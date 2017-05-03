В общественном туалете на Тверской улице зарегистрировали около 300 компаний
Резидентом здания на Тверском бульваре является ООО «Решение», которое входит в холдинг миллиардера Марата Баласаняна. Сейчас г-н Баласанян проходит процедуру банкротства. Его долг перед кредиторами оценивается в 5,9 млрд рублей
Около 300 московских фирм оказались зарегистрированы по адресу, где располагается общественный туалет. Этот туалет находится на Тверской улице столицы.
По данным портала Life, всего в туалете на Тверской зарегистрирована 291 компания. Из них 19 фирм работают по настоящее время.
Резидентом здания на Тверском бульваре является ООО «Решение», которое входит в холдинг миллиардера Марата Баласаняна. Сейчас г-н Баласанян проходит процедуру банкротства. Его долг перед кредиторами оценивается в 5,9 млрд рублей.
Компании «Решение» принадлежит несколько тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Премьер Плаза», который является залогом по банковским кредитам, в том числе и по кредитам Сбербанка.
В Сбербанке сообщили, что письма, направляемые на адрес ООО «Решение», возвращаются в банк в связи с отсутствием адресата по месту нахождения.