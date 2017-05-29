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бизнес
Екатерина Тарасова
29 мая 15:24

Особняк? Нет, автозаправка!

Богатые граждане России предпочитают вкладываться за рубежом в коммерческую недвижимость

Количество россиян, желающих купить недвижимость за границей, увеличилось в два раза. Это отмечают консультанты рынка, но добавляют при этом, что наших покупателей теперь больше интересуют не роскошные апартаменты, а коммерческие объекты.

Они переключились на курортные отели, финтес-центры, автосалоны и даже заправки – то есть то, что может принести доход не менее 5-10% в год. Хотя ситуация была иной еще до начала прошлого года. Партнер Colliers International Владимир Сергунин утверждает, что тогда 40% покупок россиян приходилось на коммерческую недвижимость, остальное – на жилье. Итоги первого квартала 2017 года говорят о том, что каждая вторая сделка заключалась по коммерческим объектам, по большей части торговым.

По данным директора по зарубежной недвижимости Knight Frank Марины Шалаевой, спрос на доходные коммерческие объекты за рубежом увеличился в два раза. Так, в 2014-2015 годах 10% запросов россиян приходилось на подобную недвижимость, а уже в первом квартале 2017 года их количество выросло до 20%. Инвесторы интересуются курортными отелями и пансионатами, студенческими общежитиями, ресторанами, автосалонами и автозаправками, финтес-центрами. Марина Шалаева говорит, что эти объекты могут приносить до 5-10% дохода в год.

О том, что спрос на коммерческую недвижимость у российских инвесторов растет, говорят и в консалтинговой компании Tranio. По их данным, объем подобных покупок гражданами России в прошлом году вырос на 20%. Кроме объектов, приносящих доход, россияне охотно покупают и бюджетное жилье, а другие типы недвижимости, особенно вторые роскошные дома, не пользуются спросом.

Вместе с тем общий объем сделок по заграничной недвижимости в России в прошлом году упал. По информации Центробанка, в 2016 году наши граждане купили за рубежом дома на общую сумму 870 млн. долларов, в то время как в 2015-м больше – на 962 млн. С января по март прошлого года на эти цели было потрачено всего 199 млн. – это самый низкий показатель первого квартала с 2009 года. До начала кризиса в 2013-2014 годов ежегодно россияне инвестировали в зарубежную недвижимость более 2 млрд. долларов.

Однако, несмотря на снижение общего объема сделок, российские инвесторы готовы платить за каждый отдельный объект больше, чем раньше. Так, в 2015 году они могли выложить за каждый жилой объект около 295 тысяч долларов, в 2016-м – уже 415 тысяч. Коммерческие здания в 2015 году россияне могли позволить себе купить за 860 тысяч долларов, в 2016 году уже за 2,1 млн. 

Впрочем, Владимир Сергунин отмечает, что в этом году в России впервые за несколько лет растет спрос на жилую и коммерческую зарубежную недвижимость. Эксперт предполагает, что тенденция сохранится в течение всего года. Директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова считает, что количество покупателей, которые стремятся не только купить недвижимость, но и повысить доходность от нее, также растет. Они подходят к покупкам более осознанно. Если раньше они приобретали объекты без какой-либо цели, то сейчас сначала оценивают, что они могут от этой покупки получить.

Страны, наиболее привлекательные для российских инвесторов, – Германия, Великобритания, Италия, Франция, Кипр, Испания. По мнению Владимира Сергунина, покупатели, кроме доходности, учитывают и сохранность своих инвестиций. Этим и объясняется популярность Германии среди инвесторов – там ставка капитализации достигает в среднем 3%. Анализ Tranio отводит Германии третье место среди внешних инвесторов. В прошлом году зарубежные покупатели приобрели в этой стране недвижимости на 25,8 млрд. долларов, среди них коммерческих объектыов на 22,7 млрд. Первое место за США (149 млрд. долларов), на втором Великобритания (86,1 млрд.) –несмотря на то, что недвижимость в этой стране дешевеет из-за «Брексита».

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