Пайщикам обанкротившейся СУ-155 вернут деньги за недостроенные квартиры
Пайщикам в Щербинке вместо обещанных квартир вернут уже выплаченные за них деньги. Такое решение приняли в компании «Российский капитал», которая планировала достроить дом
Пайщикам строительной компании СУ-155 (признана банкротом в 2016 году – ред.) в Щербинке вместо обещанных квартир вернут уже выплаченные за них деньги. Такое решение приняли в компании «Российский капитал», которая планировала достроить дом.
В «Российском капитале», курирующем достройку объектов СУ-155, заявили, что не смогут достроить дом в Щербинке, так как банк и собственник участка не сошлись в цене выкупа земли. В итоге было принято решение вернуть пайщикам деньги, сообщает «КоммерсантЪ».
Земля под проектом строительства жилья на Железнодорожной улице, 39, в Щербинке принадлежит ООО «Грандилекс». «Грандилекс» и структуры СУ-155 собирались построить по указанному адресу около 90 тыс. кв. м жилья, однако объект так и не был завершен.
По данным Москомстройинвеста, в Щербинке продано около 300 квартир при запланированных в проекте 912 квартир. В «Российском капитале» сообщили, что предоставление альтернативного жилья все равно предусматривает возврат денежных средств, так как жилье реализовывалось через кооперативы и провести взаимозачет в рамках банкротства структур СУ-155 невозможно.
в 2015 году пайщики покупали квартиры в строящемся объекте по цене в 88 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты отмечают, что компенсации из расчета 88 тысяч рублей за кв.м. хватит на покупку квартиры в 25 строящихся в Новой Москве жилых комплексах.