Сбербанк отказался от выхода на крымский рынок из-за боязни санкций
Сбербанк отказался от работы в республике Крым. Руководитель банка Герман Греф объяснил такое решение боязнью расширения антироссийских санкций, введенных США и странами Евросоюза после присоединения полуострова к России
Сбербанк отказался от работы в республике Крым. Руководитель банка Герман Греф объяснил такое решение боязнью расширения антироссийских санкций, введенных США и странами Евросоюза после присоединения полуострова к России. По мнению г-на Грефа, расширение санкций негативным образом скажется на всего российской экономике.
В ходе пресс-конференции по итогам собрания акционеров Сбербанка глава кредитно-финансовой организации Герман Греф объявил об отказе банка выходить на крымский рынок. Г-н Греф пояснил, что это не связано с продажей «Сбербанка Украина».
«Крым и работа в Крыму с украинским бизнесом не связана. Это вопрос не моего желания или нежелания», - заявил Герман Греф, слова которого приводит РИА Новости.
Глава Сбербанка признался, что опасается расширения антироссийских санкций, если организация начнет работу в Крыму. Полуостров на Западе и на Украине считают «оккупированной территорией».
«Мы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас… Последствия для экономики страны могут быть таковы, что даже пока не может идти речи о начале нашей работы в Крыму», - заявил руководитель Сбербанка.
В аппрете текущего года Сбербанк покинул украинский рынок. Такое решение было принято в связи с введением Киевом санкций в отношении Сбербанка и еще четырех государственных банков РФ. Украинские активы Сбербанк продал структурам Григория Гусельникова и Саида Гуцериева.