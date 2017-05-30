Кто не с нами – тот против нас
Привычная политика Германа Грефа по отъему чужого бизнеса – кто прогибается, просто лишается имущества, кто пробует открывать рот – лишается и свободы
Лучшая защита – это нападение
Бывшего владельца Павлоскгранита Сергея Пойманова арестовали. Как ни печально – все к этому и шло. Пойманов оказался из среды «непонятливых» - за свой завод бился до последнего, да еще добился иска к Грефу и К со стороны американцев, о чем уже писала наша газета.
Многие специалисты называли этот иск пиар-ходом со стороны Пойманова, сами ответчики – попыткой Пойманова уйти от ответственности, но, как сказал профессор Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ (РАНХиГС) доктора юридических наук Сергей Чаадаев: «…американское правительство при бывшем президенте проводило достаточно экспансионистскую политику. То есть они, фактически, по всему миру прессовали людей, если считали, что те нарушают интересы Соединенных Штатов Америки. Исходя не из теории, но из практики международного права последних лет, возможность того, что иску против Сбербанка и его руководства будет дан ход, пока вполне реальна».
В общем, вариант того, что по иску начнется работа, что Сбербанк и его партнеры потеряют деньги плюс репутационные риски, заставили ответчиков шевелиться.
Сначала на арену вышел один из ответчиков, Алексей Базарнов, которого поставил Герман Оскарович в качестве конкурсного управляющего «Павловскгранита», принявшись энергично оспаривать права американского истца PPF Management, требуя от американского суда признать «основным иностранным разбирательством» не рейдерский захват, а банкротство Пойманова. Дело в том, что Пойманов в ходе рейдерского захвата стал банкротом, и по отечественным законам «уступка прав требования третьим лицам неправомерна». Ход неплохой – только при чем здесь отечественные законы, если суд планируется в США?
Ладно, облизнувшись, Греф действует дальше – и вот уже арбитражный управляющий «Павловскгранит-Инвеста» Кирилл Ноготков заявляет, что «Американская компания-истец была зарегистрирована за день до подачи иска» и является «техническим инструментом», чтобы «по надуманным основаниям» взыскать со Сбербанка «многомиллиардную сумму, причинив ущерб государству в особо крупном размере».
Наверное, всех этих рычагов Грефу показалось мало – и «от греха подальше» его сын Олег Греф поспешно увольняется из «НЭО-Центр», которое занималось оценкой активов «Павловскгранита», и так же фигурирует в иске среди ответчиков.
Ну, а потом уже упомянутый арбитражный управляющий «Павловскгранит-Инвеста» Кирилл Ноготков обратился с заявлением о совершенном преступлении к главе СКР Александру Бастрыкину, московскому прокурору Владимиру Чурикову, а также руководителю ГСУ СКР по Москве Александру Дрыманову. Вряд ли к таким людям можно зайти просто так, «с улицы», чтобы быстро инициировать расследование и арест «подозреваемого» - но, надо полагать, протекцию на вход в большие кабинеты для Ноготкова сделать нашлось кому.
Версия одних: он преступник
Ну, а когда человек под замком, с ним можно разговаривать по-другому. Официально и для всех - Пойманов подозреваемый в совершении преступлении. Никакой тебе политики и личной неприязни. Голый криминал.
Сейчас следствие считает организатором схемы вывода активов из принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ). Коротко из того, что ему вменяют. Незаконное размытие доли «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской оффшорной компании PNH Limited. ГСУ СКР полагает, что московская компания умышленно потеряла контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб. Незаконный контракт с ООО «Росгранит», согласно которому предприятие лишилось имущества еще на сумму 170 млн руб.
Итого, из-за «умышленных действий» Сергея Пойманова, резюмирует ГСУ СКР, управляющей компании был нанесен ущерб на сумму 930 млн руб., который следствие считает существенным. Выведенное имущество не попало в конкурсную массу, что сделало невозможным «обращения на него взыскания» со стороны основного кредитора компании — Сбербанка, а также ООО «Сбербанк Капитал», которому впоследствии банк передал функции возврата долга.
И это как раз первая глава спора между Поймановым и Грефом – кредит, взятый и невозвращенный первым в Сбербанке, в следствие чего второй и начал наступление на несчастный «Павлоскгранит».
Мы уже писали об этом, но еще раз коротко для сути. Градообразующее предприятие «Павловскгранит», хозяином которого был Сергей Пойманов, в силу кризиса стало работать в убыток и, чтобы выкрутиться, в 2008 году взяло в Сбербанке кредит в 5,1 миллиарда рублей.
В 2009-м кредит обслуживаться перестал, и в 2010-м Сбербанк потребовал от Пойманова досрочного возврата долга. Тогда же право требования по кредиту было передано дочке Сбербанка — ОАО «Сбербанк Капитал», своему главному сборщику долгов. Договориться кредитору и должнику не удалось, и «Сбербанк Капитал» направил иск в суд о взыскании 4,62 млрд рублей. После затяжной тяжбы большая часть пакета акций Пойманова по решению суда перешла к «Сбербанк Капитал», а позже — к структурам бизнесмена Юрия Жукова.
В ноябре 2012 года Московский арбитражный суд признал ЗАО «Павловскгранит-Инвест» банкротом, в январе 2013 года уже Арбитражный суд Воронежской области открыл конкурсное производство в отношении «Павловскгранита», оставшиеся активы которого начали активно перегоняться в другие компании.
Представители Пойманова неоднократно обвиняли Сбербанк в рейдерском захвате предприятия – но со стороны «захватчиков» все шло «по плану, пока неожиданно на их головы не упал иск от американской юридической фирмы PPF Management, которой Пойманов, поняв бессмысленность своей борьбы с системой в одиночку, переуступил свои претензии к Грефу и К.
Версия другого: бизнес-ловушка от «сбера»
Сам Пойманов рассказывает иную версию событий. Да, был кредит на 5,1 миллиарда, да, была оценка от НЭО Центра» в 13,4 миллиарда — компании, вице-президентом которой являлся сын Германа Грефа Олег, да, возможности платить по кредиту не стало – и вот именно в то время, когда сесть бы за стол переговоров и о чем-то договориться, Греф, по мнению Пойманова, просто принялся диктовать кабальные условия.
Сбербанк предложил рефинансировать его по ставке 14,9%, продав при этом 51% «Павловскгранита» «Сбербанк капиталу» за 1 миллион рублей. Пойманов не согласился, а Сбербанк потребовал погасить оставшуюся часть долга — 4,5 миллиардов. Далее, по версии Пойманова, все права требования задолженности были переданы в «Сбербанк капитал», а последний продал доли в «Павловскграните» с молотка.
На самом деле, уверен Пойманов, за симпатичной на первый взгляд возможностью по рефинансированию была спрятана самая настоящая ловушка, попав в которую лишаешься имущества и бизнеса раз и навсегда.
Так же бизнесмен утверждал, что Герман Греф «использовал свою репутацию и влияние в правительстве», чтобы не допустить начала расследований в этом отношении со стороны российских регулирующих органов. Активы «Павловскгранита» были перенаправлены под контроль совладельца ННК Жукова, одного из главных действующих лиц этого рейдерского сговора, на которого стараниями Пойманова даже возбуждали уголовное дело «за принуждение к сделке» и которое теперь уже стараниями зампрокурора СВАО Москвы Валерия Пустовалова прекратилось, как по мановению волшебной палочки. Или же по велению чьей-то «грефовской» руки. https://rucompromat.com/articles/granitnyiy_sled_syina_genprokurora
Ответчики якобы использовали офшорные компании и подставных лиц, чтобы осуществить незаконный захват предприятия, а так же задействовали американские банки, так как полученные средства были частично выведены в США.
И это утверждение вполне было способно направить американскую фемиду вести следствие по так называемому «списку Магнитского». Ведь власти США не раз заявляли, что с коррупционными деньгами из России на своей территории будут нещадно бороться. Чем не повод? Повод – поэтому Пойманова закрыть надо было как можно быстрей. А сделать это на самом деле было не так сложно – с учетом имен, фигурирующих в иске американцев, включая сынка генпрокурора Чайки Артема.
Адвокат бизнесмена Дмитрий Фомичев молчать не стал и напрямую связал расследование с поданным в США иском, посчитав уголовное преследование «жестким методом давления» на своего клиента. «Неправомерные действия при банкротстве» (ст. 195 УК), сроки давности уголовного преследования за которое давно прошли – по его мнению, максимум, что можно вменить Пойманову. Возможно, так бы и вышло – но «клиент» для Сбербанка оказался сложным и весьма несговорчивым, поэтому пришлось сделать «по-плохому».
Проторенной дорожкой
Прав был Пойманов в своих опасениях на счет истинных намерений Сбербанка и его «денщиков». Примеров тому, как за счет кредита отнимается бизнес и свобода немало. Одна из самых наглядных историй – печальная судьба «Энергомаша», отнятого за долги, и арестантская доля его владельца Александра Степанова, по уверению специалистов, отправленного за решетку фактически в интересах Сбербанка – чтобы под ногами не мешался.
Из той же «оперы» разорение российского миллиардера, владельца группы МАИР Виктора Макушкина, «крушение» бизнеса которого началось с кредита в «Сбербанке» на 2 млрд рублей. Бизнесмен сделал обеспечением по кредиту «договоры ипотеки, а также залог оборудования и акций всех предприятий, входящих в группу МАИР».
Бизнес пошел в гору, 20-миллиардная выручка 2008 года позволила заняться реконструкцией Сулинского металлургического завода ЗАО «Стакс» и ОАО «Арзил». Но тут подключился «Сбербанк – Капитал» во главе с его бессменным руководителем Ашотом Хачатурянцем, якобы с подачи которого на свет появились уголовные дела по незаконному предпринимательству в отношении ЗАО «Стакс» и ОАО «Арзил».
Правоохранители тут же «выяснили» грубые нарушения в работе предприятий – работа встала. Не видя другого выхода, МАИРа инициировала банкротство – а Сбербанк тут же заявил в правоохранительные органы о том, что банкротство предполагалось заранее, чтобы не отдавать кредит.
Попавший под статью Макушкин успел сесть на самолет до того, как к нему пришли – но под давлением Сбербанка променял богатство на свободу: отдал и 2 миллиарда долга и 4 завода, входивших в МАИР. После этого как по волшебству иски к Макушкину были отозваны – как говорится, что теперь с него взять?
На свою голову взяла кредит в Сбербанке и - ООО «Дальневосточная региональная компания «ДРК». Едва ритейлер начал осваивать взятые в долг деньги, Сбербанк начал ужесточать условия по договорам: были полностью отменены беззалоговые кредиты, фактически в два раза сокращены овердрафт-кредиты - те самые оборотные средства, которые позволяют бизнесу функционировать. Процентные ставки увеличиваются чуть ли не ежемесячно – и еще даже не включив весь кредитный потенциал в работу, ДРК был вынужден отдать часть долга, по сути, вытянув его из оборота. А это ежедневная потеря в доходах – становится нечем оплачивать поставки, товар на прилавках редеет, покупатель уходит. А выплата кредита остается.
На владельца компании Евгения Оломского насели со всех сторон, естественно, и с привлечением правоохранителей. Чтобы остаться «хотя бы живу», бизнес Оломский отдал целиком.
Так что, попав к «сберу» на «удочку» один раз, когда брал кредит, второй раз обмануться Сергей Пойманов не захотел – рефинансирование было выгодно исключительно одной стороне. И то, что иск к Грефу и К пришел из «штатов», тоже его хороший ход – где-где, а там у этих «ястребков» прикормленных чиновников нет.
Возможно даже, из этого что-то выгорит – и, словно чувствуя это, «грефы» принялись клевать Пойманова уже «по взрослому». Когда человек в камере, ему легче сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Испытанное средство власть имущих, придуманное не ими сегодняшними – а просто позаимствованное из тех, других эпох двадцатых, тридцатых, сороковых… семидесятых….
Тех людей и нелюдей уже давно «развенчали», а их дело живет и по сей день. Просто есть кому его продолжить. И пока не находится тех, кто положит этому конец. Имя этому беспределу – «система». И у этой системы есть название, государственный флаг, гимн, законы… в общем, все, что помогает творить… беззаконие.