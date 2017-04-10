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кредиты
Екатерина Тарасова
10 апреля 17:35

Микрофинансовым организациям грозят макропроблемы

Суды признают недействительными договора МФО на выдачу ипотечных кредитов

Вполне вероятно, что микрофинансовые организации (МФО) в скором времени могут потерпеть значительные убытки. Причина – недоработки в законодательстве, которые позволяют гражданам оспаривать сделки по выдаче крупных займов. Подобный суд состоялся недавно и вынес решение в пользу заемщика.  

Об этом сообщил исполнительный директор МФО «АСД-финанс» Алексей Смирнов. В двух судебных инстанциях были оспорены два договора займа на 3,9 млн. рублей, заключенные в этой компании. Деньги были взяты под залог двух земельных участков и дома. Суд признал эти договора недействительными из-за положения в законодательстве, запрещающем выдачу микрозаймов на сумму более 1 млн. рублей. Согласно решению суда, теперь недвижимость из-под залога освобождается и не может быть изъята в счет долга. Заемщик внес всего несколько платежей, и теперь возврат денег под большим вопросом.

Однако руководство МФО поясняет, что кредит был выдан не в качестве микрозайма, а в категории «иные займы», что предусмотрено и уставом организации, и законом. Суд же посчитал, что в материалах дела нет доказательств того, что кредит выдан «в рамках иной деятельности и не является микрозаймом». Кроме того, в данном случае ипотечный кредит был выдан на год, что указывает именно на микрозайм – и это суд тоже учел, принимая решение.

На то, что ситуация не такая простая, указывают специалисты. Так, управляющий партнер консалтинговой группы АДВАКО Андрей Саенко говорит, что важно определить, в рамках какой уставной деятельности был заключен договор и как он был оформлен. В пресс-службе Центробанка настаивают на необходимости отражения деятельности по предоставлению иных займов, в том числе свыше установленных сумм, в учредительных документах МФО, потому что она не относится к микрофинансовой. Алексей Смирнов настаивает, что в уставных документах все прописано, но не уточняет, предусматривается ли там выдача ипотеки в числе «иных займов».

На неоднозначность ситуации указывает и то, что договоры займа были заключены в 2015 году, во время действия старой редакции закона об МФО. В ней предусматривалась категория «иные займы», но ее подробной расшифровки не было. Выдача займов на сумму свыше 1 млн. рублей под залог недвижимости законом хоть прямо не запрещалась, но и не разрешалась. Ипотечные займы были прописаны только в редакции от 29 марта 2016 года.

Тем не менее Алексей Смирнов собирается оспаривать решение судов в Верховном суде. Он не согласен с двоякой трактовкой закона и ссылается на Гражданский кодекс, который указывает, что любой заем может быть обеспечен. На то, что решение суда недостаточно аргументировано, указывает и заместитель директора СРО МФО МиР Андрей Паранич. Он говорит о том, что «законом не установлены ограничения по размерам «иных займов». В других законах таких ограничений тоже нет».

Если Верховный суд оставит без изменений решение судов, то может возникнуть прецедент, на который будут ссылаться судьи при оспаривании подобных сделок, заключенных до 29 марта 2016 года. А то, что другие должники тоже захотят признать свои договора по ипотечным кредитам с МФО недействительными, вполне вероятно. Это грозит микрофинансовым организациям весьма большими убытками. По данным Центробанка, долги перед МФО по «иным займам» составляет около 17,5% от всей суммы задолженности (включая проценты) – это около 15 млрд. рублей.

Признание сделок недействительными может создать почву для махинаций. Так, недобросовестные заемщики, у которых недвижимость будет освобождена от бремени залога, могут взять под нее новый кредит. Кредиторы в этом случае будут возвращать необеспеченные залогом ссуды годами.

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