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25 мая 16:57

Один из «друзей Путина» установил контроль практически над всем ТВ и радио в стране

Большую часть российских телеканалов курирует один и тот же человек. Этим телевизионным медиамагнатом оказался бизнесмен, банкир и просто один из друзей президента Владимира Путина Юрий Ковальчук

Фото: tayga.info

Большую часть российских телеканалов курирует один и тот же человек. Этим телевизионным медиамагнатом оказался бизнесмен, банкир и просто один из друзей президента Владимира Путина Юрий Ковальчук.

По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального,  практически весь российский медиабизнес принадлежит председателю совета директоров банка «России» Юрию Ковальчуку.

В 2006 году г-н Ковальчук приобрел компанию «Лидер», которая управляет пенсионными накоплениями сотрудников «Газпрома» через «Газфонд». Компании «Газфонд» принадлежит контрольный пакет «Газпромбанка», а тот владеет крупным медиахолдингом «Газпром-медиа».

Борцы с коррупцией полагают, что эти указанные активы Юрий Ковальчук может влиять на телеканалы НТВ, «НТВ Плюс», ТНТ, ТВ3, 2x2, «Пятница!» и кабельной сетью «Триколор ТВ». Помимо этого, ему подконтрольны радиостанции «Эхо Москвы», «Детское радио», Comedy Radio, «Сити FM», Relax FM, «АвтоРадио», Energy, «Романтика», «Юмор FM» и издательский дом «Семь дней».

Банку «Россия» Юрия Ковальчука принадлежит «Национальная медиа группа», в которую входит Первый канал. Сам банкир владеет 25 % холдинга «СТС Media», а его бизнес-партнер Сергей Михайлов с 2012 года возглавляет информационное агентство ТАСС.

«Получается, какую бы кнопку на пульте вы ни нажали, какую бы волну на радио ни нашли, вы почти наверняка наткнетесь на подконтрольное путинскому другу СМИ», - заявила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Алексей Навальный отметил, что ранее он не знал, что «все ТВ в России принадлежит буквально одному чуваку». «То есть существует государственный ВГТРК и все остальное. Это остальное принадлежит ему», - отметил оппозиционер.

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