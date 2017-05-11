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Бизнес
11 мая 13:37

Младший сын генпрокурора Юрия Чайки займется строительством и туризмом в Крыму

Бизнесмен Игорь Чайка, который приходится младшим сыном генеральному прокурору России Юрию Чайки, стал учредителем строительной компании в республике Крым

Фото: dp.ru

Бизнесмен Игорь Чайка, который приходится младшим сыном генеральному прокурору России Юрию Чайки, стал учредителем строительной компании в республике Крым. Компания ООО «ЮБК» может заниматься строительством жилья, гостиниц, заниматься туристической и экскурсионной деятельностью.

Генеральным директором ООО «ЮБК» назначен Иван Баукин, который управляет Благотворительным фондом имени сотника М.Я. Чайки и Центром социальных инициатив Ярославской области. Основателем этих фондов является Игорь Чайка, сообщает портал Life.

Отметим, что старший брат Игоря Чайки Артем занимается гостиничным бизнесом. По данным Фонда борьбы с коррупцией, старший сын генпрокурора владеет несколькими гостиницами в Греции. Среди активов Артема Чайки – отель Pomegranate Wellness Spa Hotel.

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