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24 апреля 17:15

Пайщикам обанкротившейся СУ-155 вернут деньги за недостроенные квартиры

Пайщикам в Щербинке вместо обещанных квартир вернут уже выплаченные за них деньги. Такое решение приняли в компании «Российский капитал», которая планировала достроить дом

Фото: nikatv.ru

Пайщикам строительной компании СУ-155 (признана банкротом в 2016 году – ред.) в Щербинке вместо обещанных квартир вернут уже выплаченные за них деньги. Такое решение приняли в компании «Российский капитал», которая планировала достроить дом.

В «Российском капитале», курирующем достройку объектов СУ-155, заявили, что не смогут достроить дом в Щербинке, так как банк и собственник участка не сошлись в цене выкупа земли. В итоге было принято решение вернуть пайщикам деньги, сообщает «КоммерсантЪ».

Земля под проектом строительства жилья на Железнодорожной улице, 39, в Щербинке принадлежит ООО «Грандилекс». «Грандилекс» и структуры СУ-155 собирались построить по указанному адресу около 90 тыс. кв. м жилья, однако объект так и не был завершен.

По данным Москомстройинвеста, в Щербинке продано около 300 квартир при запланированных в проекте 912 квартир. В «Российском капитале» сообщили, что предоставление альтернативного жилья все равно предусматривает возврат денежных средств, так как жилье реализовывалось через кооперативы и провести взаимозачет в рамках банкротства структур СУ-155 невозможно.

в 2015 году пайщики покупали квартиры в строящемся объекте по цене в 88 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты отмечают, что компенсации из расчета 88 тысяч рублей за кв.м. хватит на  покупку квартиры в 25 строящихся в Новой Москве жилых комплексах.

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