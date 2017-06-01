На российском рынке перевозок появится еще одна авиакомпания-лоукостер
На российском рынке гражданской авиации появится еще одна бюджетная авиакомпания. Конкуренцию «Победе» может составить один из иностранных лоукостеров. В настоящее время переговоры ведутся с Air Asia, Wizz Air и Pegasus
На российском рынке гражданской авиации появится еще одна бюджетная авиакомпания. Конкуренцию «Победе» может составить один из иностранных лоукостеров. В настоящее время переговоры ведутся с Air Asia, Wizz Air и Pegasus.
Российские финансовые инвесторы озвучили планы по созданию новой авиакомпании-лоукостера с иностранным участием. Такое решение было принято на фоне возобновившегося роста пассажиропотока. Сейчас инвесторы ведут переговоры с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air и турецкой Pegasus. В консультациях также участвует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает «КоммерсантЪ».
Предполагается, что новый низкобюджетный перевозчик будет создан на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта. Базироваться лоукостер будет в крупном региональном аэропорту, например, петербургском «Пулково». Это в свою очередь позволит развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки.
В настоящее время единственным российским лоукостером является «Победа» - дочернее предприятие «Аэрофлота». В 2009 году был создан низкобюджетный перевозчик «Авианова», однако в 2011 году перевозчик прекратил полеты.