Уходим по-английски
чтобы не платить по-американски
Едва ли Грефу-младшему наскучила сытая жизнь в оценочной компании «НЭО Центр», регулярно получающему заказы от папиного Сбербанка – но иск американцев на 750 миллионов долларов, в том числе, и к оценщикам, заставил Олега Грефа срочно сниматься с насиженного места.
Из грязи в князи
Консалтинговой компании «НЭО Центр», из которой недавно ушел Олег Греф, уже 20 лет – но до 2009 года фирма, созданная совладельцем Юниаструм-банка Артемом Аветисяном была одна из многих. Тем не менее в 2008 году компания попадает в топ-25 крупнейших консалтинговых компаний России, а в 2010-м уже в топ-5 лидирующих оценочных компаний России, топ-10 в направлениях оценки бизнеса и ценных бумаг, недвижимого имущества, оборудования и транспорта, инвестиционных проектов, нематериальных активов и интеллектуальной собственности. И вот в 2011-м, заработав почти 700 миллионов рублей на оценке и 900 миллионов на консалтинге, становится первой в рейтинге оценочных компаний RAEX.
Такой рывок «одной из» стал возможен исключительно благодаря появлению в своей клиентской базе весьма «вкусного» заказчика – с 2009 года «НЭО Центр» начало оценивать активы клиентов Сбербанка.
Правда, такой заказчик появился не с улицы – для начала в самом «НЭО Центр» появился новый человек. Да не простой человек – получивший диплом юрфака МГУ лишь в 2004-м, и слегка постажировавшись в зарубежных банках, новый сотрудник Олег Греф с порога становится вице-президентом.
В компании его должность предполагала курировать вопросы «стратегического развития, развития бизнеса, а также продвижения группы на российском и международном рынках» – но, по сути, став участником незатейливой схемы «сыну место – фирме заказы», Греф-младший одним лишь своим появлением в «НЭО Центр» умножил прибыль компании в разы и, в принципе, мог вообще на работе не появляться.
Ну, да ладно – каждый отец вытягивает своих детей в люди в силу своих возможностей. Возможностей у Грефа-старшего много – и в сравнении со всеми его грехами выбор главы Сбербанка в пользу оценщика в лице «НЭО Центр» это так - своего рода мелкое хулиганство. Все услышали, пожали плечами, забыли – до тех пор, пока в связи со скандалом с воронежским предприятием «Павловскгранит» и последующим иском к Сбербанку и ряду других фирм от американской компании, не всплыла на поверхность и специфика деятельности «НЭО-Центр».
Шум в отечественном, да и в мировом бизнес сообществе начался после того, как компания PPF Managеment подала иск к Сбербанку, потребовав возместить 500 миллионов долларов материального и 250 миллионов долларов морального ущерба за утерю контроля над «Павловскгранитом» - предприятием по добыче щебня в Воронежской области. Ответчиками по иску, поданному еще в ноябре 2016 года, назывались «Сбербанк» и его глава Герман Греф, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц.
Компания брала кредиты у Сбербанка, но не могла их погасить, в результате контрольный пакет акций «Павловскгранита» перешел «Сбербанк Капиталу». Сергей Пойманов, который был крупнейшим владельцем «Павловскгранита» до конца 2009 года, переуступил права требования PPF Management.
В иске компания PPF Managеment заявила, что Сбербанк и «Сбербанк Капитал», и их руководители якобы состояли в сговоре с руководством «НЭО Центр» и совладельцем ННК Юрием Жуковым, которых PPF Managеment обвинила в «рейдерском захвате».
Профессиональный занижатель активов
Сама компания «НЭО Центр» не участвовала своими финансами в игре с «Павловскгранитом» - но в иске она фигурирует как один из «сообщников», как участник сговора. «Доля» в сговоре оценочной компании как раз и была в оценке воронежского предприятия – заказ был получен, конечно, от Сбербанка, поскольку «Павлоскгранит» являлся должник именно «сбера». И это оценка, по мнению истцов, была явно заниженной.
В свое время, выдавая кредит руководителю «Павловскгранита» Пойманову, Сбербанк согласился с оценкой предприятия в размере порядка 12 миллиардов рублей. Но когда кредит был выдан, еще одна оценка 100% акций ОАО «Павловскгранит», опять же произведенная «НЭО Центр» при непосредственном участии ее вице-президента Олега Грефа оказалась заниженной почти в 3,5 раза. И сделано это было так, что Пойманов узнал о том, что его предприятие настолько подешевело лишь после того, как акции «Павловскгранита» были списаны на счета «Сбербанк Капитала».
Естественно, Олег Греф не по своей воле помогал уничтожать воронежское предприятие – это, по всей видимости, был заказ, оплаченный заказ. Да и вообще, во всей этой истории Сбербанк с самого начала интересовал не возврат долга «Павловскгранитом», а возможность повернуть ситуацию в плоскость, где можно спокойно и дешево забрать предприятие. Причем, не частями, равными долгу, а полностью, «под ключ».
Это видно из той схемы, где при займе в 5,1 миллиард рублей, «НЭО-Центр» поначалу оценила имущество заемщика в 12 миллиардов. То есть, по факту, если заемщик долг не отдал, у него можно забрать лишь около половины активов. Но в дело включился главный грефовский коллектор «Сбербанк Капитал», атакуя разбитые по разным юрлицам пакеты акций «Павловскгранита», а «независимые оценщики» раз за разом их занижают, чтобы в долг не только весь «Павловскгранит» вместить, но и еще должным оставить.
К примеру, подобная схема четко сработала на оценке 36,37% акций, принадлежавших ООО ВИТЭРА, которую проводило все то же «НЭО Центр». Даже не оглянувшись на то, что до этого одна из независимых консалтинговых групп оценивала акции в 4,6 миллиарда рублей, компания Олега Грефа утвердила цифру в 1,144 миллиарда – то есть, по сути, разделила на четыре.
Дальше включается «Сбербанк Капитал» и списывает подешевевшие акции на свои счета во внесудебном порядке, руководствуясь тем, что реестродержателем акций «Павловскгранита» являлось регистрационное общество «Статус», одним из учредителей которого являлся да и по-прежнему является… ОАО «Сбербанк России».
В принципе, если уж совсем расшифровать деятельность «НЭО Центра» - сами они, как юрлицо, в процессе оценки лишь заверяли оценочные документы, нанимая оценщика со стороны. В нехитрой схеме с ВИТЭРОЙ оценщиками выступали сотрудники одного и того же «Сообщества специалистов-оценщиков СМАО».
В дальнейшем это СМАО будет фигурировать и в других оценочных историях, поскольку работники этой организации оказались людьми понимающими ситуацию – и если ситуация требовала оценки в 4,5 раза меньшей, чем было до этого, какие проблемы? Любая оценка за ваши деньги!
И при такой убойной компании единомышленников, съедающих «Павловскгранит»» со всех сторон, каким-то уж совсем не удивительным выглядел суд, где почти уже бывший на тот момент владелец предприятия Сергей Пойманов пытался опротестовать заниженную оценку акций «Павловскгранита». Судье Беловой, которая вела это дело, вопрос было не решить без повторной «независимой» оценки, чтобы понять, кто прав, а кто нет. Чем руководствовалась судья Белова, вызвав в суд специалистов из… организации под названием «Сообщество специалистов-оценщиков СМАО», поинтересоваться бы лучше работникам правоохранительных органов, да слишком неподсудны наши судьи. Но приглашать оценщиков проверить работу их же напарников – это или откровенная тупость или скрытый интерес. Чтобы стать судьей, надо очень много учиться и вообще быть человеком образованным и разносторонним – так что, тупость не катит. Значит что?
Моя хата с краю
Консалтинговая группа «НЭО Центр» никакой расшифровки на тему ухода Олега Грефа из компании не дает. Это и понятно – за слишком длинный язык теперь уже даже «одной из» стать не получится – задавят мигом. Но на фоне недавнего 750-миллионного иска Олегу Грефу, похоже, пришло время «заметать следы».
Истцы открытым текстом утверждают, что у них, в частности, есть прямые доказательства того, что в разработке схемы захвата и финансовом ее обеспечении за счет средств российского бюджета поучаствовал глава Сбербанка РФ Герман Греф, а самое непосредственное участие в деле «Павловскгранита» принял и сын Германа Оскаровича – Олег Германович Греф.
Но Олег Германович действовал не как отдельно взятое физическое лицо – он представлял компанию и именно компания будет соответчиком по иску американцев. В том случае, если истцы одержат победу, 750 миллионов исковых долларов поделят на всех ответчиков в силу значимости их участия в захвате «Павловскгранита». Сколько их останутся на долю «НЭО Центр» не ясно – но даже несколько сотен миллионов долларов станут для компании смертельными (это ведь не Сбербанк). Значит, сыну Грефа там больше делать нечего – потенциальную беду, которая еще только постукивает в ворота, Греф-младший со своими теперь уже бывшими коллегами разделять не собирается.
А без родненькой кровинки на вице-президентстве в случае, если по иску придется отвечать, «НЭО Центру» уже не поможет всесильная рука «владыки» - контору просто сольют, как бывшую в употреблении.
Что же касается безработного Грефа-младшего… Кризис 2008-2009 годов, когда предприятия, набравшие кредитов, вдруг оказывались в злостных неплательщиках «пачками», главе такой мощной корпорации как Сбербанк открыл неограниченный простор для узаконенной коллекторской деятельности, лишающей предпринимателей бизнеса, к которому Греф-старший постепенно подтянул и отучившегося отпрыска, резво взявшегося удешевлять предстоящие сделки.
Потом Герману Грефу и его партнерам кровь понадобилась оценка «Павловскгранита». Но оценка правильная – 3,5 миллиарда вместо первоначальных двенадцати. Воронежское предприятие забрали, купили и перекупили, и в совладельцах там нынче исключительно «свои». Говорят, что и Олег Греф свою «долю малую» в многострадальном «щебне» получил – причем, не вложив в акции ни рубля, ни доллара. Деньгами там платили другие - тот же Юрий Жуков, деньги ему давали другие – тот же Герман Греф. А то, что денег на выемку чужого бизнеса из оборота ушло втрое меньше, чем могло быть – заслуга Олега Грефа. Это его вклад в совладение новым бизнесом. Так что Олег Греф в поисках новой работы едва ли будет перебиваться на социальное пособие.
А ведь вся эта история и стала известной лишь благодаря яростной борьбе за свое детище бывшего владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова и подключения к борьбе американской компании, подавший иск в американский же суд, где нет судей, с придыханием произносящих фамилию «Греф».
А сколько бизнесов этой семьей уже съедено с потрохами тихо, без шума и пыли, с подключением всех рычагов, в том числе и заниженной оценочной стоимости, это тема уже для отдельного разговора. В этой же истории «семейка» уже начала избавляться от «соучастников» своего преступления – оставляя их один на один с истцами отвечать за «свои» деяния. «Папа», конечно, свой Сбербанк не бросит – 750 миллионов долларов, тем более, поделенные на всех, для «сбера» тьфу и растереть, на «положительную характеристику» там уже давно плюнули – а вот сына надо вытаскивать. У продолжателя династии Грефов должна быть кристально чистая «трудовая книжка» - по крайней мере, до поры до времени. До того времени, пока весь мир не окажется в одном отдельно взятом семейном кармане...