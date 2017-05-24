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24 мая 08:20

«Роснефть» отменила скандальный тендер на покупку вилок по 11 тысяч рублей за штуку

Государственная компания «Роснефть» отменила скандальный тендер на покупку столовых приборов и предметов интерьера для вертолета предприятия. Данный госзаказ раскритиковали за высокую стоимость приобретаемой посуды. Например, стоимость одной вилки в заказе составляет 11 тысяч рублей

Государственная компания «Роснефть» отменила скандальный тендер на покупку столовых приборов и предметов интерьера для вертолета предприятия. Данный госзаказ раскритиковали за высокую стоимость приобретаемой посуды. Так, в заявке речь шла о вилках стоимостью 11 тысяч за штуку, икорницах за 83 тысячи рублей и т.д.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил отмену тендера, но добавил, что компания вскоре разместит новый заказ на аналогичные товары, так как ей в любом случае нужна посуда и столовые приборы.

«Как я случайно узнал, благодаря деятельности господина Навального закупка отменена, так как не удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом», - заявил Леонтьев, слова которого приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь «Роснефти» пригласил Алексея Навального принять участие в новом тендере. «Может быть, у него есть тарелочно-салфеточно-ложечное производство, он же видный у нас бизнесмен», - отметил Леонтьев.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил о размещенном заказе на сайте госзакупок на приобретение дорогостоящих столовых приборов для Ассоциация Вертолетной Индустрии ООО «РН-Аэрокрафт». В заявке говорилось о вилках по 11 тысяч рублей за штуку, водочных рюмках по 11 тысяч за штуку,  салфетницах по 32 тысячи за штуку, щипцах для льда по 36 тысяч рублей за единицу, икорницах по 83 тысячи рублей и т.д.

Алексей Навальный на это отметил, что в России 19 миллионов человек живут за чертой бедности, зарабатывая менее 9691 рублей в месяц, а госкомпания «Роснефть»  с долгом в 5 трлн рублей покупает вилки за 11 тысяч рублей.

В «Роснефти» в ответ на претензии назвали указанные цены на столовые приборы «разумными».

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