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11 апреля 00:24

«Росэнергобанк» выдал более 30% кредитов сомнительным компаниям

Центральный банк уточнил информацию о причинах лишения лицензии московского «Росэнергобанка», который входил в первую сотню российских кредитно-финансовых организаций. Треть своих кредитов «Росэнергобанк» выдал сомнительным заемщикам

Фото: hipdir.com

Центральный банк уточнил информацию о причинах лишения лицензии московского «Росэнергобанка», который входил в первую сотню российских кредитно-финансовых организаций. Специалисты ЦБ выяснили, что треть своих кредитов «Росэнергобанк» выдал сомнительным заемщикам.

По данным регулятора, более 30% корпоративного кредитного портфеля «Росэнергобанка» составили «технические» кредиты, то есть займы, выданные компаниям, не ведущим реальной деятельности, сообщает РБК. Как показывает практика, взыскать долги с таких компаний невозможно.

«Резервы на возможные потери к доформированию по данной ссудной задолженности минимизировались за счет принятого банком обеспечения в виде недвижимого имущества по завышенной стоимости. Кроме того, банк осуществлял операции по переуступке прав требования с целью ухода от адекватной оценки кредитного риска», - сообщили в Банке России.

Окончательный размер «дыры» в капитале «Росэнергобанка» должен быть определен по итогам работы временной администрации по управлению кредитной организацией.

Напомним, об отзыве лицензии у «Росэнергобанка» стало известно в понедельник, 10 апреля. В ЦБ заявили, что «были обязаны» отозвать лицензию у «Росэнергобанка», так как эта организация оказалась не способна исполнять свои обязательства перед кредиторами.

ЦБ подозревает руководство банка в предоставлении фиктивной отчетности, а также выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Центробанк намерен обратиться в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации финансовых документов учета.

Росэнергобанк занимал 92-е место по величине активов по состоянию на 1 марта 2017 года. Банк является участником системы страхования вкладов.

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