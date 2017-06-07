Заемщики Татфондбанка по ошибке оказались в списке должников по кредитам
Заемщики Татфондбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию еще в марте текущего года, массово жалуются на испорченную кредитную историю. Клиенты казанского банка вовремя погасили свои кредиты, но попали в список должников
Заемщики Татфондбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию еще в марте текущего года, массово жалуются на испорченную кредитную историю. Клиенты казанского банка вовремя погасили свои кредиты, но попали в список должников. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пообещало решить возникшую проблему.
Клиенты Татфондбанка рассказали, что исправно выплачивали взятые в банке кредиты, однако после того, как в марте организация лишилась лицензии, они попали в список неплательщиков с испорченными кредитными историями. Заемщики считают, что назначенная в Татфондбанке временная администрация не зачла поступившие от заемщиков платежи.
Представитель Агентства по страхованию вкладов рассказал РБК, что клиенты Татфондбанка, которые платили по кредитам в период моратория, до сих пор имеют задолженность перед банком. «Погашение в ряде случаев не было зачтено. Мы в настоящее время решаем эту проблему. Склоняемся к тому, чтобы соблюсти «дух закона» и учесть данные погашения», - заверил глава АСВ Юрий Исаев.
По предварительным данным, в числе неплательщиков, чьи кредитные истории теперь испорчены, оказались 20 тысяч заемщиков Татфондбанка. Участники банковского рынка говорят, что такая ситуация происходит впервые, хотя ЦБ лишил лицензий уже сотни банков.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что теперь у добросовестных заемщиков Татфондбанка могут возникнуть проблемы при получении нового кредита. Банки обратят на это внимание и предложат им менее выгодные условия по кредиту или отказать в займе.