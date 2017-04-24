Столкнулись два полиса
Как будут урегулировать убытки от ДТП автовладельцам, застраховавшим машины до и после 28 апреля, до сих пор непонятно
Сегодня, когда до смены порядка возмещения ущерба от ДТП осталась неделя, участники рынка так и не получили внятного разъяснения, должны ли иметь новые полисы все участники аварии, или достаточно одного, купленного после вступления в силу поправок в закон об ОСАГО.
Поправки в закон об ОСАГО, которые предусматривают замену денежной компенсации ремонтом за счет страховой компании (натуральное возмещение), вступят в силу с 28 апреля. Однако в закон «вкралась ошибочка»: там нет никаких указаний, как поступать в случае, если в аварии столкнулись владельцы старого и нового полисов. Эксперты разошлись во мнениях. Замминистра финансов Алексей Моисеев предпочел ситуацию никак не комментировать и отослал к Центробанку или специалистам Российского союза автостраховщиков (РСА).
В РСА четкого мнения по этому вопросу еще не сформировалось. Как сказал начальник управления методологии урегулирования убытков Андрей Маклецов, в тексте закона нет достаточной ясности. Эксперт считает, что нужно учитывать не только требование закона об ОСАГО относительно полисов после 28 апреля, но и другие его положения, касающиеся действий страхователей и страховщиков, а также иных субъектов – исходя из нескольких полисов. К таким положениям Маклецов относит, например, безальтернативное прямое возмещение убытков (ПВУ) или европротокол. Безальтернативное ПВУ возможно, если в ДТП участвовало только два транспортных средства, оба водителя имеют полис ОСАГО и в аварии нет пострадавших. В этом случае потерпевший в ДТП обращается в «свою» страховую компанию. При заключении европротокола (оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции) ущерб компенсирует страховая компания виновной стороны.
Позиция ЦБ другая: регулятор считает, что для натурального возмещения достаточно одного нового полиса у одного из участников ДТП. В пресс-службе ЦБ разъяснили, что при наличии полиса, выданного после 28 апреля, действует приоритет натурального возмещения – в том случае, если страховщик имеет в распоряжении соответствующую требованиям станцию техобслуживания. Правда, в ЦБ так и не уточнили, следует ли это из самого закона или это официальные разъяснения регулятора, которые будут оформлены соответствующим документом.
А пока существуют неясности в законе и не выпущены конкретные указания ЦБ, между страховщиками и автовладельцами могут возникнуть разногласия. Об этом предупреждает вице-президент Ассоциации защиты страхователей Инна Жаврид. Она считает, что натуральное возмещение будет действовать все-таки в том случае, если у обоих участников ДТП полисы будут куплены после 28 апреля.
Страховщики склоняются к тому, чтобы применять натуральное возмещение, если новый полис имеет потерпевший участник ДТП. Это вытекает из системы прямого возмещения убытков – утверждает руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Обещает урегулировать ДТП по новой процедуре, если пострадал владелец нового полиса, и заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Похожей позиции придерживаются и в Росгосстрахе. С мнением страховщиков согласен депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он считает, что каждый автовладелец решает все вопросы, в том числе и по возмещению, со своей страховой компанией, поэтому для натурального возмещения у потерпевшего должен быть новый полис.
Участники рынка предсказывают, что при прямом возмещении убытков бизнес страховщиков пострадать не должен. В этом случае компания виновника ДТП заплатит другому страховщику «некую среднюю сумму», вытекающую из сложной системы взаиморасчетов, уверяет Игорь Иванов.