Экс-глава ФФОМС оказался владельцем крупного производителя лекарств
Бывший глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Дмитрий Рейхарт оказался владельцем одного из крупнейших производителей лекарств в России
Бывший глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Дмитрий Рейхарт оказался владельцем одного из крупнейших производителей лекарств в России. Речь идет о компании «Валента фармацевтика».
Крупнейшим акционером «Валенты» является ПАО «Отечественные лекарства». Этот холдинг через кипрскую Lekarstva Holdings принадлежит восьми физическим лицам: Кириллу Сырову, Владимиру Нестеруку, Олегу Кедровскому, Алексею Романову, Святославу Петрушко, Зинаиде Рейхарт, гендиректору «Отечественных лекарств» Дмитрию Шульженко и гендиректору «Валенты» Антону Стрекалову, сообщают «Ведомости».
При этом Зинаида Рейхарт является лишь номинальным владельцем компании, а реальным - Дмитрий Рейхарт.
Холдинг «Отечественные лекарства», который с 2008 года называется «Валента фармацевтика», был создан в 1996 году. Сейчас эта компания один из крупнейших производителей лекарств.
«Валента» производит такие препараты, как Ингавирин, Граммидин, нейролептик Тералиджен, транквилизатор Феназепам. Выручка компании в 2015 году составила 8,9 млрд рублей.
Дмитрий Рейхарт ушел с должности и.о. директора ФОМС в декабре 2008 года. После этого он вошел в совет директоров «Валента фармацевтика».