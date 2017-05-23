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дальнобойщики
Екатерина Тарасова
23 мая 09:55

Встретимся в суде

Грузоперевозчики не собираются сдаваться, несмотря на то, что власти игнорируют их требования

Фото: yuga.ru

Если чиновники думают, что дальнобойщики смирились с системой «Платон», они ошибаются. Борьба перевозчиков за свои кровные переходит в новую стадию – с улиц в залы судебных заседаний.

Водители большегрузов прекратили забастовку против системы «Платон», которая началась 27 марта. Почти два месяца «стояния» привели к одному положительному результату: власти пообещали отложить повышение тарифов. Победа это относительная, потому что перевозчики добивались не этого, а полной отмены «Платона». «Одолжения» им не нужно, и забастовку водители прекратили только чтобы «перевести дух» и подзаработать денег для своих семей. После они обещают протесты возобновить.

А пока забастовка «на паузе», участники протестов решили перевести их в другое русло. Скинувшись на адвокатов, они готовят иск к разработчикам системы «Платон», который подадут в Верховный суд.

Что касается властей, они удовлетворены прекращением акции и полностью успокоились. Несколько раз во время забастовки назначалась встреча чиновников с представителями дальнобойщиков, но она откладывалась. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский уверен, что власти специально тянули время – и дотянули. В очередной раз встреча была назначена на 22 мая, но в СПЧ заявили, что в ней смысла уже нет. Забастовка прекращена – значит, все довольны, всем спасибо.

Между тем председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин утверждает, что некоторые протестные лагеря продолжают существовать. Да, часть дальнобойщиков отправилась в рейсы, чтобы подтянуть финансовое положение, но настрой их не изменился. Бажутин говорит, что они как не платили, так и не собираются платить по системе «Платон». Водители угрожают: если федеральные чиновники не начнут как следует рассматривать эффективность системы, то начнется третья волна протестов, и она будет сильнее предыдущих.

Бажуков говорит, что протестующих поддерживают обычные люди, которые во время «стояния» привозили им провизию и просили стоять до победного. Представители власти при этом протест игнорировали, интерес проявляла только полиция.

А пока дальнобойщики подводят предварительные итоги акции. Видео об этом уже появилось в Сети. Так, учредитель Ассоциации грузоперевозчиков в Тюмени Владимир Ардашов говорит, что депутаты Госдумы от Дагестана пообещали поднять вопрос о «Платоне» в высшем законодательном органе и добиться его отмены. Обещали проанализировать эффективность системы и в Совете Федерации.  

В ролике также говорится, что водители не намерены платить драконовские штрафы за перегруз, которые достигают 300-400 тысяч рублей. Такие суммы неподъемны для владельцев старых КамАЗов, которые как раз эти 300 тысяч и стоят. «Водители не получают по полмиллиона, как наши чиновники», - говорится в ролике.

В то же время в Минтрансе говорят, что тарифная сетка «Платона» в ближайшее время не изменится. Правда, готовится система скидок, которые сами чиновники называют незначительными. Вдобавок планируется повышение в два раза штрафов за первичную неоплату проезда большегруза – до 10 тысяч рублей.  

Поможет ли ужесточение штрафов при том, что, по подсчетам «Опоры России», сборы в «Платон» оплачиваются только за 40% перевозок? Эксперты утверждают, что штрафные квитанции доходят только до 3-5% нарушителей. Повышение тарифа привело к тому, что в тень ушло дополнительное количество перевозчиков.

Теги: Система «Платон»
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