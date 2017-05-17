Бывшего вице-мэра Москвы назвали главным выгодоприобретателем от программы реновации
Одним из выгодоприобретателей в результате реализации масштабной программы по сносу «хрущевок» и строительству новых домов в Москве станет бывший вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики, а ныне депутат Госдумы Владимир Ресин
Одним из выгодоприобретателей в результате реализации масштабной программы по сносу «хрущевок» и строительству новых домов в Москве станет бывший вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики, а ныне депутат Госдумы Владимир Ресин. По данным организации Transparency International, г-н Ресин участвовал в принятии решения о запуске программы реновации, а связанные с ним компании займутся строительством нового жилья.
По данным Transparency International, бывший вице-мэр и депутат Владимир Ресин принимал непосредственное участие в подготовке программы реновации жилищного фонда в Москве, которая обойдется городскому бюджету минимум в 3,5 трлн рублей.
Борцы с коррупцией называют чиновника ключевым разработчиком программы, которая включает в себя снос целых кварталов, переселение жильцов и строительство на освободившемся месте нового жилья. Сейчас депутат активно участвует в информационной кампании в поддержку реновации.
Владимир Ресин станет и одним из основных выгодоприобретателей от реализации резонансной программы. Близкие к нему строительные компании вошли в консорциум по «реновации». Речь идет о компаниях S.Holding, ОАО «Моспроект», АО «Компания «Главмосстрой»», ООО «Мосэксперт» и агентстве недвижимости «Калинка-Риэлти».
Предполагается, что S.Holding будет заниматься переселением жильцов «хрущевок», сносом домов и оформлением градостроительной документации. «Моспроект» займется проектированием новых районов, «Главмосстрой» станет генподрядчиком строительства, «Мосэксперту» поручат экспертизу проектно-сметной документации, а агентство «Калинка-Риэлти» займется продажей готового жилья.
«Мосэксперт» и S.Holding контролируют бывшие подчиненные и советники г-на Ресина Алексей Шепель и Анатолий Воронин. Сам Ресин ранее входил в совет директоров «Главмосстроя». Кроме того, отмечают борцы с коррупцией, в настоящее время идет борьба за контроль над «Моспроектом» между ключевыми строительными «кланами» Москвы: «новым», который контролирует вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, и «старым», предводителем которого считается Владимир Ресин.
Напомним, в рамках программы реновации московская мэрия планирует снести более 4500 тысяч домов. Собственников квартир в этих домах планируется переселить, а на этом месте построить новое жилье.