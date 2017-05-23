Kraftway и ее «дочки» участвовали в сговоре на поставку компьютеров в ФНС и ФТС
Всего в сговоре на 2,3 млрд рублей участвовал четыре компании, которые поставляли компьютеры и программное обеспечение для ряда российских ведомств, в том числе, в Пенсионный фонд, Налоговую службу и Федеральную таможенную службу
Федеральная антимонопольная служба признала компанию Kraftway и две ее «дочки» виновными в картельном сговоре. Всего в сговоре на 2,3 млрд рублей участвовал четыре компании, которые поставляли компьютеры и программное обеспечение для ряда российских ведомств, в том числе, в Пенсионный фонд, Налоговую службу и Федеральную таможенную службу.
По данным ФАС, Научно-исследовательский институт новых технологий (НИИ НТ), «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (Kraftway), «Адаптивные технологии» и «Экспресс + сервис» (последние две «дочки» Kraftway) подписали антиконкурентное соглашение с целью удержания цен на торгах, которые проводили российские ведомства.
В результате картельного сговора снижение начальной цены государственных контрактов было минимальным. В некоторых случаях победитель тендера покупал компьютеры и софт у проигравшего участника конкурса по более низкой цене, а затем перепродавал их заказчику, сообщают «Ведомости».
Компании в рамках сговора приняли участие в 17 тендерах на сумму 2,3 млрд рублей.
Вину в сговоре признали три компании из четырех. Одну компанию антимонопольщики освободили от административной ответственности, а остальные признавшиеся получают штраф минимального размера (10% от начальной цены торгов).