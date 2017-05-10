«Ручной» режим «Сургутнефтегаза»
Чем руководствуется один из крупнейших нефтедобытчиков, осваивая нерентабельные месторождения, уничтожая уникальную природу, но по-прежнему оставаясь хорошей «кормушкой» для своих тайных хозяев?
«Гигант» дает слабину, но остается «гигантом»
Начиная с первого квартала прошлого года «Сургутнефтегаз» не вылезает из «минуса». Правда, убыток первого квартала этого года, составивший 90,7 миллиардов рублей, все же на порядок меньше 90,3 миллиардов год назад. И это при том, что первый квартал 2015 года компания закончила с плюсом в 140,3 миллиарда рублей.
Правда, несмотря на все видимые неудачи, «Сургутнефтегаз» за три первых месяцев этого года и выручку нарастил, и валовую прибыль, и прибыль с продаж. Но самое интересное можно увидеть в сокращении нераспределенной прибыли – 147 миллиардов рублей за последний год, из которых только в этом 90 миллиардов.
В таких лихорадочных распределениях денег из «чулка» можно сделать два предположения. Первое – больше года работая в убыток, компания пытается «обнулить» потери вливаниями из «загашника». Второе – владельцы «Сургутнефтегаза», о чинах и влиянии которых ходит множество слухов, на фоне падения рентабельности компании решили выписать себе дополнительные премии на случай, если падение продолжится и дальше. Хотя, вполне возможны в действии оба варианта одновременно.
Вообще, из слухов и разговоров о «Сургутнефтегазе» можно сложить следующее мнение: компания - это бизнес с примесью административного ресурса и «сберегательная касса» для «больших людей», поскольку об истинных владельцах практически ничего не известно, а глава компании Владимир Богданов владелец всего лишь 1% акций и, по сути, простой управляющий и, так сказать, лицо фирмы для интервью и пресс-конференций.
Просто уж очень уверенно чувствуют себя представители компании в тех местах, куда они заходят – причем, порой творят вещи, даже близко не имеющие отношения к нефтедобыче.
Ведь зачем-то ж надо было нефтяникам решить взимать плату с местных жителей за проезд по построенной ими дороге «Витим - Талаканское месторождение» в Якутии? Там протестовали все – от простых жителей до местных чиновников, там была стрельба, задержания, выписывались штрафы – и это помимо того, что еще нужно было платить от 2,5 до 20 тысяч рублей в зависимости от того, сколько ты проедешь по «колонизированной» нефтяниками 112-километровой дороге.
Да, позже «Сургутнефтегаз» дал задний ход – отменил платный проезд для частников, оставив плату лишь для коммерческого транспорта. Но до сих пор случаются спорные ситуации, когда на КПП не хотят пропускать машины, везущие те или иные продукты. Начальник управления перспективного развития Сургутнефтегаза на территории Якутии и Восточной Сибири Вячеслав Бандеров заявлял, что транспорт, который обеспечивает соцобеспечение Ленского района и возит товары первой необходимости, будет проезжать по дороге бесплатно – но по факту «вахтерам» на КПП не всегда понятно – везут ли хлеб продавать и навариться или везут хлеб для реализации, потому что в отдаленных селах его по-другому не купить?
Но это не весь беспредел компании на территории Якутии. Плоды собственной наивности теперь пожинают жители села Тас-Юрях. Когда-то они поверили обещаниям представителей «Сургутнефтегаза», что если они не начнут препятствовать добыче здесь нефти, то их село станет чуть ли не самым инфраструктурно развитым в регионе. Что по факту? Село осенью и весной утопает в болоте, дороги ноль, благоустройства не было и нет. Деятельность компании ведется варварскими методами: вырубаются просеки и не всегда убираются порубочные остатки, случаются розливы нефти, а охотиться в исконно родных местах уже почти невозможно.
«Натоптал» «Сургутнефтегаз» и в Тюменской области, где наметив под реализацию проект Южно-Нюрымского месторождения, прорывался к будущему объекту через болота, которые высушивал, леса, которые вырубал, нанося огромный вред местной природе. И этот ущерб, похоже, никто никогда не подсчитает.
«Нагадил» «Сургутнефтегаз» и в Югре, где в районе Федоровского месторождения загрязненные участки в следствие невыполнения норм безопасности занимают все большие и большие пространства, а нефтяникам хоть бы хны. Мол, реализация комплексных мер защиты промысловых трубопроводов в 2015 году значительно минимизировать риски аварий и инцидентов.
Нефть и природа на чаше весов
С учетом того, что компания из года в год увеличивает показатели в эксплуатационном и разведочном бурении под будущие месторождения, хватит ли этих комплексных мер для того, чтобы не убить природу и не согнать коренное население с насиженных мест?
Тем более, и по цифрам убытков и по мнению экспертов, у «Сургутнефтегаза», который до сих пор существовал безбедно, появились проблемы. Одна из них связана с разработкой Талаканского месторождения, расположенного в Восточной Сибири, где по слухам, невероятное количество ресурсов, которые компания вкладывает в освоение участка, не покрываются доходами от добытой там нефти.
Похоже, что компенсировать затраты на неудачный проект компания хочет за счет разработки другого месторождения нефти - в природном парке «Нумто» в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом, видимо, вопрос экологии и уважения к местным жителям на повестке «Сургутнефтегаза» не стоит.
Наша газета уже не раз писала о конфликтах нефтяного гиганта с представителями северных народов, испокон веков живущих в районе природного парка «Нумто», где власти округа, несмотря на протесты оленеводов-хантов, экологов и ученых-этнографов, утвердили новую схему зонирования природного парка и разрешили компании «Сургутнефтегаз» вести на участке водно-болотных угодий хозяйственную деятельность.
Жители ХМАО и ЯНАО при поддержке экологов уже обращались к президенту РФ с открытым письмом с просьбой не допустить добычу нефти, направляли письмо в Генпрокуратуру, откуда отписка ушла в региональную и там «потерялась».
Но планы компании остались неизменными - возвести десятки нефтяных вышек, построить дороги, нефтепроводы, линии электропередач на самых ценных участках природного парка. Хотя пресс-секретарь российского Гринпис Константин Фомин заявлял, в процессе конфронтации компании и общества речь, в общем-то, шла не о том, чтобы ставить палки в колеса бизнесу и запретить нефтедобычу вообще, а всего лишь пустить нефтепровод в обвод самой ценной части территории парка Нумто. Однако, их предложение так и осталось пустым звуком для нефтяников.
И, несмотря на это, в компании время от времени заявляют, что в любых спорных моментах открыты для диалога и сотрудничества с представителями коренных малочисленных народов, проживающих по соседству с промышленными объектами «Сургутнефтегаза», печальные истории «сотрудничества» компании с коренными жителями Севера показывают обратный пример.
И об этих историях тоже наша газета писала. В Сургутском районе Ханты-Мансийского АО представителя шаманского рода, местного жителя Сергея Кечимова, проживающего рядом с озером Имлор, обвинили в угрозе убийством сотрудников «Сургутнефтегаза». Кечимов выступал против вырубки представителями компании деревьев, засорения местности мусором и нефтью. Он также жаловался на то, что собаки, привезенные нефтяниками, нападали на его оленей. Итог противостояния человека и нефтяной компании – осуждение Кечимова, пусть и освобожденного по амнистии. Ведь суть даже такого приговора – показать, на чьей стороне «правда».
По такой же схеме был вынесен приговор по делу «якутского Робин Гуда» Валерия Лейкина, выступившего против произвола «Сургутнефтегаза». В августе 2015 года в Пеледуйском районном суде Якутии судья Елена Доронина огласила приговор: г-на Лейкина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.
А сколько их еще, подобных историй, когда приходящие нефтяники и газовики не мытьем так катаньем лишают источника пропитания оленеводов, рыболовов, охотников, сборщиков дикоросов…
И какие бы «сказки» не рассказывали добытчики о компенсациях, адекватном переселении, старший научный сотрудник лаборатории антропологии и этнологии Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН Юрий Квашнин, бьет в точку: «Будем честными: нефтегазовые промыслы вытесняют коренных жителей с их земли».
Позиция силы против позиции правды
Пожалуй, сказать, что на российском Севере еще осталось что-то от природы лишь благодаря экологам, значит, ничего не сказать. Понятное дело, что разбросанные по огромной территории несколько тысяч коренных северян ничего не могли противопоставить нефтегазовым монстрам – а когда пытались, происходило то, что и с Сергеем Кечимовым.
Защитники природы из Гринпис обращались к правительству РФ, призывали ООН защитить коренные народы Севера от нефтяников. Гринпис России считает решение правительства округа, в котором находится парк «Нумто» незаконным, так как не была проведена необходимая по закону государственная экологическая экспертиза, и будет добиваться его отмены.
Кроме того, как отмечают экологи, новый вариант зонирования природного парка, допускающий добычу нефти на водно-болотных угодьях, противоречит п. 3 ст. 21 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», согласно которому на территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.
Против изменения зонирования парка выступили даже Советник президента Российской Федерации Михаил Федотов, Общероссийский народный фронт и ряд известных российских учёных.
Выступают против и коренные жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Объехав множество стойбищ, оленеводы уже собрали более 600 подписей коренных жителей под обращением к президенту России с просьбой защитить «Нумто» и продолжают их собирать. Инициативу провести этот сбор подписей выдвинули учёные-этнографы.
Да, Сургутнефтегаз обладает уникальными технологиями утилизации промышленных отходов, рекультивации шламовых амбаров, располагает уникальным парком техники и оборудования для осуществления природоохранной деятельности.
Но когда компания «вгрызется» в землю и нефтяной фонтан начнет бить вверх, выбор между добычей и экологией для нефтяников отпасть сам собой – ведь компании необходимо стабильно и вовремя выплачивать дивиденды своим секретным акционерам.
Дело в нефти для страны..?
Да, нефтяникам надо выполнять план. План по «рубке бабла», вероятно заданный высокопоставленными рантье. Тем более, на сегодня компания работает в «минус» - какие выплаты акционерам?
Правда, дивидендная политика «Сургутнефтегаза» предусматривает, что при вынесении на голосование вопроса о дивидендах компания ориентируется на финансовые результаты, внешние и внутренние факторы компании, а также интересы дальнейшего развития – то есть, в теории заявив о плохих финансовых результатах, можно выставить на голосование предложение об отмене выплат дивидендов за прошедший год. Но вот вопрос – захотят ли те, чьей, по слухам, «сберегательной кассой» является «Сургутнефтегаз», остаться без ожидаемых миллионов?
ЭТИ люди не любят ждать или упускать своего, поэтому господин Богданов хорошо понимает - надо брать руки в ноги, бурить новые скважины, качать нефть, копить на дивиденды. Так что пока в яростной драке за сохранение северной российской природы и ее народов, судя по всему, побеждает «господин Баррель», ведущий добычу пока еще в удивительных по красоте местах. Лет через 10-15, если разрушительную колониальную поступь «Сургутнефтегаза» и еже с ним не остановить, там будет пустыня. Пустыня размером в несколько Европ. Но, возможно, это стратегия нынешних власть имущих – сейчас «бабло», а уж после нас хоть… пустыня?
И дело здесь для «Сургутнефтегаза» даже не в убыточном Талаканском месторождении – разработка новых месторождений в ХМАО, где ведет основную деятельность компания, признана нерентабельной не вчера.
По мнению заведующего кафедрой геологии нефти и газа Тюменского государственного нефтегазового университета, члена-корреспондента РАН Ивана Нестерова, никаких запасов нефти на 200 лет, о чем говорят на высшем уровне, в ХМАО-Югре нет. Иван Нестеров считает, что практически все месторождения в Югре исчерпаны и на сегодняшний день при норме 1-2 кубических метра воды на тонну нефти для поддержания пласта закачивают огромное количество воды. «По моим расчетам, в ХМАО-Югре уже 95 % месторождений обводнены. Как известно, нефть в Югре давно не добывают. Добывают воду с пленкой нефти. По моим расчетам, в 20-30-е годы при хороших условиях на территории всей Западной Сибири будет добываться не более 50 млн. тонн «грязной» нефти».
Даже начинающему экономисту станет ясно – что при таких «жидких» перспективах вкладывать в новые месторождения огромные ресурсы просто невыгодно. Однако, «Сургутнефтегаз» вкладывается, причем, преодолевая сопротивление общественности и местных жителей. Вывод? Выкачать нефти сколько есть здесь и сейчас, продать, навариться – а дальше трава не расти.
Что удивительно, еще в 2009-м будучи президентом страны, Дмитрий Медведев напомнил о необходимости взвешенно модернизировать экономическую и политическую жизнь страны.
«Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее примитивную сырьевую экономику?» – вопрошал Дмитрий Медведев, считая, что «добиться лидерства, полагаясь на нефтегазовую конъюнктуру, невозможно».
И предлагал избавляться от «дурных привычек», таких, как «привычка существовать за счет экспорта сырья, фактически выменивая его на готовые изделия». Своими заявлениями Дмитрий Медведев, по сути, задал задачу: «В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами».
Подобная задача тем более актуальна, что на фоне падающих мировых цен на энергоресурсы и попыток нефтегазовых государств договориться о сокращении добычи чиновникам в любом случае надо признать – купаться в нефтяных и газовых деньгах как раньше, в будущем страна уже не будет. Надо подводить альтернативу со всех сторон – ведь если говорил Медведев о «интеллектуальных ресурсах», дайте денег ученым, пусть разработают альтернативные источники энергии, которые можно запустить в жизнь в промышленных масштабах. Иначе в скором времени главными поставщиками ее будут Китай, США и Германия, возглавляющие топ-10 в этом направлении. А ведь сейчас эти страны одни из главных потребителей, в том числе, пополняющих и российский бюджет. Однако, у них есть цель - сначала обеспечить энергией себя, а после и начать продавать.
Потерей в будущем лидерства в поставках ресурсов обеспокоились и некоторые нефтяные страны – в той же «десятке» альтернативщиков уже есть и Иран, и Норвегия, и Дания, и Нигерия. Но нет России.
… или в чьем-то кошельке?
А у нас «Сургутнефтегаз» продолжает идти по головам, лишь пробуриться в очередном заповедном месте, и принести доход кому-то, теряя при этом десятки собственных миллиардов рублей. Парадокс? Да нет, если вспомнить, как называют эту компанию…
Про одну из самых таинственных в юридическом отношении российских компаний всю информацию о ней преподносят в стиле «а вот говорят…». Интересно, что говорят и, возможно, где-то среди этих слухов и предположений и скрыта причина, по которой «Сургутнефтегаз» безбоязненно «кладет» на всех – на местные власти, на местных жителей, на экологию и даже на святая святых, российские законы.
Так вот, говорят, что среднегодовой доход компании под триллион рублей и на свой кеш компания может купить Сбербанк, причем, даже не на последние деньги.
Говорят, настоящие владельцы компании засекречены посерьезней, чем всякие там спецагенты, выполняющие задания государственной важности. Косвенно это подтверждается тем, что с 2003 года не раскрыто ни одного акционера компании с пакетом более 5%".
Говорят, что «Сургутнефтегаз» не что иное, как «кошелек» Кремля, и что заглядывать в него соотечественникам не принято. Да и зарубежным инвесторам любопытство выходит боком. Глава хедж-фонда Hermitage Capital и бывший миноритарий "Сургутнефтегаза" Уильям Браудер в 2004-2005 годах подавал на компанию в суд с требованием выполнить российский закон о ценных бумагах. В ноябре 2005 года российская виза Браудера была аннулирована, а через неделю Верховным судом РФ было принято решение по данному делу не в его пользу. После этого крупному иностранному инвестору был запрещен въезд в страну.
Говорят, что компания занималась финансированием строительства базы подводных лодок ВМФ России в Сибири – еще одно подтверждение «своей среди своих» - чужих к оборонзаказу не подпустят.
Говорят, глава компании Владимир Богданов знает истинных владельцев, но имея 1% акций на руках, не праве раскрывать их имена.
Говорят, что «Сургутнефтегаз» - это бизнес с примесью административного ресурса. Очень серьезного ресурса. Не регионального.
Говорят, что 37% акций компании с уставным капиталом почти в 43,5 миллиардов рублей владеют лица, сидящие едва ли не на самом… А российский политолог Станислав Белковский в свое время прямо говорил, что «Путин контролирует 37% «Сургутнефтегаза».
Говорят, что «Сургутнефтегаз» больше сберегательная касса, чем АО. Чья касса - вопрос вопросов.
Говорят, «Сургутнефтегаз» планирует поставлять по нефтепроводу Восточная Сибирь-Тихий океан до 9 млн. тонн сырья, а для этого якобы подвинули саму «Роснефть», до того являвшуюся фактически монополистом в трубе. Кто мог подвинуть неприкасаемую «Роснефть»? Только кто-то о-очень большой.
Говорят, если верить словам бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова, такую «запутанную» систему собственности создали специально для того, чтобы скрыть имена хорошо известных чиновников — акционеров, возможно, принадлежащих к высшим эшелонам власти.
Говорят, а это уже западные аналитики предполагают, что деньги и акции «Сургутнефтегаза» принадлежат крупными госчиновникам, а Богданов просто является их «смотрящим». Американская New York Times пишет не лукавя - это просто «смазочный фонд» Кремля.
Говорят, не так давно с баланса «Сургутнефтегаза» исчезли около 40% его акций, стоимостью 15 млрд долларов. Единственное объяснение такого исчезновения может быть в том, что эти акции продали, но кому, никто не знает, и никаких объявлений со стороны руководства компании по этому поводу не было.
Выходит, слова с делом у наших чиновников расходятся в корне и в отдельно взятых случаях «нефтяная игла», с которой так громко предлагалось слезть, очень даже пригождается. Вопрос – для кого? Если с учетом стратегической важности добычи все-таки для пополнения госбюджета – как-то уж слишком странно он пополняется при таких-то потерях, заранее убыточных проектах, и все-таки выплачиваемых дивидендах своим таинственным акционерам. Если же, как видится, «Сургутнефтегаз» компания «карманная» - работающая для отдельных людей, а не для страны в целом, так, может, стране присмотреться к тем отдельным людям на предмет соответствия?