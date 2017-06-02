Меню
Бизнес
Любимые «игрушки» Михаила Гуцериева
московский НПЗ
Сергей Лебедев
02 июня 15:18

Едкий газ вместо бензина

Фото: rupec.ru

Масштабная реконструкция производственного оборудования Московского НПЗ идет совсем не так, как было запланировано. С начала текущего года на заводе регулярно происходят «нештатные ситуации», после которых город накрывает облаком ядовитого газа, а завод на несколько дней останавливает прием сырья и отгрузку готовой продукции. При этом качество выпускаемого топлива катастрофически упало.

Сейчас на заводе ведется ремонт установки каталитического крекинга - одной из главных в процессе производства автомобильного бензина. По графику работы должны были пройти с января по середину мая, а уже концу месяца завод должен был начать поставку топлива с обновленной установки. Первые партии действительно поступили на нефтебазы, но их качество оставляет желать лучшего. Бензин имеет специфический неприятный запах и оставляет смолистый осадок в емкостях для хранения.

Единственный плюс сложившейся ситуации заключается в том, что партии некачественного бензина отгружаются в небольшом объеме. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго, с января по апрель 2017 года Московский НПЗ произвел всего 213,9 тыс. тонн бензина. Годом ранее за такой же период было выпущено в 4 раза больше - 845,4 тыс. тонн. Данные за май еще не опубликованы, но есть все основания полагать, что они будут похожими, учитывая то, что в мае производство было на несколько дней нарушено после очередной аварии.

В целом по России производство нефтепродуктов превышает их потребление, поэтому проблемы Московского НПЗ не повлекли за собой дефицит топлива. Другие заводы, расположенные в центральном регионе, способны обеспечить столицу поставками качественного бензина. Тем не менее, партии, выпущенные с отклонениями от стандартов, по всей видимости все же будут реализованы автовладельцам. Возможно, их просто смешают с бензином других производителей, доведя параметры до приемлемого уровня - чтобы машины не глохли прямо на выезде с АЗС.

О ходе работ на Московском НПЗ горожане всё чаще узнают не из газет и журналов, а по запаху, доносящемуся с улицы - и запах этот весьма неприятный. Первая авария на заводе случилась 4 января, в самый разгар новогодних праздников. Город накрыло облаком удушливых газов, Мосэкомониторинг зафиксировал превышение предельно допустимый концентрации сероводорода в 28 раз. Тогда этот выброс назвали рекордным. Еще бы - запах сероводорода ощущался не только в районах, прилегающих к промзоне, но и в центре города.

Рекорд по уровню выбросов продержался совсем недолго. Утром 17 мая автоматический датчик Мосэкомониторингазафиксировал превышение предельно допустимой концентрации в 51 раз. Некоторые специалисты даже усомнились в исправности датчика. Как оно было на самом деле - выяснить оказалось непросто. Пик концентрации отравляющего вещества был достигнут ночью, а уже к утру ветер разогнал ядовитый газ. К 6 часам утра уровень сероводорода снизился и превышал ПДК всего лишь в 2,9 раза - почти норма по нынешним меркам.

Нельзя сказать, что контролирующие органы не замечают аварий на заводе. Сейчас на Московском НПЗ ведется комплексная проверка, в которой участвуют представители Росприроднадзора, московской межрайонной природоохранной прокуратуры, главного управления МЧС России по Москве и «Мосэкомониторинга». По ее итогам будет принято решение о размере штрафа за ущерб здоровью москвичей, а если будут обнаружены серьезные технологические нарушения, то не исключено вынесение требования о временной остановке производства.

Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении завода. Представители ведомства обратили внимание на то, что до настоящего момента у Московского НПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов. Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду.

Ситуация уже вышла на федеральный уровень. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил о том, что завод будет оштрафован. «По МНПЗ идет административное производство, в рамках которого привлечены эксперты по технологии крекинга. Размер штрафа сейчас рассчитывается, работы ведутся. Санкции будут предъявлены 15 июня», - сказал он. «Выбросы большие, превышение было в десятки раз», - подчеркнул министр. 

Впрочем, для автовладельцев и жителей города не так уж важен размер штрафа, который завод заплатит за аварийные выбросы. Намного интереснее другое - когда, наконец, завод сможет выпускать нормальный бензин, не представляющий опасности для двигателей машин, и прекратит регулярно отравлять воздух в Москве. Судя по тому, как идут дела на заводе сейчас, случится это не очень скоро.

Материалы по теме
Жители подмосковной деревни объявили голодовку из-за мусорного полигона
Российских фермеров обяжут платить «экологический» налог на использование навоза
Росприроднадзор возбудил дело в отношении Московского НПЗ в связи с выбросом сероводорода
Сейчас на главной
Горячие новости
Для VIP-гостей все только самое лучшее
В социальных сетях появились вакансии для работы в VIP-ложе петербургского стадиона на время проведения Кубка Конфедераций. На работу приглашаются девушки старше 21 года модельной внешности с «третьим и больше размером груди»
Горячие новости
Черногория внесла российских чиновников в «черный список»
Среди тех, кому запрещен въезд в Черногорию оказались вице-премьер Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев
Горячие новости
Пятница станет официальным выходным днем
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что «активные процессы глобализации могут привести к тому, что пятница через 15 лет станет выходным днем»
Горячие новости
«ВИМ-Авиа» отменила все свои чартерные рейсы
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все свои чартерные рейсы до 15 июня в связи с частыми задержками вылетов самолетов. Перевозчик рассчитывает за две недели восстановить рабочий график полетов
Горячие новости
«Плоские» дома спасли от реновации
Московские власти исключили из первоначального списка домов, попадающих под программу реновации жилого фонда, 17 построек. В их число вошли дореволюционные строения, сталинские постройки и дома, жители которых выступили категорически против сноса
Семейный бизнес
Пюре от губернаторши
Совокупный задекларированный доход губернатора Брянщины Александра Богомаза и его жены Ольги за 2016 год 867,3 миллиона рублей. Общество выдохнуло с неким разочарованием. Все ждут, когда же чета перешагнет миллиардный рубеж – и, казалось, вслед за вполне успешным 2015-м и общим доходом в 814 миллионов, вот он – желанный «ярд», только руку протяни.
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Лотерея «Реновация»
Жители района Очаково-Матвеевское одними из первых узнали адреса, куда их переселят по программе реновации. Будущее место жительства оказалось не таким привлекательным, как первоначально обещали власти, когда призывали голосовать за снос «хрущевок»
Горячие новости
Был членом молодежной «Единой России», подавал большие надежды
В Кировской области правоохранительные органы задержали по подозрению в получении взятки генерального директора «Кировской региональной ипотечной корпорации» Виталия Шмакова
Горячие новости
Наша полиция себя бережет
Руководство МВД решило снизить требования к физической подготовке сотрудников ведомства. Упрощенные квалификационные требования к уровню физподготовки будут распространяться на некоторые должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава
Горячие новости
Арестанты рассказали о существовании «пыточной» в здании Мосгорсуда
Обвиняемые по уголовным делам рассказали журналистам о существовании «пыточной» в здании Московского городского суда. Пыточная расположена в кабинете для ознакомления с материалами дела на минусовом этаже здания
Горячие новости
Москвичи попросили Володина спасти их дома от сноса
Противники московской программы реновации жилого фонда передали подписи против сноса своих домов спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Передача подписей состоялась накануне второго чтения законопроекта о реновации
здравоохранение
От печали до радости – ехать и ехать?
Курс Минздрава на закрытие небольших региональных роддомов привел к тому, что за последние 25 лет количество коек для беременных сократилось практически вдвое. Эксперты считают, что это затрудняет территориальную доступность медицинской помощи для будущих мам
Горячие новости
Синоптики предупредили жителей московского региона об ухудшении погоды
Росгидромет опубликовал прогноз об ухудшении погодных условий в Москве и области на четверг, 1 июня. Согласно прогнозу, штормовое предупреждение будет действовать до 11 часов пятницы, 2 июня
Горячие новости
Спасение болеющих дело рук самих болеющих
В Забайкальском крае жителей сел и деревень научат оказывать первую медицинскую помощь. Провести соответствующие курсы среди селян было решено в связи с частыми отказами бригад «скорой помощи» выезжать в отдаленные населенные пункты
Горячие новости
«Победе» придется подвинуться
На российском рынке гражданской авиации появится еще одна бюджетная авиакомпания. Конкуренцию «Победе» может составить один из иностранных лоукостеров. В настоящее время переговоры ведутся с Air Asia, Wizz Air и Pegasus
дети
Прекрасное далеко… не будь ко мне жестоко
Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ об объявлении в стране Десятилетия детства. «В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 года…».
Горячие новости
Историческое наследие Москвы попало под реновацию
По данным «Архнадзора», в реновационный список московские чиновники внесли восемь домов, построенных до 1917 года, сотни образцов конструктивизма и зданий сталинского периода, а также строения переходного, от сталинского к хрущевскому, периода
Горячие новости
Москва потратит 76 млн рублей на систему оповещения об ураганах
Московские власти после сильного урагана, которые унес жизни 15 человек, решили усовершенствовать комплексную систему экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. На эти цели столичные чиновники потратят 76 млн рублей