Производителя воды «Архыз» задержали за мошенничество с кредитом Сбербанка
Правоохранительные органы задержали владельца производства минеральной воды «Архыз» Валерия Герюгова. Бизнесмена подозревают в мошенничестве на 1,8 млрд рублей
Правоохранительные органы задержали владельца производства минеральной воды «Архыз» Валерия Герюгова. Бизнесмена подозревают в мошенничестве на 1,8 млрд рублей. Эти деньги были выданы компании Сбербанком в качестве кредита.
Дело было возбуждено по заявлению представителей Сбербанка. Банка также подал иск о банкротстве Валерию Герюгова.
По данным Сбербанка, бизнесмен является бенефициаром группы компаний «Висма», которая производит «Архыз». В 2012 году он стал поручителем по кредитам, которые Сбербанк предоставил компаниям группы. С ноября 2014 года «Висма» перестала обслуживать кредиты, и с тех пор общая задолженность группы составляет 1,8 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ». Также сообщается, что кредит компания получила по заведомо ложным документам.
Ранее дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере» расследовалось в отношении неуставных лиц, а сейчас подозреваемым стал г-н Герюгов.
Сбербанк пытался договориться с Герюговым о реструктуризации долгов компаний, однако вместо этого началась процедура банкротства компаний группы «Висма». По версии Следственного комитета, процедуру банкротства инициировали подконтрольные Герюгову фирмы.