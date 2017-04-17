Меню
Бизнес
ВТБ: ни людям – лишь себе
экология
Юрий Дмитриев
17 апреля 09:55

Экология ничто – бизнес все!

Дружба с главой республики и «рекомендательные письма» от самого президента позволяют казанскому бизнесмену-единороссу Равилю Зиганшину чувствовать себя царем и богом на татарской земле

Фото: www.business-gazeta.ru

Всплывай рыбка большая и маленькая

Недавно под Казанью местные жители обнаружили в районе Займища на Волге мертвую рыбу и трупы ондатр. Участники сообщества в социальных сетях «Волга и народ против» связывают гибель рыб и животных с засыпкой участка посреди Волги, которая велась с 2012 по 2014 года фирмами, связанными с депутатом Равилем Зиганшиным и строительной компанией ПСО «Казань». Всего было засыпано 450 гектаров Волги для создания элитного района и платной автодороги.

Специалисты провели экспресс-экспертизу и предположили, что, судя по желтому цвету, признакам гниения и характерному запаху, найденная на Волге рыба погибла еще в конце прошлого года. С таянием снега и льда рыба стала заметна на берегу. А ведь в 2016 году на реке Казанка в черте Казани в районе, где велась насыпка, уже массово гибла рыба и утки.

Сама же засыпка с самого начала стала предметом спора экологов и бизнесменов вкупе с чиновниками, которые в лице администрации Зеленодольского района Татарстана, по мнению активистов в 2011 году незаконно размежевали акваторию Куйбышевского водохранилища для организации сельскохозяйственного производства, а строительная компания ПСО «Казань» добывала песок в границе водоохранных зон и прибрежных защитных полос в нарушение лицензии.

В 2012 году земельные участки были проданы на аукционе под строительство домов и коттеджей. Но позже строительная компания сообщила о приостановке работ на неопределенный срок после того, как к делу подключились министерство экологии России, а также надзорные и следственные органы.

Осенью 2016 года занимавший на тот момент пост премьер-министра Татарстана Ильдар Халиков поручил разработать проект по размещению на спорной территории парка отдыха, однако активистов это решение не устроило.

У общественников появилось подозрение, что новый проект из-за спин чиновников лоббирует та же самая ПСО «Казань», чтобы снова, но уже под другим «соусом» вернуться на объект. Да и то, что в мае 2015 года ПСО «Казань» было лишено лицензии на право добычи песка «в левобережной части акватории Куйбышевского водохранилища, это не заслуга местных чиновников. Активистке группы «Волга и народ против» Юлии Файзрахмановой незадолго до этого удалось в кулуарах медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге передать Владимиру Путину материалы, связанные с засыпкой Волги. Он обещал «обязательно изучить информацию и разобраться».

Вроде бы как разобрался – но то, что за новым проектом может стоять ПСО «Казань», говорит следующая информация: после отзыва лицензии «Казань» настойчиво пыталась вернуть разрешение на работы через суд, но в конце сентября 2016 года неожиданно отказалось от борьбы, отозвав свою кассационную жалобу на отрицательные решения судов. Видимо, надеялись зайти с задней двери.

И еще один любопытный факт – несмотря на то, что экологи указывали на большое количество в спорной местности самых разных представителей флоры и фауны, что предполагало их охрану, первоначально обсуждался вариант «рекреационной зоны со всесезонным отдыхом за деньги, но без охранного статуса. Речь шла о застройке территории большим количеством зданий разного предназначения – а значит, в случае принятия положительного решения здесь можно было строить что и как угодно без всякой оглядки на природу. Охранного статуса же нет! А подобное, по предположению Юлии Файзрахмановой в здешних местах может быть выгодно и по силам продавить лишь одному человеку

Один человек – а может все

Бизнесмен Зиганшин в татарстанской политике с 2004 года. Депутат республиканского Госсовета разных созывов. Член партии «Единая Россия», в Госсовете занимается вопросами законности и правопорядка (кому ж еще подминать под себя местный бизнес, как не куратору законности?). Гендиректор ООО «Производственно-строительное объединение «Казань».

Что за человек, что за коммерсант, что за политический деятель Равиль Заганшин, без которого не обходится ни один мало-мальски заметный скандал в республике, а ему вроде как и начхать?

Одним из самых больших и успешных свих проектов зиганшинское ПСО «Казань» считает строительство в городе нового футбольного стадиона. Во-первых, размер инвестиций 12-13 миллиардов рублей – пирог вкусный, а главное, его ни с кем не пришлось делить. Во-вторых, вольную или невольную протекцию бизнесу Зиганшина составил сам президент Путин, при посещении «Казань-арены» высказавший свое «вау» тем, что Татарстан уложился в смету и предложивший равняться на республику в теме строительства других стадионов к ЧМ-2018.

Протекция сделала свое дело и компании Зиганшина доверили показать мастер-класс по строительству стадионов в Самаре и Саранске – но, как сказали бы в футболе, ПСО «Казань» оказалась слишком «домашней командой». На «выезде» ее результаты оказались так себе.

И если в Саранске дело без шика, но пошло – в Самаре стройка встала. «Казань» решила взять «самоотвод». Комиссии с участием больших чиновников из Москвы зачастили в Самару – но вывод напрашивался сам собой: стадион финансово не вписался в проектные рамки. К первоначальным 17 миллиардам от подрядчика пришло «пожелание» добавить еще два – или мы уходим.

Правда, пока структура Зиганшина и самарские власти переваливали вину друг на друга, специалисты предположили другую причину, по которой ПСО «Казань» не справилась с задачей. В Казани компания построила объект – поскольку была дома и могла задействовать для решения стратегической задачи абсолютно все региональные рычаги (говорят – даже «субботники» с участием школьников и студентов имели место быть). Но в Самаре этот номер не прошел — Зиганшина не приняла местная элита, которая была и сама была не прочь заполучить многомиллиардный контракт. Поэтому гендиректору ПСО «Казань» пришлось надеяться на собственные силы. И оказалось, что делать бизнес без привлечения дружеского административного ресурса не всегда под силу даже такой «акуле» строительной сферы, как Зиганшин.

А вот у себя в Татарстане у него все в полном порядке. То, что стадион был нужен, понимали все – вопрос, почему околостадионные объекты нужно строить за счет природы? К примеру, стройка парковки напротив «Казань-арены» сразу вызвала протесты со стороны местных экологов. Казанские активисты даже обращались в суд с иском к городской думе с требованием отменить выведение депутатами в 2011 году участка на берегу Казанки из статуса рекреационных земель.
В вырубленной под парковку роще обитали животные и растения из Красной книги, но это никого не остановило - почетное право увеличить шансы на попадание в Черную книгу губителей природы было отдано местными депутатами своему же коллеге Равилю Зиганшину вместе с бюджетом в 110 миллионов рублей. 

Городские власти ссылались на то, что в 2017 году казанский стадион должен будет принять матчи Кубка Конфедераций через год – ЧМ. А уже имеющаяся рядом со стадионом парковка будет закрыта якобы исходя из требований безопасности. 
Но глава местной ячейки Трудовой партии Иван Климов, преподаватель Искандер Ясавеев и общественный деятель Юлия Файзрахманова приводили в качестве аргумента несоответствие решения городских депутатов генплану Казани до 2020 года и Градостроительному кодексу России. В Генплане зафиксировано, что вырубленный компанией ПСО «Казань» депутата Равиля Зиганшина участок является «функциональной зоной рекреационного назначения».

Не мене удивительным в парковочной истории оказался конкурс на возведение парковки на участке площадью 3,8 га. В нем участвовали всего две компании - ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и «Волжская Буксирная Компания» его супруги Светланы Зиганшиной.  Как говорится, кто бы здесь не выиграл – все деньги в семью.

Выигравшее конкурс ПСО «Казань» в своем выигрыше, похоже, было уверено – вырубку городской рощи компания «народного избранника» начала за несколько месяцев до определения победителя конкурса.

В конце ноября 2016 года Федеральная антимонопольная служба попыталась вспомнить о своем предназначении и заблокировала тендер на строительство парковки, обнаружив «нарушения в документации». Но уже в начале декабря антимонопольщики неожиданно «передумали» и сказали – все в порядке.  

В каком порядке, если уничтожение краснокнижных растений и животных происходит у всех на глазах и на фоне молчаливого согласия городских властей. Активисты не так давно представили заключение эксперта Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева, в котором говорится, что на вырубаемой территории «обитают редкие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан».

«Террор» по казански

За свою настойчивость в уничтожении местной флоры и фауны Зиганшин получил от местных активистов емкое прозвище «экотеррорист». Но безнаказанность депутата объяснима - у него мощная «крыша». Зиганшин считается близким другом главы Татарстана Рустама Минниханова.

По слухам, Зиганшин в свое время был одним из «генеральных» спонсоров предвыборной кампании нынешнего главы Татарстана. А должок, как говорится, платежом красен - когда речь идет о раздаче самых лакомых заказов в сфере госзакупок, на компанию Зиганшина обрушивается такая щедрость, что сам «народный избранник» даже получил негласное прозвище местного «короля госзаказа».

Например, только в 2012 году ПСО «Казань» получила от властей республики заказов на общую сумму 10 миллиардов рублей. Год спустя эта же компания «навыигрывала» заказов от властей более чем на 7 миллиардов. Среди казанских предпринимателей бытует устойчивое мнение – там, куда кинул свой взор Зиганшин, лучше не соваться. Во-первых бесполезно, во-вторых опасно. Тем более, что у Зиганшина помимо «экотеррориста» есть и другие клички – к примеру, «рейдер».

Зиганшин расширяет свой бизнес по проверенным рейдерйским схемам – будь то экологическая зона или чужая, приглянувшаяся ему компания. Здесь шепотом (по-другому небезопасно) поговаривают, что сначала владельцу фирмы предлагают добровольно от нее отказаться, дополняя свое предложение фразой «лучше быть бедным, но здоровым и на свободе». В случае отказа грозят физической расправой и устраивают поджоги. Потом на компанию обрушиваются многочисленные административные проверки всех уровней (в друзьях-то какие люди!). Потом появляются уголовные дела, в ходе которых самые упорные бизнесмены оказываются под стражей – чтобы не мешали работать зиганшинским рейдерам.

Так что то, что сейчас происходит на Волге под Казанью рядом с Займищем и Октябрьским, где недавно было обнаружено множество мертвой рыбы и ондатры – это примерно из той же рейдерской оперы. Мертвая рыба найдена на берегу залива, который был превращен в замкнутое озеро в результате засыпки. Точно количество предстоит оценить, но видно, что оно огромно - сотни килограмм, возможно тонны рыбы.

Но вряд ли у местных чиновников на местах есть способы и желание противостоять империи Зиганшина – как бы себе дороже не вышло. Несмотря на то, что петиция против уничтожения местных рек уже набрала более полусотни тысяч подписей, природу продолжают убивать – в настоящее время ведется активная засыпка памятника природы рек Сулица и Волга недалеко от Свияжска. Других структур, кроме как зиганшинских, туда никто не пустит – поэтому кто там сейчас беспредельничает, вопрос риторический.

Сущность российского бытия - у нас в стране есть люди, а есть те, кто выше – выше людей, выше закона и простых человеческий норм. Еще не бог – но где-то уже «царь». Или, как минимум, «серый кардинал» Татарстана. Что ему какие там рыбы с ондатрами?

Читайте также
На востоке Москвы зафиксировано резкое повышение сероводорода в воздухе
Жители Асбеста выступили против строительства завода компанией Ротенберга
Деньги не пахнут
Сейчас на главной
переселение москвичей
«Сносный» бизнес
О программе переселения москвичей из панельных пятиэтажек еще только объявлено, а предприимчивые покупатели уже подумывают о покупке квадратных метров в устаревшем жилфонде для улучшения своих жилищных условий.
Горячие новости
У талантливых детей и родители талантливые
Мать спикера Государственной думы Вячеслава Володина («Единая Россия») стала фигуранткой антикоррупционного расследования. 80-летняя женщина, которая всю свою жизнь проработала учительницей, оказалась владелицей сельскохозяйственного предприятия
Спорт
Клуб, похожий на чемпиона
Победив в главном матче 23-го тура чемпионата России в Москве «Зенит», «Спартак» вплотную приблизился к золоту. За семь туров до окончания первенства его отрыв от ближайшего преследователя, которым теперь является ЦСКА, составляет десять очков.
Горячие новости
Интуристов заманивают бесплатными визами
Власти Санкт-Петербурга предложили упростить процедуру получения виз для некоторых категорий иностранных туристов. Речь, в частности, идет о введении бесплатных электронных виз. По мнению властей, это поможет значительно повысить туристический поток
Горячие новости
Духовенство Чечни обвинили в угрозах журналистам
В «Новой газете» связывают угрозы с публикациями о репрессиях в Чечне в отношении представителей секс-меньшинств. Со ссылкой на потерпевших газета сообщила о секретных тюрьмах для геев и об их массовых задержаниях в республике
Горячие новости
​Кооператив «Единая Россия»
Напомним, что по данным Фонда борьбы с коррупцией, единороссы Вячеслав Володин и Сергей Неверов также являются соседями по дачному кооперативу «Сосны» в «элитном» Истринском районе Московской области
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Мэрия Москвы потратит на проведение фестивалей 511 млн рублей
Согласно сайту госзакупок, ГБУ «Московские ярмарки» разыграло тендер на «проведение торгово-развлекательных и культурно-массовых мероприятий» с декабря 2016 года по январь 2018 года на общую стоимость 591,9 млн рублей
Горячие новости
Чтоб я так жил
В Администрации президента, судя по декларациям о доходах, самым богатым оказался первый замглавы этого ведомства Сергей Кириенко. В правительстве статус самого обеспеченного чиновника достался министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову
Горячие новости
Жена Дмитрия Пескова заработала почти в десять раз больше своего супруга
Согласно декларации, Дмитрий Песков заработал в 2016 году 13 млн рублей. Это больше чем у его непосредственного начальника – Владимир Путин указал доход в размере 8,85 млн рублей
рейдерство
Уходим по-английски
Едва ли Грефу-младшему наскучила сытая жизнь в оценочной компании «НЭО Центр», регулярно получающему заказы от папиного Сбербанка – но иск американцев на 750 миллионов долларов, в том числе, и к оценщикам, заставил Олега Грефа срочно сниматься с насиженного места
Горячие новости
Муфтий Чечни предупредил журналистов «Новой газеты» о «возмездии»
Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев прокомментировал заявление редакции «Новой газеты» об угрозах журналистам после публикации материалов о преследованиях гомосексуалистов в республике
отношения
Обойдемся без брака
Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), россияне сегодня рассматривают сожительство и брак как равноценные формы семейного союза. Жизнь «без росписи» главным образом предпочитают материально неблагополучные молодые люди
Горячие новости
В Кремле передумали увольнять главу Самарской области
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, которого еще недавно СМИ отправляли в отставку, может остаться на занимаемой должности. В управлении президента по внутренней политике на неофициальном уровне заявили, что «отставки Меркушкина не будет»
Горячие новости
Руководитель «фондов Медведева» подаст в суд на Навального
Илья Елисеев, фигурирующий в расследовании о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, намерен подать в суд на авторов данного фильма-расследования
Горячие новости
«Это подготовка к фальсификациям на выборах»
Муниципальный депутат от района Зюзино Константин Янкаускас сообщил о подготовке к фальсификации итогов голосования на выборах в муниципальные советы Москвы, которые состоятся в 2017 году.
Горячие новости
Первый канал окончательно отказался транслировать «Евровидение-2017»
Российский Первый канал отказался от трансляции международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Такое решение было принято в связи с недопуском на конкурс в Киеве российской участницы Юлии Самойловой
Горячие новости
Руководство новое, а схема работы старая
Смена руководителя РЖД с Владимира Якунина на Олега Белозерова не повлияла на схемы работы госкомпании. Так, компания по-прежнему предпочитает заключать договоры по госзаказам у одних и тех же поставщиков, которые связаны между собой
Авторская колонка
«Займитесь террористами, а не блогерами»
В Саратове задержан блогер, а ранее — депутат областной Думы, один из лидеров списка партии ПАРНАС на прошлых думских выборах Вячеслав Мальцев. По первым сообщениям, его обвиняют в том, что на акции 26 марта он ударил полицейского.
Винокурова Екатерина