«Фискальная революция» на фоне международного розыска
Реформе «кассового бизнеса» с примерным доходом в 20 миллиардов рублей один из его главных участников Владимир Щербаков предпочел «синицу» в руках, став очередным беглым российским олигархом, объявленным в международный розыск
Реформа или новый вид получения прибыли для узкого круга?
Наверное, чтобы всем было ясно, кто такой Владимир Щербаков, необходимо немного о самой «кассовой революции». Закон, который обязывает компании и частных предпринимателей переходить на кассовые аппараты, способные в режиме онлайн передавать сведения о каждой продаже в Федеральную налоговую службу (ФНС), был подписан в июле 2016 года. В первый год установка или замена касс на «умные» аппараты была добровольной. С 1 февраля 2017 года налоговые инстанции прекратили регистрировать кассы, которые не отвечают новым требованиям, а полностью перейти на онлайн-кассы бизнес должен будет с 1 июля.
Кроме того, компаниям придется подключить кассовые аппараты к компьютерам с программным обеспечением, которое позволяет отправлять покупателям электронные чеки.
С одной стороны, реформа – это дополнительные расходы для организаций, работающих с кассой. С другой – по сути, целая новая индустрия. Ведь по приблизительным подсчётам, переоборудовать придётся более 2 миллионов кассовых аппаратов. Что есть переоборудование? Это установка специальных чипов-накопителей для кассовых аппаратов. А вот монополия на производство этих самых накопителей принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Щербакову.
Чтобы была понятней схема расхода-прихода, себестоимость одного накопителя, по словам депутата ГД Андрея Лугового, 700-800 рублей, а в розницу товар идет по цене 6-8 тысяч. Чистый доход в процентном соотношении – в районе 1000%, что позволит производителю заработать в год 13-16 миллиардов рублей, причем, ничуть не заботясь о правилах конкуренции. Нет здесь ни правил, ни конкурентов. Об этом позаботились другие люди, расчистив площадку для Владимира Щербакова.
И, пожалуй, лишь вышеупомянутый депутат Луговой открыто возмутился тем, что производство фискальных накопителей, которыми до 1 июля 2017 года должны быть оборудованы все кассовые аппараты, монополизировано и зарабатывают на нем АО «Атлас-карт», ООО «Рик» и ЗАО «Безант», связанные между собой через компанию АО «НТЦ «Спецпроект», владельцем которой выступает «Омега-Холдинг», а совладельцем последней как раз Владимир Щербаков, причем из-за недостатков в законодательстве предприниматели вынуждены покупать аппараты по цене в десять раз дороже себестоимости.
Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов фискальных накопителей в 8-м центре ФСБ: технические требования к устройству, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по ;факту неполны — «что-то пропущено, что-то не сказано», объяснил Луговой. «Кто-то искусственно на уровне правительства, на уровне правоохранительных органов делает все, чтобы на рынке не появилось новых фискальных накопителей» - в этих словах депутата сквозит обвинение, но кто конкретно и кому конкретно, может его предъявить, вопрос большой, и не факт, что с ответом в конце.
Структуры Щербакова плавают в большом «кассовом море» не первый год. Еще в середине 2000-х годов во время предыдущей реформы кассовых аппаратов монополистом по производству предшественницы фискальных накопителей, «электронной контрольной ленты защищенной» (ЭКЛЗ), также была компания «Безант». ЭКЛЗ представляла собой такой же накопитель, но без подключения к интернету и с ограниченной памятью. Менять ее нужно было раз в год (у нового фискального накопителя такой же срок службы). По данным газеты «Коммерсантъ», внедрение ЭКЛЗ лоббировала ФСБ под лозунгом борьбы с черным налом. Производство оборудования тоже лицензировала ФСБ, и единственную лицензию получил «Безант», который после этого быстро поднял цены почти вдвое.
В цепи новой перестройки кассового бизнеса у Щербакова были, скажем так, партнеры. Его бизнес – это производство чипов, а ведь есть еще последующий процесс – обработка данных с фискальных накопителей с последующим предоставлением их в налоговые органы. И круг «заинтересованных лиц» здесь не как широк, как значителен по именам: крупные компании и бизнесмены, в числе которых, Алишер Усманов, Григорий Березкин, бывший министр связи РФ Леонид Рейман и даже Герман Греф, Сбербанк которого инициировал создание компании «Эватор», тоже заинтересовавшейся обработкой данных.
Именно аффилированные с ними структуры управляют операторами фискальных данных (ОФД), которые отвечают за передачу данных от продавцов в ФНС, и по прогнозам специалистов, оценка этой «стороны луны» может достигать 6 миллиардов рублей в год. Так что, присутствие в этом списке столь значительных персон не удивительно – на фоне падения котировок по основным добывающим ресурсам и на фоне кризиса вообще, все, даже «страшно богатые», научились считать деньги.
И, кажется, монополизировав такой «вкусный» пирог, и находясь в окружении столь серьезных людей, тоже имеющий свой интерес, что еще нужно было Щербакову, чтобы с уверенностью глядеть в завтрашний день? Зачем нужно было «крысить» самому у себя миллиарды рублей и прятать их за «бугром»?
Возможно, здесь дело в том, что «работая» олигархом в России, с уверенностью глядеть в завтрашний день мало у кого выходит – вот и откладывал «кассовый король» на черный день. Сколько успел – пока тайна, покрытая мраком, сколько пытался – есть в уголовном деле, возбужденном еще в 2014 году, «группа лиц», связанных как с компанией «Безант», так и с аффилированными с ней структурами, пыталась незаконно перевести за рубеж через скромный БВА-банк порядка 10 миллиардов рублей. Сейчас именно это уголовное дело стало отправной точкой для подключения к расследованию международной полиции – как бы ни был доходен нынешний бизнес Щербакова, то ли у человека нюх, как у собаки, то ли друзей «где надо» не меньше, чем рублей – но бизнесмен исчез с поля зрения российских правоохранителей раньше, чем за ним пришли.
Обратная сторона… кассового чека
Сегодняшнего скандала с бегством Щербакова не было бы без начала истории. А ее начало – это середина лета 2012 года, когда ФНС объявила открытый конкурс на проект совершенствования системы контроля за наличкой. В конкурсе участвовали 4 компании, но начальная цена «лота» в 1,5 миллиона рублей, была сразу же побита фирмой «Атлас-карт» - «налоговая» не смогла отказаться от предложения разработать для них проект за… 1 рубль.
Тот, кто крутил пальцем у виска, просто не знал – связанные с «Атлас-карт» структуры стали единственными поставщиками предусмотренных реформой фискальных накопителей – крохотных устройств, сохраняющих и шифрующих данные о чеке. Каждый пробитый чек – копейка в карман компании, иная касса в день пробивает сотни чеков, в стране порядка двух миллионов кассовых аппаратов. Так что, не дураки – здесь все было просчитано заранее.
Тем более, что у «Атлас-карт» опыт удачного взаимодействия с госструктурами уже был – после предыдущей реформы касс монополистом оказалась связанная с ней компания «Безант». Тогда спасением от черного нала должна была стать «электронная контрольная лента защищенная» (ЭКЛЗ), намного проще нынешнего накопителя, а оттого более неудобная в обращении.
Единственную тогда лицензию ФСБ выдала как раз «Безанту», который тут же воспользовался правом монополиста, практически удвоив ценник и вызвав шквал предпринимательского негодования и даже обращений к тогдашнему президенту Медведеву.
В годы своего доминирования на кассовом рынке в период с 2004-го по 2009-й «Безант» заработал порядка 26,5 миллиардов рублей, пока в 2009-м к выпуску ЭКЛЗ не подключился еще один игрок – питерская компания «Научные приборы».
Каким образом фирма сумел нарушить монополию «блатного» «Безанта»? Да просто на каждый лом найдется другой лом – попрочней первого. Просто перечислю главные роли в театре под названием «Научные приборы»: председатель совета директоров отставной полковник КГБ и закадычный приятель экс-главы ФСБ Патрушева Валерий Соколов, его супруга Ирина (на август 2008-го – руководитель общественной приемной Путина в городе на Неве) и одновременно помощник спикера ГД Грызлова, по поручению которого курировала в качестве юриста подготовку законопроекта о защите кассовых аппаратов. А с учетом того, что Грызлов сам не один десяток лет отработал на заводе «Электронмаш», еще с советских времен выпускавших кассовые машины, все вышеперечисленные так или иначе «в кассовой теме» и близки к структурам ФСБ, выдающим лицензию на этот вид бизнеса.
Но самое удивительное, что при таком «лобби» «Научные приборы» отбили у «Безанта» лишь 2% рынка. Отчасти это связано с тем, что люди, стоящие за «Атлас-карт» и «Безантом» успели снять основные сливки с бизнеса – то бишь, отработали основной поток кассовых аппаратов. Так сказать, оптом. А дальше пошла розница – дальше по деньгам уже так себе. Отчасти от того, что, несмотря на визуальную конкуренцию между «Безантом» и «Научными приборами» при хорошем увеличении «стекла» (ФАС смотрела-смотрела да не высмотрела) можно было разглядеть переплетение интересов одних и тех же людей.
Например, у Щербакова есть косвенная связь с конкурентами из «научных приборов». В 2000-м щербаковский «Омега-сервис» владел 41% акций ЗАО «НИИ Физики фуллеренов и новых материалов РАЕН», а 10% владели те самые «Научные приборы». Так что, конкуренты на кассовом рынке еще и давние… партнеры.
Ну, а уж внутри щербаковских компаний вообще все переплетено так – что концов не найдешь. Кто в девяностые хоть раз не держал в руках игровую приставку «Dendy»? Ее выпускал российский холдинг «Steepler». Так вот – многие вспомогающие фирмочки, что вертятся нынче вокруг «Безанта», курируются людьми из недавнего «игрового» прошлого.
«Атлас-карт» очень схоже по название с ФГУП «Атлас», еще в советское время занимавшееся защитой связи и до 2008 году находившееся под присмотром ФСБ. Но «Атлас-карт» контора исключительно частная и с весьма «заретушированным» списком владельцев. К примеру, 40% акций владеет компания «Омега-холдинг», в свою очередь принадлежащая кипрскому оффшору, но зарегистрированная по одному адресу с компанией «Steepler», основатель которого господин Андрей Челгаков известен как давний приятель и партнер Владимира Щербакова.
Кстати, банк, через который должны были улететь за рубеж деньги, тоже по большому детище Щербакова, являющегося в нем крупнейшим акционером. А вообще, успех Щербакова на кассовом поприще связывают, в том числе, и с тем, что счет связанных между собой компаний, так или иначе привязанных к фискальным накопителям, идет на десятки – но зато визуально нет единого руководителя, убрав которого с поста или даже посадив, можно было бы «убить» или отобрать весь бизнес. Ушло одно слабое звено – вся цепь перестроилась и работает дальше.
Не оставим страну без… фискалий?
Вернее, работало. Ибо, обвинение в серьезном преступлении и бегство главного «накопителя» поставила перед ФНС вопрос ребром – не рухнет ли кассовая перестройка в отсутствие единственного рынка или, как минимум, не сделает ли фискальный накопитель товаром из категории дефицитных?
И чтобы решить проблему, ФНС на всех скоростях вносит в реестр производителей фискальных накопителей двух новых игроков — ООО "НТЦ "Измеритель"" и ООО "Прагматик". Тем более, что структуры Щербакова официально больше не «друзья друзей». Человек в розыске – дружба с ним нынче чревата интересом к тебе со стороны «органов».
Что интересно, раньше резавшая все попытки получить лицензии на изготовление накопителей ФСБ, вдруг тоже подобрела. Изделия уже получили соответствующее подтверждение Федеральной службы безопасности и теперь могут примениться в составе контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу информации о расчетах в режиме онлайн в налоговые органы.
Где только эта доброта была раньше – ведь, несмотря на то, что щербаковские структуры забрали этот бизнес себе в единоличное пользование, удовлетворить потребности всех клиентов разом они не могли ни физически, ни технически, ни морально (последнее в том смысле, что зачем торопиться, если все равно к тебе придут?).
А предприниматели, в том числе Торгово-промышленная палата (ТПП), давно и открыто жаловались на дефицит техники. Сами кассы доступны для покупки, но необходимых для их регистрации в ФНС фискальных накопителей не хватает (доступны только под двухмесячный предзаказ), и в силу дефицита в некоторых регионах цена фискального накопителя доходит до 15 тысяч рублей.
И это при том, что еще до объявления Щербакова в розыск и появления на рынке двух новых игроков, Госдума с подачи депутатов Андрея Лугового и Сергея Катасонова поручала комитету по экономполитике обратить внимание ФАС на признаки картельного сговора при производстве фискального накопителя. Одновременно комитету Госдумы по безопасности было поручено запросить в Генпрокуратуре и ФСБ информацию о наличии признаков коррупции в связи с реализацией закона о новых кассах.
«И хотя теперь с приходом на рынок других производителей дефицит, возможно, исчезнет, но стоимость фискального накопителя — это капля в море. Установка одного кассового аппарата с учетом услуг операторов в целом обходится предпринимателю не менее чем в 50 тысяч рублей» - это мнение председателя комитета ТПП по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игоря Скляра.
То есть, решив проблему дефицита накопителей, в любом случае нужно будет переходить к другой проблеме – например, к нечестной ценовой политике отдельных (если не всех) участников проекта. Но участие в нем уже трех игроков вместо одного, по мнению специалистов, само по себе может повлиять на снижение цены.
Но даже на таком всеобщем радужном фоне существуют мнения о том, что «рано хоронить монополию Щербакова и К». Глава Ассоциации производителей контрольно-кассовой техники Анатолий Востриков, к примеру, выражает опасение на тему «все ли новые модели накопителей будут подходить к любой кассе?». И его опасение понятно – новые игроки вписались в проект, как говорится, с лету, просто поймав момент – но все ли у них технически готово к полноценному участию?
Это покажет время. И если оно покажет, что новые модели надо, скажем так, корректировать – за дело снова единолично возьмутся «соколы» беглеца Щербакова. Они были активными участниками первой кассовой «революции», успели поучаствовать и в этой – так что опыт есть, лицензия есть, технических возможностей тоже, хоть отбавляй. А найдут или не найдут к тому времени главного «вождя накопителей» Щербакова, посадят или отпустят с миром – не столь уже важно. Структура, словно та паутина, плелась не один год – концы в ней искать можно вечно. А Щербаков, если все-таки найдут и посадят, сидеть вечно не будет - просто выйдет еще более богатым человеком, чем был до тюрьмы.
Но государство в лице ФНС само себя загнало в ситуацию, при которой вынуждено не только сотрудничать со структурами подозреваемого в преступлении Щербакова, по сути, сделавшись его соучастником – но и до сих пор рассматривает их как основного и проверенного игрока. Сначала сделало его монополистом, позволило захватить рынок, набраться опыта, срубить немало «бабок» - а теперь без него вроде бы как и… никак…