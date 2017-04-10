Центробанк отозвал лицензию у банка из первой сотни
В пресс-службе ЦБ заявили, что регулятор «был обязан» отозвать лицензию у «Росэнергобанка», так как эта организация оказалась не способна исполнять свои обязательства перед кредиторами
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у «Росэнергобанка», который входит в первую сотню банков страны.
В пресс-службе ЦБ заявили, что регулятор «был обязан» отозвать лицензию у «Росэнергобанка», так как эта организация оказалась не способна исполнять свои обязательства перед кредиторами.
Банк «недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов», а в самой организации неоднократно применялись меры надзорного реагирования.
В «Росэнергобанке» прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности.
Центробанк намерен обратиться в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации финансовых документов учета.
По объему вкладов «Росэнергобанк» занимал 92-е место в рейтинге российских банков. Банк входит в систему страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты не позднее 24 апреля.