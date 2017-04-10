Диагноз – «национальное достояние»
Подобная классификация «болезни» позволяет «Газпрому» судить, но не судимым быть, жить на широкую ногу при миллиардных убытках, швырять те же миллиарды на абсолютно пустые проекты, а от обвинений в отсутствии совести просить правительство засекретить их госзакупки
Убыточное медиапространство
Одно из направлений «Газпрома» - медийное, пока не приносит удовлетворения своим боссам. Холдинг «Газпром-Медиа» в 2016 году ушел в минус на 28,4 миллиарда рублей, что почти в десять раз больше, чем чистый убыток годом ранее - 2,64 миллиарда рублей.
Специалисты подчеркивают, что доходы с рекламной кампании «ГМ» существенно уменьшились по сравнению с доходами всего российского рынка. В целом прибыль от рекламы у крупнейшего холдинга возросла всего на 6%, в то время как затраты увеличились на 11%.
Одной из ключевых причин потери денежных средств представитель организации Ирина Осадчая называет расходы на «Матч ТВ», поскольку в 2016 году проводилось множество спортивных мероприятий, в числе которых Олимпиада, чемпионат мира по хоккею в России и чемпионат Европы по футболу, что в «закупке», надо понимать, обошлось газпромовским медийцам весьма недешево.
Но ведь любой рыночный торгаш знает, зачем надо покупать тот или иной товар – чтобы потом продать дороже. Если «Газпром-Медиа» через свои каналы покупает телетрансляцию крупного спортивного турнира и не может сам на этом заработать, что ж это за бизнес такой и кто такие эти менеджеры?
Бизнес «ГМ» пока операционно убыточен. В отчетности Газпромбанка указано, что операционный убыток холдинга по итогам полугодия превысил 1,1 миллиарда рублей. В самом компании утверждают, что в действительности этот убыток равняется всего 220 миллионов рублей. Разночтение вызвано спецификой банковской отчетности и особенностью классификацией статей расходов, пояснила госпожа Осадчая.
Операционный убыток в 220 миллионов рублей «соответствует планам» и отражает «усиленные инвестиции» в контент, уверяет представитель «ГМ». Она напоминает, что в ноябре 2015 года холдинг запустил новый федеральный эфирный канал «Матч ТВ», а сейчас занимается еще и обновлением НТВ.
Чистый убыток «ГМ» вырос в 4,8 раза, превысив 9,1 миллиарда рублей, следует из отчетности Газпромбанка. Более 5,6 миллиарда рублей было потрачено на создание резерва под обесценивание активов и прочие риски.
Общие финансовые обязательства «Газпром-Медиа» на 30 июня 2016 года равнялись почти 86,8 миллиардов рублей против 68,6 миллиардов рублей на 31 декабря 2015-го.
Не радующий акционеров прибылью «медиактив», тем не менее, делает крупные покупки, ничуть не опасаясь за последствия. К примеру, после покупки активов «ПрофМедиа» Владимира Потанина в 2013 году, для которой «Газпром-медиа» брал кредиты, компания уже тогда ушла в серьезный минус. В 2016 году компания активно инвестировала в контент для «Матч ТВ», который был запущен на купленной у ВГТРК за 9 миллиардов рублей частоте «России 2», а также в производство новых шоу и сериалов НТВ.
Позже холдинг за 11,1 миллиардов рублей приобрел 7,5% «Национальной Медиа Группы», управляющей, в частности, РЕН ТВ и «Пятым каналом», локальными версиями Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, CNN International, «TV 1000 Русское кино».
«Медиа-дочка» - вся в «папу»
И такой затратный «шопинг» при минусовых показателях для «Газпром-медиа» отнюдь не удивителен. Медийцам есть на кого равняться. Например, давно ставшие притчей во языцах сумасшедшие премии топ-менеджеров головного «Газпрома» на фоне падающих показателей компании и массового обнищания населения, вызывавшие гнев даже далеко не самых бедных граждан страны - депутатов Госдумы.
В свое время коммунист Валерий Рашкин даже пытался пробудить у главы «Газпрома» Миллера «остатки совести». «Возможно, Вы слышали, что трудовым законодательством (ст.129 ТК РФ) регламентируется обоснованность выплаты вознаграждения по итогам работы», - обращался Валерий Рашкин к Алексею Миллеру. – «Вознаграждение за труд зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы». Депутат предлагал разобраться, что же такого выдающегося сделал «Газпром» и члены его правления за девять месяцев 2015 года? Как выросло качество выполняемой ими работы?».
«Миллиарды долларов убытков от строительства «Южных», «Турецких» и ещё Бог ведает, каких потоков и «сил». Добыча газа на 2015 год по прогнозам будет снижена до 427 миллиардов куб. м с 444,6 миллиардов куб. м. Закупки газа внешними потребителями также серьезно снижаются. Таким образом, вопросы: «по результатам каких же таких трудов члены правления «Газпрома» повысили себе вознаграждение и есть ли у них совесть?», можно смело отнести к разряду риторических. Однако хотелось бы, чтобы члены правления ПАО «Газпром» понимали, что их возможности распоряжаться финансированием не бесконтрольны».
И ведь есть правда в словах - согласно отчетности «Газпрома» за третий квартал, правление компании за девять месяцев 2015 года получило вознаграждение в 1,74 миллиарда руб., что почти на 9% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Большую часть доходов членов правление составляет заработная плата (1,049 миллиарда руб.). Кроме того, более 654,69 миллиона руб. было выплачено в виде премий. Еще 35,711 миллиона руб. пошло на иные виды вознаграждений. Рост доходов руководства компании произошел, несмотря на падение цен на газ, а также значительное снижение его добычи.
Единственное, в чем, возможно оказался не прав депутат – в том, что возможности «Газпрома» не бесконтрольны. Самая могущественная государственная организация должна контролироваться тем, кому она принадлежит – то бишь, самим государством. Государством в лице правительства. И если «Газпром» даже не позволяет себе «лишку», как с теми же вознаграждениями, а откровенно беспределит, значит, контроля нет. А другим «Газпром» не подчиняется, на других «Газпром» плевать хотел.
Историй, где «Газпром» швыряется деньгами, как пьяный моряк, масса. Одна из последних, когда государственная компания «Газпром» заплатила за аренду офисов в петербургском бизнес-центре Fort Tower. Заключив договор с компанией, которая связана с топ-менеджерами монополии, на 4,5 миллиардов рублей, побила все рекорды питерских офисных сделок.
В концерн Fort Group, которому принадлежит вышеупомянутый бизнес-центр, входят компании «Форт групп менеджмент», «Форт групп строительство», «Форт групп эксплуатация», «Форт групп медиа», совладельцем которых с 49% акций является петербургский юрист Максим Левченко, бывший любимый ученик тогда еще преподавателя санкт-петербургского госуниверситета а ныне премьер-министра Дмитрия Медведева. Остальные доли в «Форт групп менеджмент», «Форт групп строительство» и «Форт групп эксплуатация» до 2015 года принадлежали бывшему директору инвестиционно-строительной компании «Газпром социнвест» Борису Пайкину, сейчас принадлежащие кипрской фирме Escamer Investments.
Помимо того, Борис Пайкин является партнером члена правления «Газпрома» Валерия Голубева. В 2008 году они совместно владели оффшорной фирмой Sander Universal (Британские Виргинские острова).
И это притом, что страна ведет активную борьбу с международным терроризмом, а положение внутри далеко не из лучших – только по последним официальным данным число бедных граждан России в прошлом году приблизилось к 23 миллионам.
По сути, правительство принимает каждый следующий бюджет с оглядкой на «национальное достояние», а на деле это выглядит так: продаем сырье, взвинчиваем цены, и, если чего не хватает, начинаем обирать население, невзирая на возраст и социальное положение.
Наверное, с зарплатой бюджетника в несколько миллионов рублей в день и с неизменным первым местом в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей отечественных компаний можно позволить себе ни на кого не взирать. Ну, или взирать свысока. Очень свысока.
«Санкт-Газпром на Неве»
Насколько «Газпром» птица высокого полета и не меньшего мнения о себе, хорошо прочувствовали жители северной столицы. В Питере газовый монополист давно ведет себя как слон в посудной лавке и раз за разом «радует» Санкт-Петербург новыми «рекордами».
Один из них - госзаказ на реконструкцию, оснащение офисных зданий, оборудование рабочих мест для сотрудников компании группы «Газпром энергохолдинг», размещенного в марте 2016. Его объявила компания ТГК-1, на 51,79% принадлежащая «Газпром энергохолдингу», который, в свою очередь, является 100-процентной «дочкой» «Газпрома».
Согласно конкурсной документации, победитель конкурса обязуется выполнить корректировку рабочей документации, строительно-монтажные работы и оснащение помещений в двух бизнес-центрах для размещения персонала заказчика. Речь идет об объектах, расположенных в конгрессно-выставочном комплексе «ЭкспоФорум», строящемся структурами «Газпрома» около города Пушкин.
Фактически подрядчик выполняет капитальный ремонт - отделочные и электромонтажные работы, модернизирует вентиляцию и отопление, внутренние сети водопровода и канализации, ставит технические средства охраны, проводит кабельную сеть и видеоконференц-связь.
Исходя из площади бизнес-центров (25 тысяч кв. метров), за отделку одного квадратного метра структуры «Газпрома» готовы заплатить 96 тысяч рублей, а за весь заказ 2,4 миллиарда, что, по мнению руководителя управляющей компании «Теорема» Игоря Водопьянова, есть переплата как минимум в два раза. «Я бы за такие деньги с нуля построил в чистом поле два бизнес-центра с двумя подземными этажами. Но то я, а это - «Газпром» - национальное достояние», - подводит итог сделки эксперт.
Но самое интересное, что тратя огромные деньги на ремонт, «Газпром» официально, не нарушая закона, мог недоплатить в казну Санкт-Петербурга десятки и даже сотни миллионов рублей. И все это на основании потенциального решения городских властей – когда Комитет финансов Смольного сам предложил законопроект об освобождении от налога на имущество на пять лет выставочных комплексов площадью не менее 35 000 кв. метров, введенных в эксплуатацию до 1 января 2014 года. «Экспофорум» под Пушкино, где и будет проходить ремонт, абсолютно подходит под перечисленные параметры.
И только потом депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подсчитали, что в случае принятия законопроекта газовый монополист сможет сэкономить (а бюджет города - недополучить) до 200 миллионов рублей, и сняли его с рассмотрения.
«Газпром» - это отдельная история, - рассказывает глава МО «Автово» Геннадий Трусканов, воочию сталкивающийся с «понтами» «Газпрома». – «В Петербурге он ведет себя как параллельный хозяин. Ему принадлежат теплоэнергетические объекты - ТЭЦ, магистральные сети, чего раньше не было. Вспомним еще историю с упрямством «Газпрома» по поводу строительства башни, которую они хотели возвести, невзирая на протесты. «Газпром» позиционирует себя как богатого хозяина и на многое просто чихать готов».
«Они у нас проложили газопровод высокого давления, пользуясь тем, что такие сооружения не подлежат общественным слушаниям», продолжает глава муниципалитета. – «Как бы вы себя чувствовали, если бы перед вашими окнами, в 10 метрах, проложили трубу с громадным давлением двенадцать атмосфер? Не дай Бог что случится - даже пепла не останется. «Газпром» ведёт себя нагло и в истории со стадионом «Зенит-Арена». Они нас поставили перед фактом, и нам пришлось за счёт городского бюджета достраивать стадион. Финансовый магнат «Газпром» ставит нас на колени, и для меня это очевидно», - говорит Трусканов.
А чтобы было легче всех ставить на колени, Алексей Миллер вкупе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным попросили правительство страны засекретить часть их госзакупок. И вот уже глава правительства поручил министру экономики Алексею Улюкаеву и вице-премьеру Игорю Шувалову «проработать обращение» и «подготовить предложения по совершенствованию правил» действующего закона о закупках госкомпаниями, который на данный момент предполагает заблаговременное раскрытие информации об основных условиях всех планируемых договоров.
По сути, господа олигархи предложили не афишировать потенциально коррупционные схемы исполнения госконтрактов и огромные переплаты по госзакупкам. Хотя, возможно, они поспешили скрывать свои махинации – вон, из Думы Ирина Яровая пустила клич о том, что борьба с коррупцией может пустить государство под откос, а значит, пора перестать с нею бороться.
Правда, госпожа Яровая забыла добавить, что борьба с коррупцией опасна именно для коррупционного государства.
Но, тем не менее, господину Миллеру, в скором времени, вполне вероятно, больше можно будет не секретничать – руби с плеча, шинкуй государственные «бабки». И никому ничего за это не будет. «Государственное достояние»… кто ж его посадит…