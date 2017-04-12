Сибиряки скинутся на красивую жизнь
министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову
Решение на увеличение энергетическим монополистом в Новосибирской области компанией «Сибэко» тарифов на ЖКЗ на 15%, как предполагается, поможет ее владельцу компенсировать свои расходы на… роскошь
Новосибирцы и Сибэко
Наша редакция недавно уже писала о том, что прошлом году компания Сибэко внесла в правительства Новосибирска и области предложение о повышении тарифов на ЖКХ на 15%, сразу вызвал волну протеста людей. Митинги против повышения и даже за отставку губернатора Горододецкого проходили один за другим, коллективные письма шли в местные структуры и федеральные. Новосибирский общественник Юрий Зимин писал даже президенту Путину.
Но все протесты и предложения из вышестоящих структур перенаправлялись к областным властям, которые предложение энергетического монополиста все равно поддержали – даже несмотря на то, что распоряжение правительства страны предусматривало индекс изменения тарифов ЖКХ на территории Новосибирской области на 2017 год не больше 4%.
Основание для повышения тарифов именно на 15%, которое было представлено представителями Сибэко, было единственным - изношенные более чем на 70% тепловые сети дальше функционировать не могут, необходимо серьезно вложиться в их ремонт. Своих денег на ремонт у компании не нашлось, кредит брать дорого, ни область, ни город спонсировать разницу между старым и предложенным тарифом не в состоянии – а значит, единственный вариант, взять деньги у населения.
Но этот единственный довод энергетиков убедил местных чиновников в правоте первых – даже несмотря на то, что так и остался без ответа вопрос, сотни раз задаваемый в адрес компании Сибэко новосибирцами – почему раньше компания не откладывала на «черный день», если тарифы и до повышения были не самыми маленькими, да и индексировались в сторону повышения (пусть и не такого серьезного, как теперь), уже не единожды?
Новосибирцы до сих пор продолжают акции протеста – одна из последних прошла 19 марта и собрала тысячи людей. На ней открыто говорилось о тарифном беспределе и недоверии граждан местным властям, проголосовавшим за то, чтобы этот беспредел узаконить.
Примерно тогда же координатор всех несогласных с тарифами новосибирцев общественник Юрий Зимин получил ответ на свое письмо из региональной Федеральной антимонопольной службы (письмо из ФАС имеется в распоряжении редакции), где черным по белому было сказано, что «высшим должностным лицом субъекта Российской федерации может быть принято решение по установлению предельного индекса, превышающего индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по согласованию с представительными органами муниципального образования».
Другими словами, местное правительство может предложить, а местные же депутаты утвердить свой собственный процент повышения без оглядки на те самые предложенные Кремлем 4%.
Так они и сделали, на кануне нового года: «Решением Совета Депутатов г. Новосибирска от 02.12.2016 г. № 319 был согласован проект постановления правительства Новосибирской области об утверждении предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги по г. Новосибирску в размере 15%». А ровно через две недели «Постановлением правительства Новосибирской области от 16.12.2016 г. № 254 предельный индекс по г. Новосибирску с 1 июля 2017 г. утвержден в размере 15%».
Именно по той причине, что правительство области весьма оперативно внесло предложение депутатам, депутаты так же оперативно его одобрили, и правительство его уже утвердило, ФАС считает, что «… изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года на территории Новосибирской области сложится на уровне, не превышающем средний индекс по Новосибирской области».
Направил Юрий Зимин письмо с требованием разобраться в ситуации и премьер-министру Дмитрию Медведеву, чье правительство как раз и утвердило тот самый «потолочный» индекс повышения 4%, который, как выяснилось, при желании и консолидации местных исполнительных и законодательных органов самоуправления, очень легко обойти.
Направил Юрий Зимин письмо и в Счетную палату, в котором просит ее главу Татьяну Голикову посчитать, насколько обоснованы узаконенные с подачи компании Сибэко в Новосибирске новые тарифы на услуги ЖКХ – не взяты ли они с «потолка» или не будут ли использованы на покрытие расходов, далеких от проблемы изношенности тепловых сетей и их потенциальным ремонтом. (Оба письма тоже находятся в распоряжении редакции). И вот здесь неожиданно всплыла информация, по которой повышение тарифов на столь значительный процент может быть не только далеким от вопросов обслуживания новосибирских тепловых сетей, но и географически очень далеких от Новосибирска.
«Итальянский побратим» Новосибирска
Информацию миру явил фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Его очередное расследование выявило следующую схему, в которой явно завышенному коммунальному тарифу в Новосибирске отводится далеко не последнее место.
А схема такова. Есть наш отечественный бизнесмен Михаил Абызов, есть учрежденный им холдинг «Ру-ком», который в свою очередь владеет сибирской энергетической компанией «Сибэко», той самой, у которой «изношены сети», а так же владеет итальянской компанией «Иль Тезоро», являющейся в свою очередь юридическим лицом, управляющим поместьем с особняками, искусственным прудом, виноградниками и оливковыми рощами в итальянской провинции Гроссето (Тоскана) примерной стоимостью в 750 миллионов рублей.
Казалось бы, что такого – у нас в стране едва ли не каждый «уважающий» себя чиновник и бизнесмен, делающий «бабки» на родине, строит свой личный маленький (и не маленький) рай в какой-нибудь солнечной зарубежной стране. Однако, как выяснил все тот же антикоррупционный фонд, все компании Абызова между собой конгломерантны (Конгломерат от лат. conglameratus - собранный) организационное образование, в котором под единым финансовым контролем сосредоточены предприятия (компании) технологически не связанных отраслей производства и торговли, страхового дела, научных исследований, проектирования и консультаций, издательского дела, киноиндустрии и т.д.
Проще говоря, это единая финансовая система, где одна ее часть зарабатывает, а другая тратит, закрывая свои расходы из прибыли первых. И если брать по компаниям Абызова, то «Сибэко» - это источник доходов, компания «Иль тезоро» - это источник расходов и только расходов, ибо, по большей части пустующая вилла никаких денег своим владельцам не приносит и приносить не может, но зато ее необходимо содержать: круглосуточно охранять, следить за порядком в доме и ухаживать за виноградниками и оливковыми рощами, разбросанными по территории виллы общей площадью 346 тыс. кв. м, платить зарплату обслуге и управленцам. А еще платить налоги в местный бюджет.
На все это надо где-то брать деньги – не в кредит же виллу содержать? Для того бизнес у Абызова и конгломентирован – тут заработал, там потратил. В принципе, это нормально – как говорится, почему бы не отдохнуть «рабочему человеку» в выходной день на собственной «даче», да на свои кровные?
Да только в случае с обнаглевшим Сибеко – это кровные деньги новосибирцев, и до того задыхавшихся под гнетом платы за ЖКХ, а теперь и вовсе по сути попавших к энергомонополисту в рабство. Видимо, дорого стало обходиться господину Абызову содержание его итальянской «дачи» - и выход нашелся. Теперь за солнечную тосканскую роскошь (Тезоро так и переводится на русский) вместо Абызова будут платить новосибирцы.
В советскую бытность многие наши города имели побратимов – в своей массе города из весьма дружественных, но очень бедных стран. И эта побратимость выражалась в основном в том, что «их» молодежь ехала к нам бесплатно учиться или совершенствовать какие-то профессиональные навыки, к «ним» от нас шла какая-то финансовая, продуктовая и прочая помощь. По своей сути многих побратимов мы попросту брали на иждивение – содержали.
И хотя итальянцев ни тогда, ни сейчас содержать особо было не надо, Новосибирск словно вернулся в те времена, когда простой советский люд всем скопом шел к месту сбора очередной гуманитарной помощи для города-побратима, в очередной раз оказавшегося в эпицентре гуманитарной катастрофы, и каждый вносил свою лепту: едой, вещами, игрушками – кто чем и сколько мог.
Энергетическая компания Сибэко этот вопрос осовременила – не надо, кто сколько может, надо сколько в платежке написано. А там – все расходы не компании Сибэко, там все расходы той финансовой структуры, куда входит Сибэко. Куда входит и «иждивенка» Тезоро.
Интересно, предусмотрены ли в расходной части ремонт и модернизация изношенных тепловых сетей Новосибирска, ставшие единственной и основной причиной (или предлогом?) столь сумасшедшего повышения тарифов на услуги ЖКХ? Или пока надо было срочно потратиться на виллу, а тепловые сети – в очереди. Как на очереди и очередное повышение расценок? Делов-то – Сибэко попросило, правительство с депутатами быстренько все порешали.
Есть такая профессия – «хорошо устроился»
Кстати, самому Абызову, создавшему такую витиеватую сеть «бизнесов», при помощи которых можно беззастенчиво грабить простых людей, как бы даже не совсем и чужда забота о тех самых простых людях.
В феврале 2012 года Указом Президента РФ Д.А. Медведева была создана рабочая группа по формированию в России системы Открытого правительства. В ее состав вошли несколько сотен ведущих экспертов, многие из которых впоследствии стали членами Экспертного совета при Правительстве РФ.
Тогда же на тот момент Председатель Правительства РФ В.В. Путин в программной статье «Демократия и качество государства» заявил: «Демократия, на мой взгляд, заключается как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и обратной связи».
То, есть Открытое правительство – некий посредник между официальной властью и простым народом, а во многих случаях и последняя надежда отчаявшихся людей, столкнувшихся с произволом или равнодушием отдельных чиновников или целых госструктур. И вот в этой «последней надежде» министром числится Михаил Абызов – тот самый владелец «заводов и пароходов», на содержание которых он заставил платить целый сибирский мегаполис.
И если кто-то думает, что Открытое правительство – это какая-то потусторонняя структура, тот ошибается... только наполовину. С одной стороны это вполне реальные расходы на зарплаты (не рядовые, надо думать), содержание аппарата, транспорт, ведение документооборота и многие другие тонкости вполнесамделешней организации, с другой – подавляющее большинство россиян даже близко не представляет себе, чем занимается Открытое правительство, а многие о нем даже не слышали.
Более того, в момент формирования Открытого правительства, направленное вроде бы как для упрощения взаимодействия простых людей и властных структур, а значит, предположительно, этим людям рассказанное и растолкованное, 79% россиян о его создании вообще ничего не слышали, 15% граждан «что-то такое слышали». Вопрос – для кого и зачем создавали Открытое правительство актуален и сегодня.
«Министр без портфеля, но за год заработал больше остальных»…
Но, тем не менее, какой бы призрачной не была деятельность Открытого правительства, министр Абызов на самом деле самый настоящий министр – и главное в этом не министерская зарплата (при его-то доходах), а министерские рычаги.
Абызов не раз критиковался экспертами в том, что его деятельность в Открытом правительстве по большей части сводится к лоббированию личных бизнес-интересов, а в 2015 силовики проводили проверку деятельности компании АО «Группа Е4», через которую ее основатель Абызов, через доверенных лиц, мог вывести порядка 6 миллиардов рублей кредитов.
А ведь Абызов, что следует из информации на сайте Президента России, курирует подготовку предложений о развитии в стране конкуренции и предпринимательства, создании благоприятного инвестиционного климата, борьбе с коррупцией и подготовке кадров для государственной службы. Наверное, легче всего безнаказанно нарушать то, за что ты сам отвечаешь.
Чем именно занимается министр Абызов в Открытом правительстве, никому не понятно. Сформированный им Экспертный совет пытается влиять на принятие важных решений правительства России. Кроме того, с подачи Абызова к реализации проекта Открытого правительства были привлечены западные консалтинговые и аудиторские компании, которые регулярно упоминаются в связи с возможным сотрудничеством с западными спецслужбами.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин разводит руками: «Вопрос, чем занимается Открытое правительство и конкретно министр Михаил Абызов, возникает не только у экспертного сообщества, но и у самих членов кабинета министров и у администрации президента, поскольку серьезных следов деятельности обнаружить не удалось, а работа носит чисто формальный характер. Президент неоднократно поднимал вопрос об эффективности так называемого Открытого правительства, созданного по подобию проекта, который реализует госдеп США в нескольких странах. В этой связи существование Открытого правительства в условиях антироссийских санкций и сложных отношений с США вызывает удивление».
Член совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Антон Орлов напоминает, что Открытое правительство было призвано стать связующим звеном между исполнительной властью и обществом, но диалога так и не получилось: «Предполагалось собрать экспертов, представителей общественных организаций, так называемых профессионалов из народа, которые могли бы советовать, как правильно поступить, поскольку власть часто не видит, что происходит внизу. Однако двери Открытого правительства оказались закрытыми - знаю, что многие эксперты, которые пытались высказать свои предложения, не получили никакой обратной связи. Тогда возникает вопрос, отвечает ли своим целям этот проект или это некий междусобойчик, имитация и картинка, чтобы сгладить социальное напряжение».
Депутат Госдумы и член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Михаил Старшинов красноречивым показателем деятельности Открытого правительства считает то, что большинство россиян никогда не слышало о существовании такого проекта и не знает о его функциях.
Лучший ученик «великого реформатора»
Откуда появился Михаил Абызов на российском бизнес, а потом и политическом горизонте? Где научился совмещать личные интересы и «интересы страны» - но так, что первые не пострадали, а вторые... как придется? Да просто у господина Абызова был хороший учитель.
В 1990-х годах Михаил Абызов был одним из топ-менеджеров РАО «ЕЭС» и ближайшим соратником тогдашнего главы корпорации Анатолия Чубайса, который вместе с сообщниками всеми правдами и неправдами в течение почти 10 лет стремился «спасти» единую энергосистему страны и, вычленив из нее наиболее лакомые куски, перевести на «ручное» управление.
Технология нового передела собственности вначале сводилась к провоцированию банкротства дочерних предприятий — электростанций и региональных энергосистем РАО «ЕЭС» путем увода различными способами денег из их оборота при заблаговременном отчуждении значительной части их акций. Акции использовались в качестве залога кредита, который обычно не возвращался, или шли в уплату за долги. Правой рукой Анатолия Чубайса был в те времена его заместитель Михаил Абызов, который восемь лет заправлял финансами в чубайсовской империи.
Тогда же Абызов запомнился сомнительными методами работы с должниками, а также непонятными источниками доходов, с помощью которых были сформированы активы Группы Е4, которая много позже и попала под подозрение правоохранителей в аферах с кредитными деньгами. В тот же период Абызов сколотил крупное состояние, которое журнал Forbes оценивал в $1,3 миллиарда.
В конце нулевых годов ситуация изменилась: у Е4 начались проблемы с исполнением заказов и обслуживанием долгов. Например, группу оштрафовали на 1,7 млрд рублей за срыв почти на полтора года сроков строительства блоков Няганской ГРЭС для финского концерна Fortum.
К этому моменту Михаил Абызов формально оставил руководство Е4, передав группу в доверительное управление, а сам пришел на госслужбу. Впрочем, по мнению многих экспертов, Абызов сделал это, чтобы получить мощные лоббистские возможности.
Об этом может говорить то, что за время госслужбы он только процветал: если в 2012 году он задекларировал официальный доход 60,3 млн рублей, то в 2013-м заявил уже более 280 млн. … А в 2015 году, согласно поданной декларации, заработал больше остальных членов правительства - 455 579 586 руб.
Несмотря на госслужбу, Абызов не только не потерял связей с бизнесом, но и активно защищает свои бизнес-интересы. Например, в суде Британских Виргинских островов он оспаривал отказ своего бывшего делового партнера Виктора Вексельберга в выплате около $500 миллионов за долю в «КЭС-холдинге». В его заявлении от имени четырех иностранных компаний говорится, что в 2013 года он исполнил опцион и получил право на продажу доли в «КЭС- холдинге», а структуры Вексельберга должны были выплатить деньги. Таким образом, госслужащий Абызов фактически признал, что он контролирует деятельность этих офшоров и управляет ими.
Сейчас говорят о том, что в правительстве в ближайшие месяцы может быть ликвидирована должность Михаила Абызова, курирующего работу «Открытого правительства» в статусе «министра без портфеля». Хотя, подобные слухи и предположения ходят не первый год – по сути, едва ли не с самого начала деятельности структуры Абызова.
Чем потеря «рычагов» грозит самому Абызову? Ну, во первых, он не беден, бизнес идет, за пять лет «работы» в Открытом правительстве своих интересов и интересов партнеров он, надо полагать, продавил немало. Так что, и «сто рублей» и «сто друзей» у него есть. Плюс «уроки бизнеса по-российски», хорошо усвоенные во время работы «рука об руку» с Чубайсом. Так что, не пропадет. А если вдруг где какой дисбаланс или в Италии сбор урожая оливковых, а рабочим нечем платить – так на то есть главный добытчик компания Сибэко, где быстро подсчитают, сколько еще необходимо накинуть многострадальному Новосибирску на оплату коммуналки, чтобы не остаться… без оливок.