«Росэнергобанк» выдал более 30% кредитов сомнительным компаниям
Центральный банк уточнил информацию о причинах лишения лицензии московского «Росэнергобанка», который входил в первую сотню российских кредитно-финансовых организаций. Треть своих кредитов «Росэнергобанк» выдал сомнительным заемщикам
Центральный банк уточнил информацию о причинах лишения лицензии московского «Росэнергобанка», который входил в первую сотню российских кредитно-финансовых организаций. Специалисты ЦБ выяснили, что треть своих кредитов «Росэнергобанк» выдал сомнительным заемщикам.
По данным регулятора, более 30% корпоративного кредитного портфеля «Росэнергобанка» составили «технические» кредиты, то есть займы, выданные компаниям, не ведущим реальной деятельности, сообщает РБК. Как показывает практика, взыскать долги с таких компаний невозможно.
«Резервы на возможные потери к доформированию по данной ссудной задолженности минимизировались за счет принятого банком обеспечения в виде недвижимого имущества по завышенной стоимости. Кроме того, банк осуществлял операции по переуступке прав требования с целью ухода от адекватной оценки кредитного риска», - сообщили в Банке России.
Окончательный размер «дыры» в капитале «Росэнергобанка» должен быть определен по итогам работы временной администрации по управлению кредитной организацией.
Напомним, об отзыве лицензии у «Росэнергобанка» стало известно в понедельник, 10 апреля. В ЦБ заявили, что «были обязаны» отозвать лицензию у «Росэнергобанка», так как эта организация оказалась не способна исполнять свои обязательства перед кредиторами.
ЦБ подозревает руководство банка в предоставлении фиктивной отчетности, а также выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Центробанк намерен обратиться в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации финансовых документов учета.
Росэнергобанк занимал 92-е место по величине активов по состоянию на 1 марта 2017 года. Банк является участником системы страхования вкладов.