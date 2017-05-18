«Друг президента» Юрий Ковальчук построил имение в Геленджике под видом базы отдыха
Центр управления расследованиями (ЦУР) рассказал о шикарном имении банкира и одного из друзей президента Юрия Ковальчука в Геленджике. Усадьбу на берегу Черного моря под видом базы отдыха построили близкие к г-ну Ковальчуку люди
Центр управления расследованиями (ЦУР) рассказал о шикарном имении банкира и одного из друзей президента Юрия Ковальчука в Геленджике. Усадьбу на берегу Черного моря под видом базы отдыха построили близкие к г-ну Ковальчуку люди.
Владения банкира расположены на Тонком мысу на Прибрежной, 2. На шести гектарах ландшафтного парка расположились вертолетная площадка, собственная котельная и два трехэтажных дома площадью 6 752 кв. м и 2 371 кв.м. Один из домов имеет на крыше бассейн.
Чтобы добыть информацию об усадьбе Юрия Ковальчука, журналисту ЦУР Илье Васюнину пришлось устроить в особняк садовником. Причем журналист стал уже 27-м по счету садовником с зарплатой в 25 тысяч рублей.
По данным ЦУР, участок на первой линии располагается в 500-метровой водоохранной зоне моря и в зоне курортного строительства в соответствии с картой градостроительного зонирования города-курорта Геленджика. Землю по закону можно использовать только для размещения объектов санаторного и курортного назначения, поэтому по документам усадьба проходит как «база отдыха».
По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка - 467 млн рублей, а два здания оцениваются в 259,3 млн рублей.
Заместитель координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко сообщил, что в Геленджике нередко строят частные резиденции под видом туристической инфраструктуры. Сначала усадьбы строят как санаторий или отель, затем продают, а сам объект меняет статус.
Участок и здания на Прибрежной, 2 принадлежат ООО «Дельфин», зарегистрированному в конце 2013 года в Санкт-Петербурге. Гендиректором и единственным владельцем «Дельфина» числится Татьяна Александровна Дурицкая, в 2008–2012 годах возглавлявшая структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука - ООО «Медиалайн» и ООО «Медиасет».
Юрий Ковальчук помимо дома на берегу Черного моря принадлежит соседний участок земли на 59,8 га с кадастровой стоимостью более 4 млрд рублей. Официально землей владеет все тоже ООО «Дельфин». На участке планируется строительство «многофункционального административно-торгового комплекса».
По соседству с землей Юрия Ковальчука российские миллиардеры, среди которых Алексей Мордашов и Андрей Мельниченко, собираются построить гольф-клуб. Рядом также должна появиться марина на 180 яхт и яхт-клуб с гостинично-развлекательным комплексом. Стоянку для яхт построят структуры сына главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислава и семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова.