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13 апреля 18:07

«Дочка» РЖД годами заключает госконтракты с одними и теми же поставщиками

Смена руководителя «Российских железных дорог» с Владимира Якунина на Олега Белозерова не повлияла на схемы работы госкомпании. Так, компания по-прежнему предпочитает заключать договоры по госзаказам у одних и тех же поставщиков, которые связаны между собой

Фото: Коммерсант

Смена руководителя «Российских железных дорог» с Владимира Якунина на Олега Белозерова не повлияла на схемы работы госкомпании. Так, компания по-прежнему предпочитает заключать договоры по госзаказам у одних и тех же поставщиков, которые связаны между собой.

Компания KPMG проанализировала деятельность Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) и пришла к выводу, что около 80% договоров на обслуживание вагонов ФПК заключила с единственным поставщиком. В некоторых контрактах аудиторы выявили признаки фиктивности.

Так, например, в контракте ФПК с компанией «Трансремком» от 30 апреля 2014 года не было указано место проведения работ, спецификация электросистем и устройств, которыми должны быть оборудованы вагоны.

По данным аудиторов, в период с 2013 года по 2015 год группы связанных между собой компаний контролировали 70% материальных затрат ФПК.

Подрядчики ФПК «Вагон-сервис» и «Вагонреммаш» связаны между собой. Через цепочку лиц указанные фирмы связаны с Андреем и Оксаной Севериловыми, которые связаны с Михаилом Рабиновичем, членом совета директоров «дочек» ФПК – «РЖД тур» и «Трэвел-тур», а также с Константином Филатовым, членом совета директоров РТК, еще одной «дочки» ФПК, сообщают «Ведомости».

Михаил Рабинович в свою очередь связан с экс-главой «РЖД» Владимиром Якуниным. В 2006 году г-н Рабинович был гендиректором ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» (ОЦВ), которое на 43,43% принадлежит РЖД.

Только в 2015 году ОЦВ получил от железнодорожной монополии по госконтрактам более чем на 8 млрд. В 2016–2017 годах компания получила подряды на 1,9 млрд рублей.

Как отмечают аудиторы, ОЦВ по контрактам замкнул на себя сервис и обслуживание инновационной продукции и систем, используемых РЖД.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что госконтракты переданы на безальтернативной основе именно ОЦВ, а не организациям, которые непосредственно вели разработку, производство и монтаж.

Еще один получатель подрядов РЖД компания «Вагон-сервис» через ЖСА владеет 75% «Вагонреммаша». Сам «Вагон-сервис» на 44% принадлежит кипрской «Мидлейк холдингс», который на 99% владеет управляющей компанией «Группа ВГС». До 2011 года «Группа ВГС» полностью принадлежала Оксане Севериловой, которая до сентября 2012 года владела холдинговой компанией «Давинчи», которая сейчас на 80% принадлежит Михаилу Рабиновичу и на 20% – Андрею Северилову.

По данным KPMG считает, что в 2013–2015 гг связанные с Рабиновичем компании получили от ФПК контрактов на 37 млрд рублей. Кроме того, во многих договорах предусмотрена индексация стоимости работ подрядчика, что привело к подорожанию работ на 10%.

В ФПК и «РЖД» информацию о закупках по госконтрактам у одних и тех же поставщиков не комментируют.

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