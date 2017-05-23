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23 мая 13:51

«Мегафон» предложил абонентам бесплатные звонки в качестве компенсации за сбой в работе

Компания «Мегафон» предложила своим абонентам три вида компенсации за сбой в работе 19 мая, когда пользователи во многих регионах не смогли совершать звонки и отправлять sms-сообщения

Фото: operatorsmobile.ru

Компания «Мегафон» предложила своим абонентам три вида компенсации за сбой в работе 19 мая, когда пользователи во многих регионах не смогли совершать звонки и отправлять sms-сообщения. Подробности о получении компенсаций рассказал гендиректор компании Сергей Солдатенков в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице сотового оператора.

Так, абонентам в качестве компенсации за сбой в работе предлагают 50 минут голосовой связи бесплатно и один гигабайт трафика, два гигабайта трафика или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ».

«Начиная с субботы, мы уже предлагаем компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С сегодняшнего дня мы даем возможность получить ее без обращения», - заявил в своем обращении Солдатенков.

Масштабный сбой в работе оператора «большой тройки» «Мегафона» произошел 19 мая. В связи с техническими неполадками, проблемы со связью были зафиксированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и т.д.

В компании сообщили, что причиной сбоя стала «ошибка софта».

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