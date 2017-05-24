Удаву кролик не еда
В судебной схватке за 74 миллиона евро между самой богатой женщиной России Еленой Батуриной и управленцем из ЕЭС Александром Чистяковым крайним оказался… «форсмажор»
Часть первая: дело делом - а суд по расписанию
Марокканская сказка
Начиналось все красиво, но вполне стандартно. Один бизнесмен, недостаточно богатый для единоличного исполнения задуманного им проекта предложил другому, более богатому бизнесмену вложиться, став, по сути, компаньонами.
Муж известной певицы Глюкозы 42-летний, вице топ-менеджер энергетической компании «ФСК ЕЭС» и владелец компаний Александр Чистяков предложил небезызвестной бизнес-вумен Елене Батуриной, супруге экс-мэра Москвы Юрий Лужкова пай в строительстве совместного проекта в Марокко.
Согласно бизнес-плану строительства коммерческой и жилой недвижимости площадью более 2 млн. кв. м., 35 % инвестиций проекта плюс общее руководство в Марокко принадлежали Чистякову, а в остальные 65 % было предложено обеспечить Батуриной.
Предложение Чистякова именно к Батуриной выглядело естественным – ее относительно новое бизнес-направление, гостиничную империю, располагавшую в то время отелями в России, Австрии и Чехии, а позже пополнившуюся еще и отелем в Ирландии, следовало расширять – тем более, и планы такие были. А тут и готовый проект – вноси деньги, потом получай прибыль.
В 2008 году Батурина заключила с Чистяковым договор, после чего предоставила проекту финансирование. На практике это выглядело так. Деньги поступали через займы, которые оформлялись на три месяца с последующим продлением. Принадлежащая Елене Батуриной компания Inteco Beteiligungs выдавала эти займы компании Sylmord Trade Inc., гарантией служили акции марокканской компании Andros Bay. Эта же компания занималась управлением проектами. Платежи Батурина не задерживала – даже наоборот. Сразу после подписания договора «Интеко» кинула первый займ на 36,75 миллиона евриков, чуть погодя еще на 66,64 миллиона.
По сути, на тот момент Батурина свою часть программы выполнила – договор с Чистяковым предусматривал не только стопроцентное участие деньгами партнеров, но и обмен платежками между ними – вносит Чистяков, вносит Батурина согласно своему долевому участию, Чистяков не вносит и Батурина не платит.
Это было сделано для того, чтобы никто из партнеров не переплатил больше, чем потом получит по своему паю. И это был не вопрос доверия или недоверия – это было… просто нормально в условиях бизнеса, в котором вертятся десятки миллионов европейских денег, вложенных разными игроками.
Лондонская быль
Время шло, но не пахло не только никакими барышами – не заметна была и сама стройка. Вероятно, партнеры неоднократно общались по этому поводу и, видимо, какое-то время Чистякову удавалось водить партнершу за нос, обещая золотые марокканские горы – это выходит из того, что терпение Батуриной лопнуло лишь в 2012-м, когда она инициировала аудиторскую проверку проекта.
А там, стоило лишь копнуть, сразу и выявилось, что стройка начаться и не могла. Причем, как ни удивительно, по финансовой причине. Марокканская фирма Andros Bay, которая и должна была стать конечным исполнителем заказа, из сотни миллионов батуринских денег получила самую толику, что-то около 10% от всего займа – остальные деньги распылились по другим компаниям, в том числе на чистяковские оффшорные фирмы, а так же на компании его родственников и друзей, в том числе, вполне вероятно, и на счета супруги-певицы Глюкозы.
Батурина принялась энергично судиться со своим партнером – и поначалу все шло в ее пользу. Первый выигранный суд, обязавший Чистякова возвратить ей 4,5 миллиона евро на Виргинских островах, затем принятие решения в ее пользу о том, что ее иск на всю «украденную» у нее сумму будет рассматривать лондонская фемида, а не российская, как того хотел Чистяков.
Его желание судиться на Родине понятно – выходец из РАО ЕЭС, скорее всего, рассчитывал на отечественные связи, которые у «еэсевцев» по обыкновению тянутся в самые высшие эшелоны власти.
Во время Лондонского процесса адвокаты Батуриной настаивали на том, что Чистяков «намеренно ввел своего партнера в заблуждение относительно перспектив марокканского проекта».
Сам Чистяков заявлял, что ответственным руководителем проекта не был – мол, там принимали участие и другие люди, так что, с меня и взятки гладки.
Специалисты перспективу разбирательства оценивали в пользу Батуриной – слишком явно не пошел проект. Не затормозил где-то посередине – по сути, толком даже не стартанул. И, видимо, что-то (или кто-то) подсказывало Батуриной, что для пущей убедительности стоит снизить исковые требования с первоначальных почти 100 миллионов до 74-х.
Но произошла сенсация. 10 мая этого года Высокий суд Лондона отказал Елене Батуриной в удовлетворении ее иска к Александру Чистякову. Вообще. Основание суда наипростейшее – Чистяков не брал у Батуриной деньги в долг, Чистяков пригласил Батурину в партнеры – а партнерский проект прогорел. Значит, никому ничего. И даже то, что прогорел проект по вине Чистякова, суд не увидел: «проекты не удалось реализовать по целому ряду причин, в том числе из-за глубокого и быстрого экономического спада в период после 2008 г., невозможности получения банковского кредитования, а также в связи с непринятием правительством Марокко определенных ключевых мер, необходимых для дальнейшего продвижения проекта».
Чаша весов едва заметно склонилась в пользу Батуриной, когда в процессе заседания судья согласилась с тем, что, несмотря на договор обоюдных партнерских платежей, Чистяков свои выплаты в проект игнорировал – но на вопрос, повлияло ли это критическим образом на провал проекта, судья лишь развела руками. Нету цифр – нету фактов. И это, конечно, промах батуринских юристов – в суд надо идти с фактами.
А теперь вместо возврата серьезных денег Елене Батуриной, судя по всему, после суда придется понести и дополнительные расходы – воспрянувший духом Чистяков заявил о своем желании вытрясти из истицы расходы на судебные и прочие издержки в «полной мере», которые он еще только собирается подсчитать.
Что ж, по марокканскому делу Чистяков нынче на коне – а Батуриной остается лишь одно маленькое моральное удовлетворение: отказав ей в иске в целом, суд косвенно признал, что, хотя и по ряду обстоятельств, но ее партнер не выполнил контрактных обязательств. В мире больших денег «клякса» ненадежного партнера иногда – это, пожалуй, даже похуже, чем потеря самих… больших денег.
Часть вторая: как взять взаймы и списать долг на кризис
Чтобы понять, каким образом человеку, далекому от «форбсов», удалось одолеть в схватке за миллионы одну из богатейших женщин мира, наверное, стоит хотя бы коротко заглянуть в историю и на личности главных героев этой истории.
«Удав» - да не тот?
Первые деньги Елена Батурина начала делать в 1989-м, производя пластиковые ведра и одноразовую посуду. Немного времени спустя ее компания «Интеко» - уже заметный игрок на разных фронтах, в том числе, и на строительном рынке столицы. Еще малость спустя – на контрактах уже и другие регионы России и даже зарубежные страны, где подряды для компании выбивал мэр Москвы во время дружеских визитов.
Сколько было их, этих скандалов на тему тандема Лужков-Батурина, столько же раз супруги все стрелы в свой адрес отметали напрочь. Лужков даже говаривал, что его мэрское кресло мешает бизнесу жену – но, тем не менее, выигранный в 98-м «Интеко» тендер правительства Москвы на установку 85 тысяч кресел на «Лужниках» из истории не выдернешь. Как и многие другие.
Те же заводы «Алмеко» и «Крион», которые всеми правдами и неправдами, в том числе, и за подписями чиновников мэрии к середине девяностых уже исправно работали под «Интеко».
Бизнес рос, как на дрожжах, осваивались новые ветки – оптовая торговля, нефтехимическое производство и даже обслуживание через «Русский земельный банк» с Лужковым и Батуриной в совете директоров столичного бюджета.
Ну, и, конечно, строительный бизнес, который к концу девяностых стал едва ли не основным для «Интеко», но огромные кредиты и кризис, не давший расплатиться по долгам, поставили «Интеко» на грань разорения. А потом ушел и Лужков.
Компания выплыла, но за ведущие позиции на строительном рынке Москвы без твердой руки супруга держаться становилось все трудней. Приходили новые инвесторы, за которыми стояли уже другие административные ресурсы и по щелчку пальца тендеры для «Интеко» уже не выигрывались.
После отставки Лужкова Батурина поселилась в Лондоне, и потихоньку распродавая российские активы (цементные заводы, часть своего бренда «Москва-сити», инвестиционное направление «Интеко») и занялась гостиничным и девелоперским бизнесом, на котором и прихватил ее господин Чистяков.
Он предложил потратить сравнительно небольшие деньги под очень заманчивый проект – а Батуриной, которой без поддержки «аппарата» приходилось теперь надеяться лишь на себя, кровь из носу было необходимо выгодное вложение.
Ведь какой год оставаясь самой богатой женщиной России и одной из богатейших бизнес-вумен в мире, Батурина в своем состоянии позиции сдает. 2010 год – 2,9 миллиарда, 2012-й – уже 1,1 миллиарда, 2015 – едва миллиард вышел.
Спору нет, весь мир знает Елену Батурину, как хваткого энергичного предпринимателя, но упование на ресурс всемогущего Лужкова, скорее всего, приучило ее к тому, что все само приплывет в ее руки – только покажи пальчиком. Ну, и понятное дело, в те годы не находилось дураков, рискнувших обмануть «саму» Батурину – Лужков везде найдет, хоть на Крайнем Севере.
Сейчас все изменилось – Батурина сегодня просто «богатая тетка», на деньги которой всегда найдутся охотники, к тому же, пусть и не для постороннего взгляда, но все же испытывающая определенную нехватку финансов для ведения ее нынешнего бизнеса, где нужно сначала купить, потом потратиться на переоснащение, и лишь когда-нибудь что-то на этом заработать.
При таких стесненных обстоятельствах проект Чистякова, получись он как надо, мог бы поправить дела империи Батуриной. Хотя и империю эту сегодня правильней называть просто сеть гостиниц. На империю не тянет. Да и хватка Батуриной, видимо, слабеет. Только представьте себе, займи у нее какой-нибудь там «Чистяков» 100 «лямов» евро году этак в 99-м и не отдай. А сейчас взял, не отдал – и еще собирается судебные издержки за ее счет компенсировать. Елена Батурина становится похожа на удава из мультфильма «33 попугая» - доброго, медлительного, на котором ездят кто ни попадя. Берут и не отдают. А миллиард капитала при таком разбрасывании денег на ветер, может закончиться быстрее, чем у простого российского работяги «заначка» до зарплаты.
«Кролик» из породы хищников
Теперь глянем на «портфолио» Александра Чистякова. 2001 год - пост начальника Департамента по вопросам инвестиционной политики российского акционерного общества "Единые энергосистемы России". 2002-й - первый зампредседателя правления федеральной сетевой компании "Единые энергосистемы России". Этот же год - стал первый зам генерального директора открытого акционерного общества «Холдинг МРСК». Ну, и, наконец, "Единые энергосистемы России", где его основное занятие – вопросы инвестиционной политики, научно-технического усовершенствования и управления активами.
Из всего видно, что человек привык планировать и тратить чужие деньги, в этом случае, бюджетные. От того, как человек умеет тратить, а потом отчитываться за государственные средства, напрямую зависит его личное благополучие.
Александр Чистяков работал и отчитывался вполне себе. Учителя вокруг были хорошие. Многому научили, многое постиг сам, глядя на старших товарищей, про которых сплошь и рядом кричат воры и коррупционеры, а многие из них по-прежнему на коне. И это несмотря на то, что скандалов в структурах, где Чистяков давно стал своим, хватало, как нигде.
Например, есть такое ООО «Русинжинирнг», тогдашний председатель совета директоров которого Анатолий Пшегорницкий, по мнению следствия, и передал злополучные 7 миллионов рублей взятки тому самому «знаменитому» полковнику Захарченко.
ООО примечательно тем, что долгое время являлось основным подрядчиком владельца российских электросетей ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС»). Данная структура выделилась в 2002 году из РАО Анатолия Чубайса. Изначально владельцем акций ОАО «ФСК ЕЭС» оставалось Росимущество, сейчас основной пакет контролируют «Россети», в свою очередь, принадлежащие Росимуществу.
ФСБ так же инициировало расследование по поводу связи «Русинжинирнга» с ФСК «ЕЭС», которым сейчас руководит Андрей Муров, сын бывшего начальника ФСО. Подозрения чекистов основаны на том, что высокопоставленные лица из ФСК, а, может, кто и повыше, генерируя огромные средства через «Русинжинирнг» (свыше 5 миллиардов рублей годовой выручки), часть денег расходуют, так сказать, на свое усмотрение. По сути, выходило, что «Русинжиниринг» был создан для того, чтобы зарабатывать на нем личные капиталы.
Среди тех, кого называли людьми, контролирующими схему «ФСК – «Русинжинирнг», помимо прочих фамилий назывался и Александр Чистяков, сделавший карьеру благодаря своему приятелю Андрею Раппопорту и команде Анатолия Чубайса.
Будучи первым зампредправления ФСК ЕЭС, Чистяков много лет распределял те миллиардные контракты, которые затем сам же осваивал как тайный акционер «Русинжиринга» — ведущего подрядчика ФСК ЕЭС. Немалые доходы от этой схемы менеджер вкладывал в девелоперские проекты, ну, и, конечно, в продвижение супруги Глюкозы.
В своих «делишках» Чистяков ничем не выделялся из команды коллег. Тот, кто его когда-то в команду протежировал, Андрей Раппопорт, будучи главой ФСК, тоже завел себе «ручную» компанию «Энергостройинвест-холдинг», на которую кидал изрядную долю контрактов от ФСК. В принципе, никакого «велосипеда».
Правда, Чистяков, видимо, где-то зашел за край наглости, раз в 2009-м его, нет, не посадили, просто отлучили от распределения средств, которые государство тратило на энергетику, сделав просто «эффективным» менеджером, но без массы рычагов и кнопок, нажатием на которые деньги текли в нужном направлении.
Но у Чистякова есть и побочные, вполне легальные бизнесы, да и на тему растрат в ФСК отделался дешево – как говорится, хорошая школа выживания в команде Чубайса дорогого стоит. Обогатиться за чужой счет каждый может – попробуй при этом остаться «белым и пушистым» - наверное, это один из главных девизов великого энергетического «кормчего». Его лучшие ученики на скамью подсудимых не торопятся. Как не торопятся и отдавать долги, предпочитая хитрость нахрапу.
Ученик проверенной временем школы ведения «двойного» бизнеса от «хищника» Чубайса Александр Чистяков противостоял в марокканском проекте выходцу из лихих девяностых Елене Батуриной и, если бы это было задание от учителя, он получил бы за него твердую «пятерку». Ведь чтобы там не сказал уважаемый Лондонский суд насчет «форсмажоров», из-за которых проект провалился, а концов батуринских денег в чистяковских и еже с ним оффшорах так никто и не нашел.
Когда там следующий кризис? Я б занял денег у соседа, точнее пригласил бы в «беспроигрышный» проект, а после бы ему сказал: «Брат, посмотри в окно – кризис на дворе. Тю-тю твои денежки…».