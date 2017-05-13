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13 мая 07:40

Сотрудников нижегородской дочки «Газпрома» выселяют из служебных квартир

В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг сотрудников дочернего предприятия «Газпрома». Руководство компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» решило избавиться от непрофильных активов в связи с чем, предложило своим сотрудникам выкупить служебное жилье

Фото: vinnlife.com

В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг сотрудников дочернего предприятия «Газпрома». Руководство компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» решило избавиться от непрофильных активов в связи с чем, предложило своим сотрудникам выкупить служебное жилье. При этом выкупить ведомственные квартиры предлагается по рыночной цене. Сотрудники компании говорят, что у них таких денег, а значит, в скором времени они могут оказаться на улице.

Жилья могут лишиться около тысячи сотрудников нижегородской «дочки» газовой монополии. Это работники из Нижнего Новгорода, Сеченовского и Починковского районов области. Руководство уведомило их о своих планах выставить служебные квартиры на торги. Сотрудникам также сообщили, что у них есть возможность выкупить жилье, но по рыночной цене. На принятие решения нижегородцам дали месяц.

Сотрудники «Газпром трансгаз Нижний Новгород» возмутились тем, что уведомления о выкупе квартир были направлены в том числе и тем, кто проработал в газовой отрасли от 15 лет и более. Многие из них получили в пользование квартиры, передав взамен ранее занимаемое жилье, сообщает портал NewsNN.ru.

Представительница инициативной группы Надежда Куртина отметила, что ситуация с сотрудниками «Газпром трансгаз Нижний Новгород» может привести к социальному взрыву. Она отметила, что большинство нанимателей находятся в пенсионном или предпенсионном возрасте и не смогут найти средства на выкуп квартир по рыночной цене.

Накануне проблему с выселением сотрудников «Газпром трансгаз Нижний Новгород» из служебных квартир обсудили в Общественной палате города. председатель ОП Роман Стронигин назвал выкуп квартир по рыночной цене неприемлемым решением. Общественники предлагают в качестве одного из вариантов передать квартиры в муниципальную собственность, однако в госкомпании это предложение проигнорировали.

Строгинин отметил, что руководство компании вообще не идет на контакт ни с депутатами, ни с администрацией региона. В этой связи общественник обратился к руководству «Газпрома», Госдуме и Администрации президента с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Прокуратура Нижнего Новгорода в данном споре встала на сторону «Газпром трансгаза». В ведомстве в ходе проведенной проверки не увидели нарушений законодательства в действиях руководства компании.

Представитель прокуратуры отметил, что сотрудники компании добровольно подписали договоры о передаче своих квартир в собственность нижегородского «Газпром трансгаза», а собственники могут сами «определять правила игры».

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