Экология ничто – бизнес все!
Дружба с главой республики и «рекомендательные письма» от самого президента позволяют казанскому бизнесмену-единороссу Равилю Зиганшину чувствовать себя царем и богом на татарской земле
Всплывай рыбка большая и маленькая
Недавно под Казанью местные жители обнаружили в районе Займища на Волге мертвую рыбу и трупы ондатр. Участники сообщества в социальных сетях «Волга и народ против» связывают гибель рыб и животных с засыпкой участка посреди Волги, которая велась с 2012 по 2014 года фирмами, связанными с депутатом Равилем Зиганшиным и строительной компанией ПСО «Казань». Всего было засыпано 450 гектаров Волги для создания элитного района и платной автодороги.
Специалисты провели экспресс-экспертизу и предположили, что, судя по желтому цвету, признакам гниения и характерному запаху, найденная на Волге рыба погибла еще в конце прошлого года. С таянием снега и льда рыба стала заметна на берегу. А ведь в 2016 году на реке Казанка в черте Казани в районе, где велась насыпка, уже массово гибла рыба и утки.
Сама же засыпка с самого начала стала предметом спора экологов и бизнесменов вкупе с чиновниками, которые в лице администрации Зеленодольского района Татарстана, по мнению активистов в 2011 году незаконно размежевали акваторию Куйбышевского водохранилища для организации сельскохозяйственного производства, а строительная компания ПСО «Казань» добывала песок в границе водоохранных зон и прибрежных защитных полос в нарушение лицензии.
В 2012 году земельные участки были проданы на аукционе под строительство домов и коттеджей. Но позже строительная компания сообщила о приостановке работ на неопределенный срок после того, как к делу подключились министерство экологии России, а также надзорные и следственные органы.
Осенью 2016 года занимавший на тот момент пост премьер-министра Татарстана Ильдар Халиков поручил разработать проект по размещению на спорной территории парка отдыха, однако активистов это решение не устроило.
У общественников появилось подозрение, что новый проект из-за спин чиновников лоббирует та же самая ПСО «Казань», чтобы снова, но уже под другим «соусом» вернуться на объект. Да и то, что в мае 2015 года ПСО «Казань» было лишено лицензии на право добычи песка «в левобережной части акватории Куйбышевского водохранилища, это не заслуга местных чиновников. Активистке группы «Волга и народ против» Юлии Файзрахмановой незадолго до этого удалось в кулуарах медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге передать Владимиру Путину материалы, связанные с засыпкой Волги. Он обещал «обязательно изучить информацию и разобраться».
Вроде бы как разобрался – но то, что за новым проектом может стоять ПСО «Казань», говорит следующая информация: после отзыва лицензии «Казань» настойчиво пыталась вернуть разрешение на работы через суд, но в конце сентября 2016 года неожиданно отказалось от борьбы, отозвав свою кассационную жалобу на отрицательные решения судов. Видимо, надеялись зайти с задней двери.
И еще один любопытный факт – несмотря на то, что экологи указывали на большое количество в спорной местности самых разных представителей флоры и фауны, что предполагало их охрану, первоначально обсуждался вариант «рекреационной зоны со всесезонным отдыхом за деньги, но без охранного статуса. Речь шла о застройке территории большим количеством зданий разного предназначения – а значит, в случае принятия положительного решения здесь можно было строить что и как угодно без всякой оглядки на природу. Охранного статуса же нет! А подобное, по предположению Юлии Файзрахмановой в здешних местах может быть выгодно и по силам продавить лишь одному человеку…
Один человек – а может все
Бизнесмен Зиганшин в татарстанской политике с 2004 года. Депутат республиканского Госсовета разных созывов. Член партии «Единая Россия», в Госсовете занимается вопросами законности и правопорядка (кому ж еще подминать под себя местный бизнес, как не куратору законности?). Гендиректор ООО «Производственно-строительное объединение «Казань».
Что за человек, что за коммерсант, что за политический деятель Равиль Заганшин, без которого не обходится ни один мало-мальски заметный скандал в республике, а ему вроде как и начхать?
Одним из самых больших и успешных свих проектов зиганшинское ПСО «Казань» считает строительство в городе нового футбольного стадиона. Во-первых, размер инвестиций 12-13 миллиардов рублей – пирог вкусный, а главное, его ни с кем не пришлось делить. Во-вторых, вольную или невольную протекцию бизнесу Зиганшина составил сам президент Путин, при посещении «Казань-арены» высказавший свое «вау» тем, что Татарстан уложился в смету и предложивший равняться на республику в теме строительства других стадионов к ЧМ-2018.
Протекция сделала свое дело и компании Зиганшина доверили показать мастер-класс по строительству стадионов в Самаре и Саранске – но, как сказали бы в футболе, ПСО «Казань» оказалась слишком «домашней командой». На «выезде» ее результаты оказались так себе.
И если в Саранске дело без шика, но пошло – в Самаре стройка встала. «Казань» решила взять «самоотвод». Комиссии с участием больших чиновников из Москвы зачастили в Самару – но вывод напрашивался сам собой: стадион финансово не вписался в проектные рамки. К первоначальным 17 миллиардам от подрядчика пришло «пожелание» добавить еще два – или мы уходим.
Правда, пока структура Зиганшина и самарские власти переваливали вину друг на друга, специалисты предположили другую причину, по которой ПСО «Казань» не справилась с задачей. В Казани компания построила объект – поскольку была дома и могла задействовать для решения стратегической задачи абсолютно все региональные рычаги (говорят – даже «субботники» с участием школьников и студентов имели место быть). Но в Самаре этот номер не прошел — Зиганшина не приняла местная элита, которая была и сама была не прочь заполучить многомиллиардный контракт. Поэтому гендиректору ПСО «Казань» пришлось надеяться на собственные силы. И оказалось, что делать бизнес без привлечения дружеского административного ресурса не всегда под силу даже такой «акуле» строительной сферы, как Зиганшин.
А вот у себя в Татарстане у него все в полном порядке. То, что стадион был нужен, понимали все – вопрос, почему околостадионные объекты нужно строить за счет природы? К примеру, стройка парковки напротив «Казань-арены» сразу вызвала протесты со стороны местных экологов. Казанские активисты даже обращались в суд с иском к городской думе с требованием отменить выведение депутатами в 2011 году участка на берегу Казанки из статуса рекреационных земель.
В вырубленной под парковку роще обитали животные и растения из Красной книги, но это никого не остановило - почетное право увеличить шансы на попадание в Черную книгу губителей природы было отдано местными депутатами своему же коллеге Равилю Зиганшину вместе с бюджетом в 110 миллионов рублей.
Городские власти ссылались на то, что в 2017 году казанский стадион должен будет принять матчи Кубка Конфедераций через год – ЧМ. А уже имеющаяся рядом со стадионом парковка будет закрыта якобы исходя из требований безопасности.
Но глава местной ячейки Трудовой партии Иван Климов, преподаватель Искандер Ясавеев и общественный деятель Юлия Файзрахманова приводили в качестве аргумента несоответствие решения городских депутатов генплану Казани до 2020 года и Градостроительному кодексу России. В Генплане зафиксировано, что вырубленный компанией ПСО «Казань» депутата Равиля Зиганшина участок является «функциональной зоной рекреационного назначения».
Не мене удивительным в парковочной истории оказался конкурс на возведение парковки на участке площадью 3,8 га. В нем участвовали всего две компании - ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и «Волжская Буксирная Компания» его супруги Светланы Зиганшиной. Как говорится, кто бы здесь не выиграл – все деньги в семью.
Выигравшее конкурс ПСО «Казань» в своем выигрыше, похоже, было уверено – вырубку городской рощи компания «народного избранника» начала за несколько месяцев до определения победителя конкурса.
В конце ноября 2016 года Федеральная антимонопольная служба попыталась вспомнить о своем предназначении и заблокировала тендер на строительство парковки, обнаружив «нарушения в документации». Но уже в начале декабря антимонопольщики неожиданно «передумали» и сказали – все в порядке.
В каком порядке, если уничтожение краснокнижных растений и животных происходит у всех на глазах и на фоне молчаливого согласия городских властей. Активисты не так давно представили заключение эксперта Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева, в котором говорится, что на вырубаемой территории «обитают редкие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан».
«Террор» по казански
За свою настойчивость в уничтожении местной флоры и фауны Зиганшин получил от местных активистов емкое прозвище «экотеррорист». Но безнаказанность депутата объяснима - у него мощная «крыша». Зиганшин считается близким другом главы Татарстана Рустама Минниханова.
По слухам, Зиганшин в свое время был одним из «генеральных» спонсоров предвыборной кампании нынешнего главы Татарстана. А должок, как говорится, платежом красен - когда речь идет о раздаче самых лакомых заказов в сфере госзакупок, на компанию Зиганшина обрушивается такая щедрость, что сам «народный избранник» даже получил негласное прозвище местного «короля госзаказа».
Например, только в 2012 году ПСО «Казань» получила от властей республики заказов на общую сумму 10 миллиардов рублей. Год спустя эта же компания «навыигрывала» заказов от властей более чем на 7 миллиардов. Среди казанских предпринимателей бытует устойчивое мнение – там, куда кинул свой взор Зиганшин, лучше не соваться. Во-первых бесполезно, во-вторых опасно. Тем более, что у Зиганшина помимо «экотеррориста» есть и другие клички – к примеру, «рейдер».
Зиганшин расширяет свой бизнес по проверенным рейдерйским схемам – будь то экологическая зона или чужая, приглянувшаяся ему компания. Здесь шепотом (по-другому небезопасно) поговаривают, что сначала владельцу фирмы предлагают добровольно от нее отказаться, дополняя свое предложение фразой «лучше быть бедным, но здоровым и на свободе». В случае отказа грозят физической расправой и устраивают поджоги. Потом на компанию обрушиваются многочисленные административные проверки всех уровней (в друзьях-то какие люди!). Потом появляются уголовные дела, в ходе которых самые упорные бизнесмены оказываются под стражей – чтобы не мешали работать зиганшинским рейдерам.
Так что то, что сейчас происходит на Волге под Казанью рядом с Займищем и Октябрьским, где недавно было обнаружено множество мертвой рыбы и ондатры – это примерно из той же рейдерской оперы. Мертвая рыба найдена на берегу залива, который был превращен в замкнутое озеро в результате засыпки. Точно количество предстоит оценить, но видно, что оно огромно - сотни килограмм, возможно тонны рыбы.
Но вряд ли у местных чиновников на местах есть способы и желание противостоять империи Зиганшина – как бы себе дороже не вышло. Несмотря на то, что петиция против уничтожения местных рек уже набрала более полусотни тысяч подписей, природу продолжают убивать – в настоящее время ведется активная засыпка памятника природы рек Сулица и Волга недалеко от Свияжска. Других структур, кроме как зиганшинских, туда никто не пустит – поэтому кто там сейчас беспредельничает, вопрос риторический.
Сущность российского бытия - у нас в стране есть люди, а есть те, кто выше – выше людей, выше закона и простых человеческий норм. Еще не бог – но где-то уже «царь». Или, как минимум, «серый кардинал» Татарстана. Что ему какие там рыбы с ондатрами?