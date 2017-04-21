Меню
Бизнес
Любимые «игрушки» Михаила Гуцериева
фастфуд
Александр Родин
21 апреля 15:02

«Домоеды»

Или Еще раз о братской любви к деньгам

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Господи! Ну почему ты помогаешь этому кретину, а не мне»? «Потому что ты жадный. А даже Бог велел делиться. И вообще помолчи. Дай отдохнуть. Мне ещё тебя на себе переть»

Этот обмен репликами из раннего и оттого прекрасного фильма начинающего кинорежиссера Никиты Михалкова давно вошел в народный цитатник. А вот написанное сорок лет спустя в соавторстве с братом Андроном, по случайному совпадению тоже режиссером, письмо президенту страны  с просьбой профинансировать проект фастфуда «Едим как дома» вызвал у российской аудитории, мягко говоря, противоречивые чувства.

И это легко понять. В фильме бессребреник-чекист Шилов попрекает белогвардейского недобитка, по всей видимости, дворянина и помещика, за алчность и своекорыстие. В письме главе государства два самопровозглашенных дворянина и помещика требуют у президента-чекиста холопских денег, чтобы преумножить личное благосостояние.

И вроде бы в ответ вице-премьер Михаил Дворкович даже поручил Минэкономразвития, Сбербанку и регионам подготовить предложения по оказанию им внебюджетной поддержки. Бравый Минсельхоз вообще вытянулся по бюджетным швам и приложил руку к козырьку казачьей фуражки.

Но потом проект по созданию всероссийской патриотической сети кафе-кулинарий, названный в честь утренней телепрограммы супруги условно старшего брата «Едим дома» и слегка подредактированный младшим братом, как-то подвис.

А ведь какая артподготовка («арт» - в смысле художественная, но по убойной силе не уступающая артиллерийской) предшествовала запуску сети! Пока Андрей Сергеевич еще купался в сладких гастрономических грезах, Никита Сергеевич на скорую руку снял и показал на главном телеканале страны (да еще и не раз) два документальных фильма - «Чужая земля» и «Своя земля» - про «заброшенные фермерские хозяйства и про то, как их надо поднимать». Тут фермеры, понятное дело, стали просто выпрыгивать из увязших в глине резиновых сапог: «Помогите пристроить нашу продукцию!». И - какое счастливое совпадение! - в ту же ночь, как Менделееву его таблица, Кончаловскому приснилась всероссийская сеть закусочных.

На помощь неожиданно пришел и Запад, которого один из братьев вообще ненавидит, а другой терпит, но с трудом, хотя и проводит там большую часть времени. Буржуины ввели санкции, на которые наши власти, идя навстречу пожеланиям объевшихся трудящихся, ответили продуктовым эмбарго. Короче говоря, конъюнктура сложилась благоприятнейшая. К тому же многие патриотически настроенные политики, привыкшие в столовой Госдумы к вкусной и дешевой пище, стали призывать вообще изгнать из России весь заокеанский фастфуд (запомнились призывы Жириновского открыть супные и пирожковые). Возглавил этот кулинарно-патриотический поход, натурально, бывший санврач, а ныне депутат Геннадий Онищенко, всегда считавший меню Макдональдса смертельно опасным для россиян, как будто у них не только менталитет, но и желудочно-кишечный тракт на всей Земле уникальный. Это, дескать, у них там, где автобаны, прямая кишка действительно прямая, а у нас она идет своим, извилистым путем.

Под этики крики Никита Сергеевич, не теряя времени даром, начал договариваться с чиновниками на местах об открытии закусочных на вокзалах (речь, в частности, шла о Комсомольской площади в Москве), вдоль автомобильных трасс (например, в Нижегородской области) и других оживленных местах. И нате вам: чиновники и банкиры не бросились сломя голову поддерживать михалковско-кончаловское начинание с социально-политическим привкусом, стоимость которого братья оценили в 978,1 млн. рублей (две фабрики-кухни, 41 кафе и 91 кулинария). Эту вооруженную шумовками дивизию «домоеды» Кончаловские с примкнувшими к ним Михалковыми собирались бросить в бой за российского потребителя с западными сетями фастфуда.

Вообще-то говоря, еще в 2003 году, запуская телепроект «Едим дома!», Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая наверняка думали о перспективах франчайзинга. Кое-что удалось: под этим брендом сейчас продается кухонная утварь, специи, издаются книги с рецептами. За 7 900 евро можно совершить «Кулинарное путешествие» с Юлией Высоцкой, включающую недельный тур в Италию, проживание в тосканском поместье… (Нет! Не то, что вы подумали! Всего лишь на вилле Андрея Кончаловского), а также посещение ресторанов и мастер-классов местных виртуозов высокой кухни.

Единственное, что не удается супругам, - наладить собственный продовольственный бизнес. В том же 2003 году представители Кончаловского купили в Калужской области, в окрестностях деревеньки Нестеровка, земельные паи, собрав по кусочку 3 тысячи га. Спустя два года фонд Кончаловского учредил компанию «Нестеровка», чем увековечил память деревни. Но на этом практически все и кончилось. Планы производства мраморной говядины под брендом «Едим дома!» накрылись медным быком в виде таза, или наоборот, медным тазом в виде быка. Так или иначе, хозяйство было выставлено на продажу и выкуплено Калужской областью за 50 млн. рублей.

«Брат, уноси! Брат - умирает»!

А эти реплики, как известно, из фильма раннего Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Многие «недоброжелатели» братьев-режиссеров отметили,  что им, как правило, везет только в том бизнесе, который от начала до конца финансируется государством. Так, например, самую верную выручку Михалкову и Кончаловскому, говорят, приносит проведение фестивалей и выставок за бюджетные деньги. В 2005 году братья вместе со своей двоюродной сестрой Маргот Баратовой учредили фонд Петра Кончаловского, который начал один за одним выигрывать все тендеры министерства культуры. В 2007 году близкое к Михалкову АНО «Медиафест» выиграло конкурс на 90 миллионов рублей на проведение Московского международного кинофестиваля и, что характерно, с тех пор никому не уступает этого права.

Кончаловский получает бюджетные деньги через созданные им совместно с Юлией Высоцкой Продюсерский центр А.С. Кончаловского и Кинокомпанию Андрея Кончаловского. Так, в 2012 году он выиграл конкурс Министерства культуры РФ на «оказание услуг по организации и проведение межрегиональных киномероприятий ретроспективных показов фильмов А. Кончаловского». Это была супер-сделка: за 12 миллионов рублей Андрей Сергеевич показал народу семь своих же кинокартин.

Впрочем, Никита Михалков утверждает, что на фестивалях он не зарабатывает. Так, одна головная боль и терзание плоти за мизерную, надо полагать, зарплату президента фестиваля согласно контракту с Минкультуры. Не считает он «реальным бизнесом», возможно, и защиту авторских прав. Тем не менее, несколько лет назад он пролоббировал введение сборов авторского вознаграждения за воспроизведение музыки «в личных целях». Сначала Никита Сергеевич просил правительство ввести сбор в пользу Союза кинематографистов с каждого чистого DVD-диска («болванки»). Потом продавил создание Российского союза правообладателей (РСП), став его президентом (сын Артем занял должность председателя правления). Очень быстро РСП вошел в тройку крупнейших в Европе организаций по управлению авторскими правами. Ежегодно союз оперирует миллиардами рублей, но вот как он распоряжается полученными средствами, не знают даже в Министерстве культуры.

Не зарабатывает Михалков и на Российском Фонде культуры, который под шумок сделался сам собой частно-государственным с гарантированным ежегодным госфинансированием. Говорят, что режиссёр уже на годы вперёд расписал по своим НКО многомиллионные бюджетные транши. И даже на днях презентовал концепцию обновлённого РФК самому президенту России, который, по слухам, приезжал с визитом в истерическое здание на Гоголевском бульваре, где собственно и располагается РФК, или, говоря на бизнес-манер - головной офис Российского Фонда культуры. Очередная лоббистская победа.

Вероятно, вера в непревзойденный лоббистский дар Михалкова и внушила братьям идею написать президенту упомянутое письмо. Но ожидаемого эффекта не вышло. Тот же Дворкович, говорят, удивился: почему, дескать, нельзя было решить вопрос «неформально»? Один звонок президента Грефу или Костину, и деньги наши -  будут ваши. В Кремле, как известно, не любят шума, и от по-киношному громогласных и амбициозных братьев в верхних  эшелонах там, похоже, уже порядком подустали.

Читайте также
Минздрав предложил ограничить рекламу газировки, чипсов и шоколадок
Профильный комитет Госдумы отклонил законопроект о налоге на чипсы и газировку
Минфин предложил ввести налог на сладкие газированные напитки
Сейчас на главной
Горячие новости
Ты туда не езжай - ты сюда езжай
Эксперты сервиса «Яндекс» определили самые опасные для автомобилистов места в Москве. Как показало исследование, наибольшее число аварий происходит на крупных развязках на МКАД, ТТК и основных вылетных магистралях
Горячие новости
В Хабаровске вооруженный мужчина открыл огонь в приемной ФСБ
В Хабаровске неизвестные совершили нападение на приемную управления ФСБ России по региону. По предварительным данным, в результате нападения погиб один сотрудник ведомства. По другим данным, погибли два человека ...
Горячие новости
«Платон» до голода доведет
Всероссийская бессрочная забастовка водителей грузового транспорта против системы «Платон» не только привела к сокращению ассортимента товаров в магазинах и росту цен, но и грозит гибелью урожая
Горячие новости
Бензин в регионах подорожал до 50 рублей за литр
В российских регионах зафиксирован очередной рост стоимости бензина. Наибольшее подорожание произошло на Чукотке и в Якутии. В этих регионах литр бензина стоит 51 и 50 рублей соответственно. Средняя стоимость бензина Аи-92 выросла на 6 копеек
Горячие новости
Спикера Госдумы Вячеслава Володина заподозрили в президентских амбициях
Спикера Государственной Думы Вячеслава Володина заподозрили в президентских амбициях. Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета «Победа» с участием президента Владимира Путина
Горячие новости
За отдых в России заплатят все
Российское правительство одобрило введение курортного сбора с туристов, отдыхающих в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. В качестве эксперимента с отдыхающих будут взимать по 100 рублей в сутки
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Авторская колонка
Пятиэтажки
Мой помощник — достаточно спокойный человек — вчера вечером позвонил мне в ярости, я и не думал, что он так умеет. А я попросил его всего лишь сходить на встречу с главой управы про «снос пятиэтажек», «реновацию», или, проще, про то, как мэрия будет изымать у москвичей частную собственность.
Гудков Дмитрий
Горячие новости
Трагедия на Сямозере дошла до московских чиновников
Сотрудники департамента труда и социальной защиты города Москвы стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей во время шторма на Сямозере (республика Карелия) летом 2016 года
уголовный кодекс
В суд налегке
Министерство юстиции выступило с поправками в уголовное законодательство, которые обяжут Следственный комитет находить и накладывать арест на имущество подозреваемых до суда. Практически это коснется 70% статей Уголовного кодекса.
Горячие новости
В доме экс-главы Марий Эл нашли исторические ценности
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в особняке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова обнаружили предметы роскоши, которые представляют историческую и культурную ценность
Горячие новости
Крым станет офшорной зоной. Это поможет полуострову обойти западные санкции
Республика Крым в будущем может стать офшорной зоной. Глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил данную информации. Он отметил, что такой проект действительно обсуждается
Горячие новости
Россиянам доплатят за отдых на родине
Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил стимулировать рублем покупку россиянами туров по родной стране. Сенаторы выступили с инициативой предоставлять отдыхающим на российских курортах гражданам налоговый вычет
Горячие новости
«Село - столице - похмелиться»
Пенсионер из Томской области вернул главе правительства Дмитрию Медведеву по почте прибавку к пенсии в размере 60 рублей. От отправки перевода премьеру пенсионера из поселка Белый Яр не остановила даже стоимость услуг «Почты России»
РПЦ
Страсти по Исаакию
Сейчас все противоборствующие стороны в споре за Исаакиевский соборспытаются подать ее с пользой для себя. Противники передачи собора церкви твердят, что Исаакий во все времена принадлежал государству, сторонники передачи говорят, что, кому бы собор не принадлежал, он всегда, кроме как в советское время, являлся храмом, а не музеем.
Авторская колонка
Проходимочные политики
Чего уж там скрывать: в ежегодном отчете Медведева в Думе нас интересовал только один вопрос – что он скажет про Навального? Этот отчет сам по себе бестолковая затея. Потому что ни от вопросов депутатов, ни от ответов Медведев ничего не изменится.
Орехъ Антон
Горячие новости
Лучшие мужчины - это женщины
Супруга депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова возглавила неформальный рейтинг самых богатых жен российских чиновников. Елена Некрасова за 2016 года заработала 646 млн рублей, что в 130 раз больше дохода ее мужа-депутата
Горячие новости
Голодающих из-за долгов по зарплате строителей обвинили в вымогательстве
Уполномоченный по правам человека в республике Хакассия Александр Чистотин пожаловался в полицию на местных строителей, которые 12 апреля объявили сухую голодовку из-за долгов по зарплате
Горячие новости
Власти отказали «случайным» детям в материальной помощи
В Перми матерей-одиночек лишили права на получение так называемой социальной карты на 60 тысяч рублей в рамках программы материальной помощи молодым мамам. Соответствующие поправки в региональный закон внес депутат Сергей Клепцин