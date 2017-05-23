«Мегафон» предложил абонентам бесплатные звонки в качестве компенсации за сбой в работе
Компания «Мегафон» предложила своим абонентам три вида компенсации за сбой в работе 19 мая, когда пользователи во многих регионах не смогли совершать звонки и отправлять sms-сообщения
Компания «Мегафон» предложила своим абонентам три вида компенсации за сбой в работе 19 мая, когда пользователи во многих регионах не смогли совершать звонки и отправлять sms-сообщения. Подробности о получении компенсаций рассказал гендиректор компании Сергей Солдатенков в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице сотового оператора.
Так, абонентам в качестве компенсации за сбой в работе предлагают 50 минут голосовой связи бесплатно и один гигабайт трафика, два гигабайта трафика или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ».
«Начиная с субботы, мы уже предлагаем компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С сегодняшнего дня мы даем возможность получить ее без обращения», - заявил в своем обращении Солдатенков.
Масштабный сбой в работе оператора «большой тройки» «Мегафона» произошел 19 мая. В связи с техническими неполадками, проблемы со связью были зафиксированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и т.д.
В компании сообщили, что причиной сбоя стала «ошибка софта».