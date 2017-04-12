Западные СМИ сообщили о противостоянии Сечина и Кадырова из-за «Грознефтегаза»
Активы госкомпании «Грознефтегаз» стали причиной для противостояния между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. О конфликте «политических гигантов» сообщает издание на Financial Times
Активы госкомпании «Грознефтегаз» стали причиной для противостояния между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. О конфликте «политических гигантов» сообщает издание на Financial Times.
«Он [Кадыров] довольно страшный парень, но и Игорь Иванович [Сечин] тоже. Игорь Иванович - не тот человек, которого могут запугать слова Кадырова», - пишет автор статьи в Financial Times, которую приводит Republic.
Конфликт между Кадыровым и Сечиным связан с передачей Чечне республиканских активов «Роснефти» и Росимущества. Ранее аудиторы PwC по заказу «Роснефти» оценили 51% акций «Грознефтегаза» в 12,5 млрд рублей. Рамзан Кадыров счел эту цену завышенной и приостановил процесс передачи активов.
Глава Чечни в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что руководство «Роснефти» несправедливо относится к его республике. Он обвинил «Роснефть» в завышении стоимости своих активов, которые она предлагает на продажу Чечне.
«Сечин большой политик, в бизнес пришел с руководящих должностей. Он мог бы посмотреть на Чеченскую Республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику», - заявил Кадыров.
В «Роснефти» в ответ на обвинения заявили, что при переговорах учитывают права и интересы акционеров.