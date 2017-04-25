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25 апреля 14:28

Бизнесмен Геннадий Тимченко строит усадьбу по соседству с премьером и зятем президента

Миллиардер, «король госзаказов» и просто друг президента России Геннадий Тимченко активно обживается в России, после того, как въезд в Европу ему был закрыт в рамках антироссийских санкций. Тимченко развернул масштабную стройку на участке в 22 га на Рублевке

Фото: medium.com/@tzurrealism

Миллиардер, «король госзаказов» и просто друг президента России Геннадий Тимченко активно обживается в России, после того, как въезд в Европу ему был закрыт в рамках антироссийских санкций. По данным Центра управления расследованиями, г-н Тимченко развернул масштабную стройку на участке в 22 га на Рублевском шоссе Московской области.

По данным ЦУР, скупать землю в селе Знаменское, где проживают российские чиновники и бизнесмены, Геннадий Тимченко начал еще до введения антироссийских санкций из-за Крыма. Часть земельных участков бизнесмен купил у крупных подмосковных латифундистов Тимофея Клиновского и его сына Тимура, а также у предпринимателя Гаврила Юшваева.

Еще часть наделов перешла Геннадию Тимченко от министра финансов Антона Силуанова. Чиновнику в селе Знаменское с 2009 года по 2014 год принадлежало два участка общей площадью чуть менее четверти гектара: 839 и 1547 кв. м. Кадастровая стоимость земли сейчас составляет около 13,5 млн рублей. При этом информации о данных участках земли в декларациях министра найти не удалось, также как и доходов от возможной продажи земли, хотя в пресс-службе Минфина уверяют, что в декларации вся недвижимость и доходы отражены.

Борцы с коррупций предполагают, что чиновник мог «поменяться» с Тимченко земельными участками. Ранее миллиардер Алишер Усманов также рассказал об «обмене» усадьбы в том же Знаменском на землю, принадлежавшую фонду «Соцгоспроект», которым руководит однокурсник премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев. Видимо для обитателей элитного поселка Знаменское обмен землей и особняками всего рода традиция.  

По итогам всех сделок, к 2015 году Геннадий Тимченко оказался владельцем 11 земельных участков общей площадью более 22 га (223 223 кв. м) кадастровой стоимостью 1 558 124 949 рублей 78 копеек. Теперь на этой земле ведется строительство.

Строящийся особняк с панорамным остеклением скрыт от посторонних глаз искусственными холмами и перелеском. Также на участке есть хай-тек-бункер неизвестного назначения, а на берегу Москва-реки оборудована вертолетная площадка на два посадочных места.

Стоит отметить, что земельный участок Геннадия Тимченко соседствует с владениями сенатора Юрия Воробьева, отца губернатора Московской области Андрея Воробьева. С младшим сыном Воробьева Максимом Тимченко ранее объединял общий рыбный бизнес (компания «Русское море»).

Другим соседом Юрия Воробьева является его старый друг - министр обороны Сергей Шойгу, в примерно в 300 метрах к югу от усадьбы Геннадия Тимченко расположена государственная резиденция «Горки-9», в которой поселился премьер-министр Дмитрий Медведев.

Участок, расположенный между резиденцией премьера и поместьем Тимченко выкупил совладелец «Сибура» и предполагаемый зять президента Владимира Путина Кирилл Шамалов.

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