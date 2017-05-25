Сын главы «Лукойла» возглавил рейтинг самых богатых наследников России
Деловой журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Эксперты подсчитали, что в стране проживает 96 долларовых миллиардеров с общим состоянием в размере 386 млрд долларов
Деловой журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Эксперты подсчитали, что в стране проживает 96 долларовых миллиардеров с общим состоянием в размере 386 млрд долларов. В семьях 96 олигархов воспитывается 274 ребенка. При этом в рейтинг попали лишь молодые представители 20 самых богатых в России семей.
При составлении рейтинга эксперты брали состояние конкретного миллиардера и делили его на всех официальных наследников. Аналитики при этом не стали учитывать заявления некоторых олигархов о том, что свое состояние они не будут оставлять детям, а направят миллиарды долларов на благотворительность. Такие заявления, в частности, в свое делали Владимир Потанин и Михаил Фридман.
Лидеров рейтинга самых богатых наследников стал сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов с состоянием 14,5 млрд долларов. На втором месте оказалась дочь миллиардера Андрея Мельниченко Тара с состоянием 14,2 млрд долларов, а на третьем разместился дочь основного владельца «Новатека» и «Сибура» Леонида Михельсона Виктория (9,2 млрд долларов).
В первую десятку рейтинга также вошли сын Алексея Кузьмичева Алексис (7,2 млрд долларов), дочь Сергея Галицкого Полина (6,8 млрд), наследник Искандера Махмудова Джахангир (6,5 млрд), двое детей Виктора Вексельберга (6,2 млрд), трое детей Владимира Лисина (5,4 млрд), трое детей «короля госзаказов» Геннадия Тимченко (5,3 млрд) и дочь Андрея Козицына (4,3 млрд).
В рейтинге также присутствуют наследники экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, главы «Русала» Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Владимира Потанина и других.