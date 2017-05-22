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22 мая 19:43

Госкомпания «Роснефть» закупает икорницы за 83 тысячи рублей и вилки по 11 тысяч за штуку

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о закупках государственной компании «Роснефть» столовых приборов по цене от 11 до 83 тысяч рублей за единицу. Предметы интерьера и декора предназначены для вертолета государственной компании

Фото: anews.com

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о закупках государственной компании «Роснефть» столовых приборов по цене от 11 до 83 тысяч рублей за единицу. Предметы интерьера и декора предназначены для вертолета государственной компании. Комментируя госзакупки, Алексей Навальный напомнил, что в России 19 млн человек зарабатывают по 10 тысяч рублей в месяц, а сама «Роснефть» имеет 5 трлн рублей долга.

Согласно тендерной документации, опубликованной на сайте госзакупок, «Роснефть» покупает для Ассоциация Вертолетной Индустрии ООО «РН-Аэрокрафт» рюмки для водки по 11 тысяч рублей за штуку, салфетницы по 32 тысячи рублей за штуку, щипцы для сахара по 29 тысяч рублей, щипцы для льда по 36 тысяч рублей, пледы бежевого цвета по 124 тысячи рублей, икорницы по 83 тысячи рублей, вилки по 11 тысяч рублей, ножи по 12 тысяч рублей, чайные ложечки по 14 тысяч рублей и т.д.

«У нас 19 миллионов человек - за чертой бедности. То есть получают менее 9691 рублей в месяц. У нас процентов тридцать населения получают менее 25 тысяч рублей в месяц. (…)То есть нищета царит в стране. У нас есть замечательная государственная «Роснефть», глава которой купил жене яхту за 8,6 млрд рублей и строит дом за 3.8 млрд рублей. Ну и пусть, что у Роснефти больше 5 триллионов рублей долга», - написал в своем блоге основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Такой стиль государственного управления оппозиционер назвал «один раз живем».

Алексей Навальный со ссылкой на сотрудников «Роснефти» добавил, что вилки за 11 тысяч и салфетницы за 32 тысячи покупают для вертолета. «Понимаете, в вертолет. Икорница, щипцы для льда. Нам, собственно, ошарашенные сотрудники «Роснефти» и прислали информацию о закупке, сообщив, что это для вертолета», - отметил оппозиционер.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что самолет, на котором летают сотрудники «Роснефти», включая ее исполнительного директора, топ-менеджеров и даже партнеров, «должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи». Обозначенные в публикации ФБК цены он назвал «разумными».

«Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» - заявил г-н Леонтьев, слова которого приводит РБК.

«Нет, Михаил Леонтьев, руками я не жру. И рукавом не вытираюсь, конечно. Но, мне кажется, что на прямой где в точке А «жрать руками», а в точке Б «жрать вилкой за 11 тысяч рублей», есть еще много разных вариантов. Например, «пожрать, используя обычную вилку из обычного магазина» и вытереться салфеткой из обычной салфетницы, а не за 32 тысячи рублей. И нет, Михаил Леонтьев, эти цены, не являются разумными. Совсем не являются разумными. Ни капельки не являются разумными», - ответил на реплику Леонтьева Навальный.

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