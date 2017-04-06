В московском офисе «Алросы» проводится обыск по запросу МВД Якутии
В московском офисе алмазодобывающей компании «Алроса» проходят обыски. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России изымают документы. В пресс-службе «Алросы» отказались комментировать информацию о проведении следственных мероприятий в компании
В московском офисе алмазодобывающей компании «Алроса» проходят обыски. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России изымают документы.
В пресс-службе «Алросы» отказались комментировать информацию о проведении следственных мероприятий в компании. При этом источник «Интерфакса» сообщил, что обыски проводятся по поручению Следственного комитета Якутии.
Портал Life сообщает, что силовики изымают документы, связанные с деятельностью бывших топ-менеджеров компании.
Напомним, в марте текущего года должность президента «Алросы» занял сын специального представителя президента Росси и бывшего главы администрации президента Сергея Иванова.
33% компании «Алроса» принадлежат государству через Росимущество. Еще 25% принадлежат министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха, еще 34% находятся в свободном обращении. Остальные доли принадлежат администрациям районов, где работает компания.