Бизнесмен Геннадий Тимченко строит усадьбу по соседству с премьером и зятем президента
Миллиардер, «король госзаказов» и просто друг президента России Геннадий Тимченко активно обживается в России, после того, как въезд в Европу ему был закрыт в рамках антироссийских санкций. Тимченко развернул масштабную стройку на участке в 22 га на Рублевке
Миллиардер, «король госзаказов» и просто друг президента России Геннадий Тимченко активно обживается в России, после того, как въезд в Европу ему был закрыт в рамках антироссийских санкций. По данным Центра управления расследованиями, г-н Тимченко развернул масштабную стройку на участке в 22 га на Рублевском шоссе Московской области.
По данным ЦУР, скупать землю в селе Знаменское, где проживают российские чиновники и бизнесмены, Геннадий Тимченко начал еще до введения антироссийских санкций из-за Крыма. Часть земельных участков бизнесмен купил у крупных подмосковных латифундистов Тимофея Клиновского и его сына Тимура, а также у предпринимателя Гаврила Юшваева.
Еще часть наделов перешла Геннадию Тимченко от министра финансов Антона Силуанова. Чиновнику в селе Знаменское с 2009 года по 2014 год принадлежало два участка общей площадью чуть менее четверти гектара: 839 и 1547 кв. м. Кадастровая стоимость земли сейчас составляет около 13,5 млн рублей. При этом информации о данных участках земли в декларациях министра найти не удалось, также как и доходов от возможной продажи земли, хотя в пресс-службе Минфина уверяют, что в декларации вся недвижимость и доходы отражены.
Борцы с коррупций предполагают, что чиновник мог «поменяться» с Тимченко земельными участками. Ранее миллиардер Алишер Усманов также рассказал об «обмене» усадьбы в том же Знаменском на землю, принадлежавшую фонду «Соцгоспроект», которым руководит однокурсник премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев. Видимо для обитателей элитного поселка Знаменское обмен землей и особняками всего рода традиция.
По итогам всех сделок, к 2015 году Геннадий Тимченко оказался владельцем 11 земельных участков общей площадью более 22 га (223 223 кв. м) кадастровой стоимостью 1 558 124 949 рублей 78 копеек. Теперь на этой земле ведется строительство.
Строящийся особняк с панорамным остеклением скрыт от посторонних глаз искусственными холмами и перелеском. Также на участке есть хай-тек-бункер неизвестного назначения, а на берегу Москва-реки оборудована вертолетная площадка на два посадочных места.
Стоит отметить, что земельный участок Геннадия Тимченко соседствует с владениями сенатора Юрия Воробьева, отца губернатора Московской области Андрея Воробьева. С младшим сыном Воробьева Максимом Тимченко ранее объединял общий рыбный бизнес (компания «Русское море»).
Другим соседом Юрия Воробьева является его старый друг - министр обороны Сергей Шойгу, в примерно в 300 метрах к югу от усадьбы Геннадия Тимченко расположена государственная резиденция «Горки-9», в которой поселился премьер-министр Дмитрий Медведев.
Участок, расположенный между резиденцией премьера и поместьем Тимченко выкупил совладелец «Сибура» и предполагаемый зять президента Владимира Путина Кирилл Шамалов.