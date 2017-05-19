ФБК рассказал о картельном сговоре фирм «повара Путина» со структурами Минобороны
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) считает, что миллиардер Евгений Пригожин совместно с чиновниками Министерства обороны создал картель с целью «освоения» выделенных на гособоронзаказ денег. Основатель ФБК Алексей Навальный в своем блоге сообщил, что через картель было освоено более 23 млрд рублей.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, фигурантом которого стал бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин, которого журналисты называют «поваром Путина». Борцы с коррупцией считают, что г-н Пригожин совместно с чиновниками Министерства обороны создал картель с целью «освоения» выделенных на гособоронзаказ денег.
Основатель ФБК Алексей Навальный в своем блоге сообщил, что через картель было освоено более 23 млрд рублей. Треть из этих средств, по данным фонда, была похищена.
В январе 2016 года юрист ФБК Любовь Соболь подала заявление в антимонопольное ведомство по поводу возможного сговора со стороны аффилированных с Евгением Пригожиным компаний. В августе ФБК обратился в ФСБ России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении ресторатора.
Алексей Навальный сообщил, что теперь у ФБК есть доказательства того, что эти подозреваемые в сговоре компании находились под контролем г-на Пригожина и, как минимум, до конца 2015 года управлялись через головную организацию ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
Борцы с коррупцией в ходе расследования выяснили, что ООО «Компонент», ООО «Спецресурс», ООО «РусКомплекс», ООО «Экобалт» были созданы не так давно и не имели опыта по обслуживанию ЖКХ военных городков. Одновременно с этим указанные фирмы были связаны между собой. Компании заходили на электронные площадки проведения торгов с одного и того же IP-адреса, который принадлежит ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Последняя оформлена мать Евгения Пригожина – Виолетту.
Почтовые адреса всех выше указанных компаний были зарегистрированы на одном доменном имени, которое принадлежит компании Пригожина ООО «Медстрой». Кроме того, фирмы отправляли одинаковые заявки на аукционы.
Как удалось выяснить юристам ФБК, «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» переводила деньги на счет компании «Мегалайн», «которая потом использовала их для обеспечения своих заявок в тендерах и заявок других подконтрольных Пригожину фирм».
Изучив банковскую выписку по счету компании «Мегалайн» в Сбербанке, удалось установить, что существует 63 компании, связанных между собой финансово договорами займа. Из них 57 компаний связаны с Пригожиным, а остальные 6 - это структуры Минобороны РФ. Займы от компаний Пригожина получали «внучка» Минобороны ООО «ГУЖФ» и «дочка» ведомства АО «ГУ ЖКХ». Обе занимаются обслуживанием военных городков.
По данным ФБК, часть займов проводилась с целью перегнать из одной фирмы деньги в другую. Затем эти средства вносились в качестве обеспечения заявок на участие в госторгах.
Так, компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» переводила средства на счет «Мегалайн», которая потом использовала их для обеспечения своих заявок в тендерах и заявок других подконтрольных Пригожину фирм. То есть имела место быть незаконная координация участников экономической деятельности, что запрещено законом.
На основании этих данных, ФБК подал заявление в ФАС России о привлечении ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» к ответственности за координацию экономической деятельности участников картеля.
Отдельно борцы с коррупцией отметили компанию «РусКомплекс». Владелец и глава фирмы находился под арестом по делу о мошенничестве, но это не мешало тендерной комиссии Минобороны подписывать с ней госконтракты. Еще один победитель государственных тендеров имеет в уставном капитале «только стол и кресло».