понимал, с чем ему придется столкнуться.
Государственная машина экспроприации частного бизнеса заработала с лета 2015-го, после того, как в правоохранительные органы некое заявление о нарушениях в работе комплекса. И уже 24 июня того же года в «Спорт Палас» нагрянула проверка со стороны Следственного отдела по Петроградскому району ГСУ СК РФ по СПб.
Позже в гости заходили представители МЧС и Роспотребнадзора, а 14 сентября были подведены итоги последним проверкам - что все этажи здания не имеют эвакуационных выходов, что опасно для жизни людей. И это несмотря на то, что буквально намедни Петродворцовое отделение Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организацией ВДПО выполнило «Расчет пожарного риска» для спортивного комплекса «Спорт Палас», и подтвердило отсутствие опасности для граждан и наличие пожарных выходов на всех этажах.
Более того, в конце сентября Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно - экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по городу Санкт-Петербургу» МЧС России» выдало техническое заключение, подтвердившее правильность «Расчета пожарного риска» сотрудниками ВДПО.
Заключение пожарников было получено 28 сентября, а уже 1 октября сотрудники следственного комитета, МЧС и вооруженный наряд полиции Петроградского УВД бодренько проникли в «Спорт Палас» и весьма по-хозяйски попросили всех работников и посетителей на выход под предлогом обыска. После чего прихватили с собой два системных блока из отдела продаж, договоры с клиентами клуба и помахали всем ручкой.
Не прошло и суток, а уже 2 октября Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Руководство спортивного клуба обвиняют в нарушении прав граждан на получение безопасных услуг. Вот если бы всегда так быстро и, главное, по делу работали наши правоохранители. Но… есть обычные дела, а есть дела, по которым сказано работать.
Правда, позже в системе вышел какой-то каламбур, который не смогли объяснить даже юристы – уголовное дело ушло в Красногвардейский отдел ГСУ по Санкт-Петербургу, который территориально ни со «Спорт Паласом», ни с самим Курбатовым не связан. Но зато заставил отрабатывать тему самих сотрудников «Красногвардейки» - последний наезд на комплекс в 2015-м был совершен именно ими. 21 декабря местный следак при поддержке спецподразделений хозяйничал на территории «Спорт Паласа» полдня, допрашивая всех, кто попадался под руку – в том числе, и занимавшихся в это время спортом людей. Тех, кто предпочел быстренько собраться и уйти, не трогали, тех, кто пытался не обращать на правоохранителей внимания, дергали и долго и нудно спрашивали «ни о чем», как бы намекая на то, что «этот клуб нехороший – зачем вы сюда ходите?».
И это ничего, что почти за 8 лет работы спорткомплекса – ни одного мало-мальски значимого происшествия. Клеймо «нехорошего клуба» уже было проставлено и к весне 2016-го доведено до логического завершения. С 16 апреля клуб не работает с постановлением Петроградского районного суда в качестве обеспечительной меры по уголовному делу.
На «войне» все средства хороши
Руководство спортивного комплекса подало жалобу в Санкт-Петербургский городской суд на действия районного суда. Инвестор спортивного комплекса Роман Курбатов считает умышленным нарушением закона то, что иск, поданный прокурором Петроградского района, касающейся коммерческой организации находится в суде не той подведомственности. Споры о «Пожарной безопасности» должны решаться в Арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции.
Но попытки Курбатова как-то ответить на нападки ничего не дали и вызвали лишь новый виток атак против бизнеса и лично него. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах, а прокуратура Петроградского района иск в суд о сносе здания «Спорт Паласа» по причине наличия того самого уголовного дела.
И даже наличие у Курбатова всех справок о том, что нормы безопасности не нарушены, уголовное дело никто закрывать не собирался. Возможно, и расследовать тоже – но ведь инициаторам давления на Курбатова необходимо было само его наличие, что развязывало руки для прокуратуры в качестве подачи иска о сносе здания.
Просто по-другому и не выйдет. Как говорит адвокат Виктор Вартанов, в такого рода ситуациях, иски должна подавать администрация района. В истории со «Спорт Паласом» районные чиновники необходимые сроки пропустили – поэтому пришлось привлекать прокурских. А чтобы их привлечь – необходимо было уголовное дело.
Как оно будет расследоваться, вопрос десятый – но ведь все это время, которое бизнес простаивает, теряет потенциальную выгоду плюс должен компенсировать своим клиентам выкупленные долгосрочные абонементы, должен платить зарплаты сотрудникам, оплачивать коммуналку. Расчет «пресс-машины» очевиден – тянуть время до того момента, пока бизнес не «крякнет» сам. Первая волна атаки подразумевала создание клиентам комплекса таких условий, чтобы они разбегались сами, вторая – закрытие и требования клиентов компенсировать их затраты. Плюс другие расходы компании без малейшего намека на доходы.
Здесь бы, казалось, чиновникам руки потирать – что еще остается Курбатову, как не признать свое поражение? А он взял да и вывел так гладко складывающуюся ситуацию на новый, совсем опасный уровень. В феврале к Курбатову явился некий «переговорщик», предложивший за 12 «лямов» посодействовать в прекращении против него уголовного дела.
Что это было? Возможно, реальная возможность за 12 миллионов рублей попробовать решить свои проблемы, после чего, понятное дело, «доить» его никто не перестанет. Когда людям от него снова понадобятся деньги, они найдут, как это обставить.
Возможно, этот «переговорщик» был подставным и, согласись Курбатов на его предложение, его взяли бы под «свет фанфар» с поличным прямо при передаче денег. И уж тогда бы он отдал не только «Палас», но и вообще «последнюю рубашку» - в ином случае, сидеть не пересидеть.
Выходов у Курбатова было два – послать визитера куда подальше с перспективой, что придет другой, более хитро обставленный, или «спалить» его через чекистов, которые, дай бог, чтобы сами оказались не «в теме» уничтожения его бизнеса.
В общем, сотрудники УФСБ с поличным взяли «переговорщика» и прокуратуре пришлось неким образом стать на сторону «врага» Курбатова. Наверное, ночь не спал руководитель Главного СУ СК РФ по городу Александр Клаус, что тут делать, но возбудить уголовное дело по факту преступления был обязан. Поручение заниматься им получил руководителю СО по Петроградскому району ГСУ СК РФ по городу господин Скибенко, где за главного прокурор района Денис Царев.
А ведь именно господин Царев был инициатором иска в суд с требованием снести комплекс, расположенный на Южной дороге Крестовского острова, после чего руководство спортивного клуба обратилось к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с требованием проверить действия прокурора Царева, которому, вероятно, пришлось пережить некоторые неприятные моменты со стороны вышестоящих коллег. А тут еще и «уголовка» в пользу Курбатова.
По сути, районная прокуратура оказалась между двух огней – с одной стороны она «кошмарит» бизнесмена Курбатова на тему его опасности для окружающих, с другой – ведет дело по факту преступления против него самого.
Но Царев еще не раз припомнит Курбатову его «козни», хотя, по сути, это были попытки просто защитить себя. Районный прокурор инициировал закрытие клуба и в первом случае, и во втором, между которыми Курбатов обещал своим клиентам, что «клуб вот-вот откроется». А Царев ему раз и еще одну «свинью» подкладывает: «Основания для наложения ареста до сих пор не отпали», потому что, по словам прокурора, «Спорт Палас» не что иное, как «орудие преступления».
По сути, ничего другого, как идти в суд с иском о приостановке работы клуба Цареву и не оставалось – «маски-шоу» «СОБРов», пожарников и прочих «кураторов» в «Спорт Палас» успеха не имели. Инициированное им разбирательство за «опасные для жизни услуги», инициированное им же уголовное дело – здесь важно, чтоб все документально и последовательно… На арапа здесь было нельзя.
Ведь и президент говорил: «…абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание».
И генпрокурор напоминал своим подчиненным о том, что законность возбуждения уголовных дел против бизнесменов надо проверять буквально под микроскопом». Поэтому крайне необходимо было сделать из Курбатова этакого «монстра», который зашибает деньгу на оказании некачественных и просто опасных для людей услуг.
Против бизнесмена Курбатова ополчилась питерская «система» - прокурор Царев в ней одно из звеньев. Важное звено. По сути, в авангарде – потому как у него есть рычаги сделать так, как приказала «система», но при этом визуально не «накласть» на президентский посыл не «гнобить» бизнес. А уж о том, какой «скелет» прячется в прокурорском шкафу, профессиональное желание порвать всех при команде «фас» или мысли о «собственном островке в океане», господин Царев в силу чрезвычайной энергичности и занятости все почему-то забывает рассказать.
Перспективы завтрашнего дня
Спора нет – чемпионат мира по футболу это не только стадионы, но и спортивные и околоспортивные зоны вокруг них. Плюс необходимо будет куда-то переселять тех, кого уже оттеснили или собираются оттеснять от объектов будущего чемпионата, но по закону будут обязаны «возместить». Поэтому земля нужна. Другое дело – в тех окрестностях, где находятся «Спорт Палас» и теннисные корты да и вообще вокруг, землицы-то валом. Почему чиновникам понадобился именно этот комплекс?
Как один из вариантов – когда комитет по градостроительству и архитектуре Питера предложил Курбатову и его соседям-предпринимателям, работавшим неподалеку, скинуться и собрать для города полмиллиарда на благоустройство набережной, бизнесмены в ответ попросили продления аренды на ближайшие 25 лет. Но в планах города этого не было – в планах было землю все равно забрать, но при этом еще и «струсить» с коммерсов неплохие деньги. Если бы предприниматели скинулись, возможно, в ближайшие несколько лет из никто не тронул. До следующего раза. А раз не согласились, пришлось процесс экспроприации ускорять.
Другой вариант – уже выделенные бюджетные деньги на строительство городом в этом же месте зоны отдыха и… летнего теннисного клуба. Парадокс? Есть теннис, причем круглогодичный – его снести, чтобы заново отстроить, но уже для работы в несколько месяцев в год и за бюджетные деньги, а зимой тупо заливать лед под каток!
Никакого парадокса – бюджетные деньги необходимо осваивать, а ставить летние корты рядом с уже действующими внесезонными – значит, проиграть конкуренцию еще даже не начав строительство. Значит, надо сделать так, чтобы других «чужих» кортов здесь не было.
Есть и более прозаическая версия. Нацелились конкретно на Курбатова. Его «Спорт-Палас» - хотя здание, по уверению чиновников, не до конца оформленное, но капитальное. Не так просто к нему с техникой подъехать и начать сносить. А вот теннисные корты – другое дело. Они, может, и не мешали никому – но если преследуется цель «уйти» отсюда Курбатова, теннисные корты в его бизнесе самое слабое звено. Не уступил основное здание якобы под ЧМ, лишим других активов. Пока так. Но продолжение следует однозначно.
Ясно, что в жертвы Курбатова определили не вчера. И «гнуть» его начали издалека и исподтишка, когда еще ничего не предвещало туч на небе. Ведь когда еще до строительства основного здания фирма «Диапазон» арендовала свыше 1,5 га между Южной дорогой и набережной Малой Невки, где оборудовали несколько теннисных кортов без разрешения стационарной застройки, в конце 2000‑х компания получила новый участок 3700 кв.м на Южной дороге - под «цельную» теннисную школу и КГИОП спокойно выдал задание приспособить для современного использования объект культурного наследия — участок Приморского парка Победы, на что фирма отреагировала адекватно - начав капстроительство четырехэтажного МФК, которое видели и за стройкой которого наблюдали абсолютно все государственные ведомства. Все шло по привычной схеме сотрудничества - но в 2014‑м комитет отказался принимать работы, хотя протокол успели подписать основные члены приемочной комиссии.
В общем-то, «табу» наложил волевым решением председатель КГИОП Сергей Макаров, обосновав отказ тем, что подписавшая первоначальный разрешительный акт зампредседателя Ольга Милица не входила в комиссию, которая рассматривала этот вопрос. Однако, как считает юрист Игорь Матусов, господин Макаров слегка подзабыл о существовании такого документа, как регламент КГИОП, согласно которому любое решение принимается простым большинством голосов. А при рассмотрении вопроса по «Спорт Паласу» оно было – раз зампредседателя акт подписала.
Вообще, отношения Макарова и Курбатова достойны отдельного… детективного рассказа. Председатель КГИОП с самого начала «крутил хвостом», не говоря за официальный ввод «капиталки» ни «да», ни «нет», а когда Курбатова с актом, по сути, кинули, и предприниматель открыто через СМИ обвинил Макарова в том, что тот умышленно создает препятствия для работы коммерческого предприятия, Макаров в ответ заявил, что бизнесмен вбил себе в голову, что город ему что-то должен и, теперь просто хочет вернуть потраченные на строительство центра деньги.
На этом противостояние не закончилось. После того, как облавы на центр стали едва ли не нормой, Курбатов заявил о своем желании нанять охрану от… нападок Макарова. Об угрозах своей жизни и здоровью тут же и Макаров, обратившись в отдел по раскрытию заказных убийств уголовного розыска и поведав сыщикам о том, как в его парадной снуют некие лица и спрашивают соседей о нем, а еще о том, как в приемную КГИОП «ворвались люди с какими-то требованиями от Курбатова».
И хотя по факту к председателю КГИОП просто пришли родителей детей, которые занимаются теннисом в структурах Курбатова, чтобы попросить оставить детский теннис в покое, такой шанс господин Макаров использовал как надо – и теперь в его приемной дежурит охрана.
Война с КГИОП стала началом конца для бизнеса Курбатова – потом пошли в ход пожарники, следователи, прокуроры, судьи… Ну, а так беда одна не приходит, бывшая супруга Курбатова с удвоенной энергией принялась добиваться через суды дележа совместно нажитого имущества, в том числе, и спорткомплекса, пока еще есть что делить.
Продолжаются и «ходоки», подобные тому «переговорщику», которого взяли чекисты – правда, теперь взяток не предлагают. По нашей давней «доброй» традиции предлагают продать бизнес за «копейки», после чего хорошо станет всем.
Чиновники против людей
В конце мая власти перешли от слов к делу - бригады рабочих с техникой и инструментом высадились здесь и принялись без разговоров сносить конструкции в то время, когда внутри находились люди.
Что интересно, правоохранителей для поддержки вызывали обе стороны – и рабочим чиновники дали силовую поддержку на случай неповиновения «принимающей стороны», и Курбатов вызвал полицию в ответ на произвол «демонтеров».
Но еще интересней то, что на момент начала демонтажных работ дело о судьбе теннисных кортов еще находилось в суде и, решения по делу на тот момент не было. И даже, если по заверению комитета имущественных отношений, договор аренды не продлен и продлен не будет, а арендатор продолжает работать – даже в этом случае спор с ним решается через суд и на основании судебного решения.
Власти нацелились на Курбатова, и судьба сотен его клиентов никого уже не интересует. Более того, когда их допрашивали и выгоняли, это была явная попытка сделать их инструментом давления на несговорчивого бизнесмена.
Вышло же наоборот – родители детишек, что занимались здесь спортом, объявляли голодовку в знак протеста против сноса центра и твердо намерены искать спасения у губернатора Полтавченко.
Но буквально накануне в расширенном интервью ведущим российским информагентствам губернатор только что не на Библии поклялся – все обязательства по подготовке к чемпионату мира по футболу выполним. Он не сказал - любой ценой. Но между строк легко читается. Да и другой подготовительной головной боли у главы города полна коробочка – один лишь футбольный стадион, ставший легендой коррупции и расточительства на долгие десятилетия, чего стоит. А тут какие-то клуб «Воздух», ресторан «Мед», да недострой ООО «Агрум» да теннисные корты… Сносить все к чертям!
Кстати, насчет теннисных кортов, да вообще тенниса «от Курбатова». Весьма удивляет тот факт, что бизнесмен в борьбе за свои права остался один на один с системой. Да, за него горой родители юных теннисистов – но здесь речь о сильных мира сего, которые могли постоять за Курбатова. Но… как вымерли.
Что еще удивительней, даже Федерация тенниса России об этой ситуации, как в рот воды набрала. А ведь когда-то в одном из своих интервью, касающимся наших общих теннисных неудач последних лет, глава ФТР Шамиль Тарпищев дословно сказал следующее: «Тренироваться в России становится невозможным из-за плохой материально-технической базы, а адаптация за рубежом для наших девчонок и мальчишек зачастую проходит тяжело. Необходимо кардинально улучшить условия подготовки здесь, в России, тогда проблема решится сама собой». Государственные спортивные центры плюс частные – в совокупности получится результат. Однако, питерских детей лишают возможности заниматься любимым видом спорта, а теннисные чиновники хоть бы слово замолвили.
Но если с кортами все более менее печально и понятно, что в итоге станет с основным капитальным зданием «Спорт Паласа», который, видимо, оформлен все-таки таким образом, что к нему со спецтехникой не подъедешь? Похоже, сами чиновники пока смутно представляют себе это. Но их расчет на то, что без кортов и в осаде спорткомплекс долго не продержится. Огромное здание необходимо чем-то подпитывать – клиентами, их деньгами, которые идут на содержание помещений, зарплаты, аренду, ремонт, новое оборудование и т.д. Без всего этого деньги у бизнесмена Курбатова просто когда-нибудь закончатся. И он все-таки уйдет.
Для подстраховки у административного ресурса есть и другие рычаги – ведь несговорчивого можно и посадить. Или посадить кого-то из близких. Или сделать другое предложение, от которого нельзя будет отказаться.
Но с другой стороны, человека можно не бить и даже не пугать. Его можно обложить так же, как Романа Курбатова, подождать пару-тройку (или чуть больше) лет и черное дело государственной важности сделано. Это принцип борьбы государства с бизнесом, который встал на его пути. И этот принцип никаких принципов не предполагает – здесь есть лишь конечная цель. Растоптать по любому.
Совсем недавно глава Сбербанка Герман Греф во всеуслышание осуждал давление на бизнес со стороны госструктур и отдельных чиновников, предполагая, что под знаком борьбы с коррупцией гасится предпринимательская инициатива.
Золотые слова – если бы не одно «но». Вернее, даже два. Во-первых, говорил Греф о «бедных предпринимателях», которых «гнет» и «кошмарит» государство, на деловом завтраке в Питере – как раз там же, где в это время продолжают «убивать» бизнес предпринимателя Курбатова. Так что, слова Грефа сказаны лишь для того, чтобы сказать.
И уже совсем как усмешка выглядит позиция Грефа к частному бизнесу на фоне того, что как раз структуры Сбербанка являются основными его «кошмарщиками», использующими проверенные временем средства против предпринимателей, чей бизнес им приглянулся – суды, заниженную оценку активов, ручных прокуроров и судей, уголовные дела и так далее. Господин Пойманов, бывший владелец предприятия «Павлоскгранит», обвинивший Грефа в рейдерстве, и в итоге попавший в СИЗО, не даст соврать.
Роман Курбатов еще пока на свободе – выходит, у «системы» еще есть возможность для маневра. У бизнесмена никаких рычагов нет. Потому что нет таких законов, которые честно и открыто могли бы защитить частный бизнес от произвола госструктур и отдельных чиновников. Сегодня ты вложился, занял денег, раскрутил бизнес, взял еще кредит под развитие – а завтра к тебе пришли и сказали: отдай за три рубля и можешь жить дальше. А не отдашь… в общем, будет по-плохому. С любым из нас. С любым из владельцев бизнеса – от крохотного киоска до индустриального гиганта. А повод для расправы всегда найдется. К примеру, будущее футбольное пиршество. Правда, намечается оно во время чумы – да только тем, кому белы ручки жгут еще не освоенные бюджетные миллиарды, это вряд ли интересно. Это застолье для избранных.