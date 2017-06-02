Едкий газ вместо бензина
Масштабная реконструкция производственного оборудования Московского НПЗ идет совсем не так, как было запланировано. С начала текущего года на заводе регулярно происходят «нештатные ситуации», после которых город накрывает облаком ядовитого газа, а завод на несколько дней останавливает прием сырья и отгрузку готовой продукции. При этом качество выпускаемого топлива катастрофически упало.
Сейчас на заводе ведется ремонт установки каталитического крекинга - одной из главных в процессе производства автомобильного бензина. По графику работы должны были пройти с января по середину мая, а уже концу месяца завод должен был начать поставку топлива с обновленной установки. Первые партии действительно поступили на нефтебазы, но их качество оставляет желать лучшего. Бензин имеет специфический неприятный запах и оставляет смолистый осадок в емкостях для хранения.
Единственный плюс сложившейся ситуации заключается в том, что партии некачественного бензина отгружаются в небольшом объеме. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго, с января по апрель 2017 года Московский НПЗ произвел всего 213,9 тыс. тонн бензина. Годом ранее за такой же период было выпущено в 4 раза больше - 845,4 тыс. тонн. Данные за май еще не опубликованы, но есть все основания полагать, что они будут похожими, учитывая то, что в мае производство было на несколько дней нарушено после очередной аварии.
В целом по России производство нефтепродуктов превышает их потребление, поэтому проблемы Московского НПЗ не повлекли за собой дефицит топлива. Другие заводы, расположенные в центральном регионе, способны обеспечить столицу поставками качественного бензина. Тем не менее, партии, выпущенные с отклонениями от стандартов, по всей видимости все же будут реализованы автовладельцам. Возможно, их просто смешают с бензином других производителей, доведя параметры до приемлемого уровня - чтобы машины не глохли прямо на выезде с АЗС.
О ходе работ на Московском НПЗ горожане всё чаще узнают не из газет и журналов, а по запаху, доносящемуся с улицы - и запах этот весьма неприятный. Первая авария на заводе случилась 4 января, в самый разгар новогодних праздников. Город накрыло облаком удушливых газов, Мосэкомониторинг зафиксировал превышение предельно допустимый концентрации сероводорода в 28 раз. Тогда этот выброс назвали рекордным. Еще бы - запах сероводорода ощущался не только в районах, прилегающих к промзоне, но и в центре города.
Рекорд по уровню выбросов продержался совсем недолго. Утром 17 мая автоматический датчик Мосэкомониторингазафиксировал превышение предельно допустимой концентрации в 51 раз. Некоторые специалисты даже усомнились в исправности датчика. Как оно было на самом деле - выяснить оказалось непросто. Пик концентрации отравляющего вещества был достигнут ночью, а уже к утру ветер разогнал ядовитый газ. К 6 часам утра уровень сероводорода снизился и превышал ПДК всего лишь в 2,9 раза - почти норма по нынешним меркам.
Нельзя сказать, что контролирующие органы не замечают аварий на заводе. Сейчас на Московском НПЗ ведется комплексная проверка, в которой участвуют представители Росприроднадзора, московской межрайонной природоохранной прокуратуры, главного управления МЧС России по Москве и «Мосэкомониторинга». По ее итогам будет принято решение о размере штрафа за ущерб здоровью москвичей, а если будут обнаружены серьезные технологические нарушения, то не исключено вынесение требования о временной остановке производства.
Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении завода. Представители ведомства обратили внимание на то, что до настоящего момента у Московского НПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов. Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду.
Ситуация уже вышла на федеральный уровень. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил о том, что завод будет оштрафован. «По МНПЗ идет административное производство, в рамках которого привлечены эксперты по технологии крекинга. Размер штрафа сейчас рассчитывается, работы ведутся. Санкции будут предъявлены 15 июня», - сказал он. «Выбросы большие, превышение было в десятки раз», - подчеркнул министр.
Впрочем, для автовладельцев и жителей города не так уж важен размер штрафа, который завод заплатит за аварийные выбросы. Намного интереснее другое - когда, наконец, завод сможет выпускать нормальный бензин, не представляющий опасности для двигателей машин, и прекратит регулярно отравлять воздух в Москве. Судя по тому, как идут дела на заводе сейчас, случится это не очень скоро.