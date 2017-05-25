Коневладелец Алексей Миллер потратит 200 млн рублей на рекламу «Газпрома» на телеканале про лошадей
Контакт на 200 миллионов рублей об «оказании услуг по размещению спонсорской и другой рекламы» в эфире телеканала «Конный мир» во всех городах вещания на территории РФ будет подписан в мае текущего года
Государственная компания «Газпром» потратит более 200 млн рублей на размещение своей рекламы на спутниковом телеканале «Конный мир». Контакт об «оказании услуг по размещению спонсорской и другой рекламы» в эфире телеканала «Конный мир» во всех городах вещания на территории РФ будет подписан в мае текущего года.
Телеканал «Конный мир» был запущен 10 мая 2015 года на базе спутниковой платформы «НТВ Плюс» по инициативе ОАО «Российские ипподромы».
По данным газеты «Ведомости», глава газовой монополии Алексей Миллер с 2012 года является председателем совета директоров ОАО «Российские ипподромы». Кроме того, г-н Миллер известен как титулованный коневладелец. Его лошади Веселый и Фрагрант неоднократно становились победителями скачек.