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05 июня 08:02

Семья Владимира Махлая выставила на продажу свою долю в «Тольяттиазот»

Семья бизнесмена Владимира Махлая выставила на продажу свой пакет акций в компании «Тольяттиазот», которая занимается производством минеральных удобрений. Родственники г-на Махлая все вместе владеют 71,5% акций предприятия

Семья бизнесмена Владимира Махлая выставила на продажу свой пакет акций в компании «Тольяттиазот», которая занимается производством минеральных удобрений. Родственники г-на Махлая все вместе владеют 71,5% акций предприятия.

Мандат на продажу 71,5% «Тольяттиазота» в феврале получил «Ренессанс капитал», однако срок его действия истекает в понедельник, 5 мая, а покупателя найти так и не удалось. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются компании «Уралхим», «Акрон», «Фосагро», АФК «Система», сообщают «Ведомости». При этом в «Уралхиме» заявили, что не получали предложений о покупке доли в ТоАЗе, а в «Акроне» отметили, что данный актив им больше не интересен.

Трудности в поиске покупателя на 71,5% акций ТоАЗа могут быть связаны и с высокой стоимостью пакета. По неофициальным данным продавец просит за свою долю 2 млрд долларов, а потенциальные покупатели считают, что акции не могут стоить дороже одного миллиарда долларов.

Стороннюю оценку «Тольяттиазота» провести невозможно, поскольку компания не публикует консолидированной отчетности. Исходя из открытых данных, выручка ТоАЗ за 2016 год составила 44,3 млрд рублей, что на 30% меньше, чем в 2015 году. Чистая прибыль ​ТоАЗ в 2016 года составила 1,3 млрд, что на 94%, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что «Тольяттиазот» одновременно является и привлекательным и проблемным активом. В настоящее время семья Махлаев находится в состоянии корпоративного конфликта с миноритарием предприятия Дмитрием Мазепиным, который через «Уралхим» владеет 9,97% акций ТоАЗ.

В 2012 году СКР по заявлению «Уралхима» возбудил уголовное дело по факту мошенничества против руководства ТоАЗ. В ноября 2014 года Владимир Махлай был заочно арестован, а 2015 году суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на акции предприятия стоимостью 12,5 млн рублей, что примерно составляет 12,8% капитала «Тольяттиазота».

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